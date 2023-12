Krankenhaus in Seattle fordert den texanischen Staatsanwalt wegen einer Untersuchung über geschlechtsangleichende Pflege für Jugendliche außerhalb des Bundesstaates heraus

Laut dem am 7. Dezember eingereichten Antrag forderte das Amt "Dokumente und Informationen" über die vom Seattle Children's Hospital behandelten Einwohner von Texas und "mit dem Krankenhaus verbundene Ärzte".

Konkret verlangte das Amt "Informationen über Diagnosen, verschriebene Medikamente, Labortests und Behandlungsprotokolle, die von Ärzten bei der Behandlung einzelner Patienten im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis heute verwendet wurden", so die Petition.

"Seattle Children's ist es nach Washingtoner Recht ausdrücklich untersagt, auf die Forderungen einzugehen", heißt es in der Petition des Krankenhauses, die in Travis County, Texas, eingereicht wurde. "Darüber hinaus stellen die Forderungen einen verfassungswidrigen Versuch dar, den potenziellen zwischenstaatlichen Handel und die Reisetätigkeit von Einwohnern aus Texas, die eine Behandlung in einem anderen Bundesstaat wünschen, zu untersuchen und zu behindern", heißt es in der Petition. Das Krankenhaus bestritt in der Klage auch die Zuständigkeit der texanischen Generalstaatsanwaltschaft.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte ein Sprecher des Krankenhauses: "Seattle Children's hat rechtliche Schritte eingeleitet, um private Patientendaten im Zusammenhang mit geschlechtsangleichenden Pflegediensten in unserer Einrichtung zu schützen, die vom texanischen Generalstaatsanwalt angefordert wurden. Seattle Children's hält sich bei allen erbrachten Gesundheitsleistungen an das Gesetz. Aufgrund des laufenden Rechtsstreits können wir zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben."

CNN hat das Büro des Generalstaatsanwalts von Texas, Ken Paxton, am Freitag um eine Stellungnahme gebeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Letztes Jahr erklärte Paxton geschlechtsangleichende chirurgische Eingriffe an Kindern und die Verschreibung von Medikamenten, die die Pubertät beeinflussen, als "Kindesmissbrauch", eine Behauptung, die von vielen als Angriff auf Transgender-Kinder angesehen wird, wie CNN berichtete.

Als Reaktion darauf wies der texanische Ministerpräsident Greg Abbott das Ministerium für Familie und Schutzdienste an, alle gemeldeten Fälle dieser missbräuchlichen Eingriffe im Bundesstaat Texas unverzüglich und gründlich zu untersuchen".

Doch LGBTQ-Rechte-Befürworter klagten, und ein Bezirksrichter entschied im September 2022, dass der Staat keine Ermittlungen gegen Eltern durchführen kann, die geschlechtsbejahende Betreuung anbieten, wenn ihre Kinder und diese Familien zu einer der Gruppen gehören, die den Staat verklagen, wie CNN zuvor berichtete.

Sara Smart von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com