Bundesliga - Kovac: „Mehr Potenzial“ nach schwachem Halbjahr

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac geht davon aus, dass seine Mannschaft nach einer enttäuschenden Hinrunde in der Bundesliga eine deutlich bessere Rückrunde haben wird. „19 Punkte waren sicher nicht das, was wir erwartet hatten. Es hätten drei oder vier mehr sein können und sollen“, sagte er nach dem 1:2-Sieg am Mittwochabend gegen Bayern München. Spiel des Jahres. „Aber man sieht, dass die Mannschaft punktuell deutlich mehr Potenzial hat, als wir aktuell haben. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr punktomäßig besser sein werden als jetzt.“

Wolfsburg liegt derzeit auf dem zehnten Platz und ist damit fünf Punkte von seinem Saisonziel, dem sechsten Platz in der Winterpause, entfernt. Sie haben nur zwei ihrer letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen. Für den angestrebten Europapokal muss der VfL allerdings noch disqualifiziert werden. „Ich bleibe dabei: Es war alles sehr knapp. Deshalb müssen wir die kurze Pause gut überstehen und darauf achten, dass wir punkten“, sagte Kovac.

