Kreuzfahrtpassagiere kehren in den Hafen von Charleston zurück und stellen fest, dass ihre Autos überflutet sind

"Wir mussten feststellen, dass unsere Autos nicht ansprangen und völlig zerstört waren", sagte Passagierin Stephanie Royal, die mit ihrem Mann Wesley an der vier Nächte dauernden Kreuzfahrt teilnahm. Sie sagte, die Passagiere seien nicht darüber informiert worden, was sie bei ihrer Rückkehr, die sich um etwa sechs Stunden verzögerte, erwarten würde.

In der Innenstadt von Charleston kam es am Wochenende zu Rekordniederschlägen, die am Sonntag fast 5 cm betrugen. Der Rekordregen in Verbindung mit starken Winden, die das Wasser auf die Küste trieben, führte am Sonntag zu weitreichenden Überschwemmungen in Charleston.

Als die Kreuzfahrtpassagiere am Montag zurückkamen, sah zunächst alles gut aus. Die Sonne schien und die Parkplätze waren frei. Die Kreuzfahrtgesellschaft und das Hafenpersonal, das die Royals antrafen, sagten nichts über die Autos, als sie von Bord gingen, sagte sie.

"Erst als wir zu unseren Autos kamen, merkten die Leute, dass sie nicht anspringen", sagte Royal. Als sie ihre Fahrzeuge öffneten, sahen sie die Spuren der Überschwemmung.

Der Chevy Equinox des Paares hatte einen Totalschaden, sagte Royal, und war am Freitag auf dem Weg zum Schrottplatz.

"Wir bedauern, dass einige der Fahrzeuge unserer Gäste, die auf dem Parkplatz des Hafens geparkt sind, durch den jüngsten Sturm in Mitleidenschaft gezogen wurden", sagte Carnival in einer Erklärung und verwies auf Anfragen an die für das Parken zuständigen Behörden. "Wir haben in gewisser Weise geholfen, wo wir konnten, z.B. indem wir den Gästen geholfen haben, sich mit ihren Versicherungen in Verbindung zu setzen, aber letztendlich war dies nicht unsere Aufgabe."

CNN hat die Hafenbehörde von South Carolina für weitere Informationen kontaktiert. Die Hafenbehörde antwortete nicht sofort, gab aber eine Erklärung an die CNN-Tochter WCIV ab.

"Das Team von South Carolina Ports hat eng mit den Passagieren zusammengearbeitet, um ihnen vom Moment ihrer Ankunft bis zum Verlassen des Terminals durch den letzten Passagier zu helfen", heißt es in der Erklärung, die WCIV vorliegt.

"SC Ports übernimmt keine Haftung für Fahrzeuge oder persönliche Gegenstände, die auf den Passagierparkplätzen zurückgelassen wurden, aber wir sind bemüht, unsere geschätzten Kreuzfahrtkunden weiterhin zu unterstützen", heißt es in der Erklärung.

In einer Mitteilung, die Royal an CNN weiterleitete und die von der Carnival Cruise Line im Namen der South Carolina Port Authority versandt wurde, heißt es: SC Ports: "Der Weg des Sturms war nicht sicher, bis die Carnival Sunshine zu ihrer Reise aufbrach und erwies sich als stärker als vorhergesagt; sogar der Nationale Wetterdienst unterschätzte die Höhe der Flut um mehr als zwei Fuß."

Die Hafenbehörde teilte mit, dass sie den Passagieren die Parkgebühren zurückerstattet, wobei sie einräumte, dass vielen auch zusätzliche Kosten entstanden seien.

Royal sagte, dass ihr und ihrem Mann am Montag mitgeteilt wurde, dass die Hafenbehörde ihnen nicht mit Transport und Abschleppen helfen könne. Sie benutzten eine Mitfahrgelegenheit, um zum Flughafen zu gelangen und ein Auto für ihre viereinhalbstündige Heimfahrt nach Brevard, North Carolina, zu mieten - Ausgaben, die ihre Reise um etwa 700 Dollar verteuerten. Sie bemühen sich um eine Rückerstattung durch ihre Versicherung.

Die größte Enttäuschung für Royal ist die mangelnde Kommunikation. Sie möchte, dass die Behörden den Passagieren, die auf diesen Plätzen parken, klar machen, dass diese Art von Überschwemmung möglich ist.

"Wenn der Kapitän mit der Hafenbehörde kommuniziert hätte und uns alle auf dem Schiff darüber informiert hätte, was passiert ist, bevor wir auf dem Parkplatz ankamen", so Royal, "wäre das wirklich von Vorteil gewesen."

Die Kreuzfahrt selbst war nicht besonders schön, sagte Royal. "Das Wetter war von Anfang bis Ende schrecklich."

Dies ist nicht die erste Bahamas-Kreuzfahrt in dieser Woche, die von schlechtem Wetter betroffen ist. Eine andere Kreuzfahrt auf der MSC Meraviglia, die zu den Bahamas führen sollte, wurde zum Leidwesen einiger Passagiere in die kalten Regionen Neuenglands und Kanadas umgeleitet.

Sara Smart, Caroll Alvarado, Mary Gilbert, Elizabeth Wolfe und Robert Shackelford von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com