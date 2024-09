Können die Landschaften am Straßenrand den Bestäubern helfen?

Wenn der Begriff Biodiversität typischerweise ins Spiel kommt, denkt man normalerweise an Habitate wie tropische Regenwälder oder Korallenriffe. Stadtstraßen kommen jedoch selten in den Sinn. Doch ihre Rolle in der Biodiversität ist substantial, wenn auch komplex.

Die Ökologin Svenja Horstmann verbrachte einen großen Teil ihres Sommers 2021 auf schwedischen Straßen. Die 30-jährige deutsche Forscherin untersucht im Rahmen ihrer Promotion an der Universität Uppsala den Einfluss des Verkehrs auf Insekten. "Ich bin mit meinem Insektennetz am Straßenrand entlanggelaufen und habe Bienen, Hummeln und Schmetterlinge gefangen", erzählte sie ntv.de über ihre Feldforschungserfahrungen.

Drei Monate lang sammelten Horstmann und ihre Assistentin Sophie Müller systematisch verschiedene Insektenarten an 40 verschiedenen Straßenstandorten und identifizierten sie. Das Projekt wurde von der schwedischen Verkehrsverwaltung finanziert, die langfristige Verkehrsroutenplanung und -wartung in Schweden handles.

Viele der heute in der Nähe von Straßen gefundenen Arten sind indigener Bestandteil der einst weiten naturnahen Grasländer in Europa, die bis zum letzten Jahrhundert primarily für die Viehweide oder die Ernte von Winterfutterpflanzen genutzt wurden. Wie Horstmann erläutert, haben sich diese Grasländer im Laufe der Jahrhunderte zu einem der biodiversitätsreichsten Habitate der Welt entwickelt. Sie sind reich an Pflanzen, die reichlich Pollen und Nektar für Bienen und Schmetterlinge sowie Unterschlupf für andere Insekten bieten. Der Boden und die Büsche oder Pflanzenstängel bieten zahlreiche Nistmöglichkeiten für Insekten.

Leider werden diese artenreichen Grasländer durch intensivierte Landwirtschaft und Waldausbreitung in einigen schwedischen Gebieten immer seltener. Einige Standorte sind durch den Entfall der Weideflächen verloren gegangen. Straßenränder bieten eine mögliche Alternative. Sie werden in Schweden aus Sicherheitsgründen nur einmal oder zweimal jährlich gemäht, was für viele Pflanzen und Insekten vorteilhaft ist.

Keine einfachen Antworten

In den letzten Jahren sind Straßenränder als mögliche Ersatzhabitate für Pflanzen und Bestäuber, die den Verlust von naturnahen Grasländern erleiden, zum Forschungsgegenstand geworden. Horstmann bestätigt: "In Schweden werden einige Straßenränder absichtlich nur einmal statt zweimal gemäht, um die Biodiversität zu fördern. Das Ergebnis sind mehr blühende Pflanzen im Sommer, und je mehr blühende Pflanzen es gibt, desto mehr Bienen und Schmetterlinge gibt es an der Straße. Aber es ist nicht so einfach."

Das könnte auch andere Auswirkungen haben. Zum Beispiel könnten die Bedingungen für Gräser begünstigt werden, die minimalen Ressourcen für Bienen und Schmetterlinge bieten und möglicherweise langfristig schädlich für Insekten sind. Außerdem stellen die Kiesstreifen an Straßen eine Belastung für das Habitat dar - Lärm, Abgasemissionen, Turbulenzen von fahrenden Fahrzeugen oder Chemikalien, die zum Eisabbau verwendet werden.

Horstmanns Forschung ergab, dass dichter Verkehr einen signifikanten Einfluss auf schmale Straßenränder hat. In Streifen von weniger als 3 Metern Breite und mit hohem Verkehr fand sie weniger Bienen, Schmetterlinge und insgesamt Arten als in breiteren Streifen mit hohem und niedrigem Verkehr. "Breite Straßenränder und weniger Verkehr sind die beste Option."

Möglicherweise eine ökologische Falle?

Der Einfluss von "ersatzgrasländern" erstreckt sich auf die Umgebung. Um das Ausmaß zu bewerten, pflanzte Horstmann Erdbeeren in 20 und 100 Metern Entfernung von der Straße. "Wir haben beobachtet, wie viele Bestäuber auf den Erdbeerblüten landeten und sie wahrscheinlich bestäubten." Später wurden die reifen Erdbeeren zur Untersuchung geerntet. "Der faszinierende Aspekt der Erdbeeren sind die kleinen Achänen auf der Außenseite. Wenn sie nahe sind und möglicherweise noch grün sind und kein Fruchtfleisch zwischen ihnen ist, indicates poor pollination. Although strawberries can also be wind-pollinated, insect pollination results in better yields." Auf diese Weise zeigte Horstmann, dass Straßenränder mit mehr blühenden Pflanzen mehr Insekten zur Bestäubung von Erdbeeren bis zu 100 Metern Entfernung anziehen.

Horstmanns Ergebnisse wurden in zahlreichen wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht und führten zu Empfehlungen für die schwedische Verkehrsverwaltung. "Ich werde vorschlagen, insbesondere auf Straßenrändern oder Straßen mit weniger Verkehr, die Mahart in einer Weise durchzuführen, die die Biodiversität fördert. Allerdings nicht unbedingt auf Straßen mit hohem Verkehr." Außerdem gibt es einen Versuch, bei dem das gemähte Gras entfernt wird. Bisher wurde es normalerweise liegen gelassen und zersetzt, um die Nährstoffe dem Boden zurückzugeben. "Nährstoffarme Böden sind für viele blühende Pflanzen vorteilhaft, die normalerweise unter ähnlichen Bedingungen in naturnahen Grasländern gedeihen, und damit für Bienen und Schmetterlinge."

In ein paar Jahren könnte die Richtlinie dazu führen, dass auf weniger befahrenen Straßen einmal jährlich gemäht wird und das gemähte Gras entsorgt wird, vorausgesetzt, dass Straßenränder keine ökologische Falle für Bestäuber werden. "Eine Wildbiene, die nach einem Habitat zum Nisten oder nach Nektar- und Pollenquellen sucht, könnte den Straßenrand ansprechend finden", erklärt Horstmann diese Situation. Aber das Brüten dort könnte zu höheren Sterblichkeitsraten aufgrund des Verkehrs führen. "Im worst-case scenario könnte dies zu einer Massenimmigration führen, aber dann könnte die Art aufgrund der Verkehrsauswirkungen oder lokal aussterben."

Nach drei Jahren, in denen sie die Straßenränder untersucht hat, deuten Horstmanns vorläufige Ergebnisse auf interessante Entdeckungen hin. Sie ist begeistert von zukünftigen Untersuchungen, möglicherweise in verschiedenen Ländern, um ihre Ergebnisse zu stärken. Als engagierte Ökologin, die ihr Promotionsstudium bis zum Jahresende abschließen möchte, dient ihr die Vielfalt der Arten in ihrer Umgebung als eindrucksvoller Hinweis auf die Bedeutung der Natur. Sie sinniert: "Es ist einfach erstaunlich. Und ich glaube, dass wir Menschen oft unsere eigene Verständnisfähigkeit unterschätzen. Das macht es nur umso bewundernswerter."

