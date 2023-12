Kopftücher, PDA und Alkohol: Was man bei einem Besuch in Saudi-Arabien wissen sollte

Saudi-Arabien hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 150 Millionen Touristenbesuche bis 2030. Elektronische Reisevisa, eine wachsende Zahl internationaler Flugverbindungen und ein neues 96-Stunden-Programm für Zwischenlandungen haben den Besuch logistisch erleichtert.

Für viele Besucher, die zum ersten Mal dorthin reisen, insbesondere für diejenigen, die mit dem Nahen Osten oder den Ländern mit muslimischer Mehrheit nicht vertraut sind, ist es jedoch wichtig, sich vor der Abreise zu informieren.

Das erste und grundlegendste, was man über Saudi-Arabien wissen sollte, ist, dass das Land nicht von der Welt abgeschottet ist. Obwohl das Land erst seit 2019 Touristenvisa anbietet, haben sich die Dinge seither ziemlich schnell entwickelt.

Genau wie in Großstädten in Europa oder Nordamerika gibt es in Jeddah und Riad Hipster-Cafés, coole Kunst- und Kultureinrichtungen und große Sportmannschaften mit vielen internationalen Spielern.

Straßenschilder, Speisekarten, Stadtpläne und vieles mehr sind in der Regel sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch. Auch westliche Kreditkarten werden weitgehend akzeptiert.

Wie komme ich dorthin?

Saudi-Arabiens wichtigste Luftdrehkreuze sind die beiden größten Städte - die Hauptstadt Riad und die Hafenstadt Dschidda. Regelmäßige Verbindungen gibt es über Doha, Dubai, London und andere große Flughäfen.

Wenn Sie innerhalb des Landes reisen möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten sind Inlandsflüge zu beliebten Touristenzielen wie der Oasenstadt AlUla, von wo aus Reisende die archäologische Stätte Hegra erreichen können.

Saudi-Arabien hat auch stark in die Infrastruktur investiert, unter anderem in die Hochgeschwindigkeitsbahn. Zurzeit bedient das System nur Jeddah und die umliegenden Gebiete, insbesondere die heiligen muslimischen Städte Mekka und Medina, aber es gibt Pläne für eine Erweiterung.

Ausländische Besucher können in Saudi-Arabien Autos mieten, und sowohl Männer als auch Frauen können fahren - vorausgesetzt, ihre internationalen Führerscheine und andere Papiere sind in Ordnung.

Uber ist in größeren Städten verfügbar, ebenso wie Mitfahrzentralen wie Careem und Kaiian, die beide auch auf Englisch verfügbar sind. In belebten Gegenden wie Einkaufszentren und Sportstadien gibt es Taxistände, die Sie auf der Straße anrufen können. Auch Ihr Hotel kann Taxis für Sie organisieren.

Was sollte ich einpacken?

Die in Bulgarien geborene Elena Nikolova, die zum Islam konvertiert ist und jetzt in Dschidda lebt, ist eine perfekte Brücke zwischen Einheimischen und Außenstehenden. Auf ihrer Website Muslim Travel Girl hilft sie ihren Anhängern zu wissen, was sie bei einem Besuch zu erwarten haben.

Nikolova fügt hinzu, dass viele Frauen zwar eine Abaya, ein lockeres Kleidungsstück, das den Körper bedeckt, oder einen Niqab, der auch das Gesicht bedeckt, tragen, dies aber für Ausländer nicht vorgeschrieben ist. "In Großstädten wie Dschidda und Riad muss man weder ein Kopftuch noch eine Abaya tragen. Das Tragen von Kleidung, die den Körper bedeckt, ist in Ordnung.

Sie weist jedoch darauf hin, dass es auf den Ort ankommt, denn in kleineren Dörfern in ländlicheren Gegenden herrscht möglicherweise nicht die gleiche Atmosphäre wie in Großstädten. "Es ist besser, wenn Sie zum Beispiel ein Maxikleid oder eine offene Abaya und einen Schal tragen", fügt sie hinzu. Laut Nikolova handelt es sich bei diesen Richtlinien nicht um Gesetze - es geht nur darum, sich anzupassen".

Auch Kareem George, Geschäftsführer des Reisespezialisten und Reiseveranstalters Culture Traveler, wurde im Vorfeld einer Saudi-Arabien-Reise von seinen Kunden mit Fragen zur Kleidung konfrontiert.

"Ich war überrascht von der Vielfalt der Kleidung, die ich sah", sagt er. "Saudische Frauen und Männer trugen sowohl traditionelle als auch modernere Kleidung. Bei beiden Geschlechtern war die Kleidung insgesamt bescheiden, aber es gab eine große Vielfalt an Farben, Stilen und Texturen.

Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Männer kurze Hosen (allerdings knielange wie Cargos, nicht kurze Shorts) und Polohemden tragen, da die Regeln für Männerkleidung lockerer sind.

"Es wurde nicht erwartet, dass ein Ausländer einen Thobe trägt", fügt George hinzu und bezieht sich dabei auf das traditionelle Kleidungsstück, das viele Männer im Nahen Osten tragen. "Meine westliche Kleidung wurde akzeptiert und in keiner Weise als unhöflich angesehen.

Bei der Wahl der Kleidung sind das Wetter und das Terrain wichtige Faktoren. Wenn Sie zum Beispiel eine Wanderung oder einen Besuch der Wüstenattraktionen in AlUla planen, sollten Sie die Tipps der Einheimischen beherzigen: locker sitzende Kleidung, leichte Stoffe wie Leinen und natürliche Baumwolle und Wanderschuhe. Es ist nicht ungewöhnlich, eine saudische Frau mit Turnschuhen zu ihrer Abaya zu sehen.

Auch wenn es für Nicht-Muslime in Ordnung ist, Moscheen zu besuchen - was ziemlich häufig vorkommt, da viele von ihnen selbst Touristenattraktionen sind - ist angemessene Kleidung ein Muss. Frauen sollten ihr Haar bedecken, um respektvoll zu sein.

Wenn Sie Moscheen besuchen wollen, sollten Sie Socken einpacken - Sie werden gebeten, Ihre Schuhe auszuziehen, um hineinzugehen.

Öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung

Der Tourismus in Saudi-Arabien wächst und mit ihm auch die kulturellen Freiheiten, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass bestimmte öffentliche Zurschaustellungen von Zuneigung vermieden werden sollten.

Unabhängig vom Geschlecht oder vom Status der Personen in einer Beziehung könnte das Schließen der Lippen in der Öffentlichkeit zu einigen überraschten Blicken führen.

"Es wird allgemein erwartet, dass man sich bescheiden verhält und den persönlichen Raum anderer in der Öffentlichkeit respektiert", sagt George.

Nikolova fügt hinzu: "Man kann Händchen halten, aber Küssen - vor allem über längere Zeit - ist normalerweise verpönt, vor allem weil es [Einheimischen] unangenehm ist. "In vielen muslimischen Ländern ist PDA für Paare unter vier Augen reserviert.

Einige Vorschriften für unverheiratete Paare wurden in den letzten Jahren gelockert.

Im Jahr 2019 kündigten die saudischen Behörden an, dass unverheiratete ausländische Paare ein Hotelzimmer teilen dürfen.

Auf der Website der nationalen Reisebehörde des Landes wird darauf hingewiesen, dass LGBTQ-Touristen in Saudi-Arabien willkommen sind. Dort heißt es: "Jeder ist willkommen, Saudi-Arabien zu besuchen, und wir bitten darum, unsere Kultur, Traditionen und Gesetze zu befolgen und zu respektieren, wie Sie es bei einem Besuch in jedem anderen Land der Welt tun würden."

Dabei ist zu beachten, dass homosexueller Sex gesetzlich verboten ist und mit Geld- und Gefängnisstrafen oder sogar dem Tod geahndet wird. Unter anderem warnt das britische Außenministerium seine Bürger, dass "homosexuelle oder außereheliche sexuelle Beziehungen, einschließlich Ehebruch, illegal sind und mit schweren Strafen belegt werden können."

Es gibt noch weitere gesellschaftliche Regeln, die zu beachten sind. In der Regel halten sich nicht verwandte Männer und Frauen nicht gemeinsam in einem privaten Raum auf. Dies ist jedoch einer der Bereiche, in denen Sie sich umsehen und sich an den Einheimischen orientieren müssen.

Es kann durchaus sein, dass eine ausländische Frau und ein einheimischer Mann ein Geschäftstreffen abhalten, wenn sie sich an einem öffentlichen Ort wie einem Café aufhalten oder einfach die Bürotür offen lassen. Zur Begrüßung genügt ein höfliches Hallo - nicht jeder wird sich beim Händeschütteln oder Küssen auf die Wange wohlfühlen, vor allem nicht bei Personen des anderen Geschlechts.

In städtischen Gebieten wie Dschidda nehmen alleinstehende Frauen oft Taxis, die von Männern gefahren werden - aber es wird erwartet, dass sie immer hinten sitzen.

"In Saudi-Arabien ist es für Frauen eigentlich sicher, zu reisen", sagt Nikolova. "Sie werden feststellen, dass viele Frauen ohne Probleme allein oder mit Freunden ausgehen, vor allem in großen Städten wie Jeddah und Riad."

Ein Glas erheben

Eines der meistdiskutierten Themen für ausländische Touristen in Saudi-Arabien ist Alkohol.

Während in anderen nahe gelegenen mehrheitlich muslimischen Ländern wie Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten Alkohol unter ganz bestimmten, eingeschränkten Bedingungen verkauft wird und in Hotels erhältlich ist, ist dies in Saudi-Arabien nicht der Fall. Alkohol ist nicht nur unmodern, sondern auch illegal, unabhängig davon, ob es sich um Einheimische oder Touristen handelt.

Und dieses Alkoholverbot gilt nicht nur, wenn man sich in Saudi-Arabien aufhält.

Dieses Gesetz gilt auch für Saudia, die nationale Fluggesellschaft des Landes. Wenn Sie es gewohnt sind, auf einem langen Flug mit einem Glas Wein einzuschlafen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie ein Ticket für eine Fluggesellschaft kaufen, die Alkohol an Bord ausschenkt.

Alles eine Frage des Timings

Mekka, die heiligste Stadt des Islam, liegt hier in Saudi-Arabien. Muslime müssen mindestens einmal in ihrem Leben die Hadsch, die religiöse Pilgerfahrt zu den heiligsten Stätten der Stadt, unternehmen.

Obwohl es nach einer schlechten Zeit für einen Besuch in Saudi-Arabien klingt, sagt Nikolova, dass die Hajj die beste Zeit für eine Reise sein könnte, wenn man kein Muslim ist und andere Teile des Landes sehen möchte.

Während in Jeddah Beschränkungen für Touristen gelten, bleibt der Rest Saudi-Arabiens für Touristen offen, sagt Nikolova. "Normalerweise ist es zu dieser Zeit auch weniger überfüllt, da viele Einheimische und Ausländer zwei Wochen frei haben und das Land in den Ferien verlassen."

Wenn Sie Moscheen besuchen möchten, sollten Sie dies nicht an einem Freitag, dem heiligsten Tag der Woche, oder während der Gebetszeiten tun. An vielen Moscheen hängen die Öffnungszeiten aus, und die größeren und bekannteren Moscheen haben oft eine Website mit weiteren Informationen.

Es gibt jedoch einige Moscheen, die Sie nicht besuchen können, nämlich die in Mekka und Medina. Diese sind nur für Muslime zugänglich.

Für Nicht-Muslime könnte es auch ratsam sein, einen Besuch während des Ramadan, des neunten Monats des islamischen Kalenders, zu vermeiden. (Im Jahr 2024 wird er wahrscheinlich vom 10. März bis zum 8. April dauern - Mondmonate wie der Ramadan können sich um einen Tag nach beiden Seiten verändern)

"Ich würde empfehlen, muslimische Länder während des Ramadan zu meiden, weil es tagsüber nicht viel zu tun gibt", sagt Nikolova. Da die Teilnehmer tagsüber fasten und abends essen, öffnen Geschäfte und Restaurants später oder gar nicht.

Viele Einheimische raten auch davon ab, die Stadt im Sommer zu besuchen, da die Temperaturen normalerweise über 120 Grad Fahrenheit (etwa 50 Celsius) liegen.

Aufgrund der extremen Hitze schließen einige Geschäfte am Nachmittag und öffnen erst später am Tag wieder. In Jeddahs historischem Viertel al-Balad zum Beispiel schließen die meisten Cafés und Geschäfte mittags für mehrere Stunden.

Wenn Sie ein Geschäft finden wollen, das mittags geöffnet hat, gehen Sie in ein Einkaufszentrum - und bringen Sie einen Pullover mit, denn die Klimaanlagen sind manchmal zu stark, um das Wetter zu kompensieren.

Die luxuriösen Badeorte am Roten Meer sind am besten in der Nebensaison zu erleben, wenn auch die Preise niedriger sind.

Der Januar ist im Allgemeinen der kühlste Monat des Jahres, mit Temperaturen um die 18-20 Grad Celsius (64-68 Fahrenheit). Der Winter ist die ideale Jahreszeit, um die vielen Outdoor-Aktivitäten in Saudi-Arabien zu genießen, von Wanderungen zu historischen archäologischen Stätten bis hin zur Sternenbeobachtung in der Wüste.

Julia Buckley von CNN hat darüber berichtet.

