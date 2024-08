König Karl III. löst den Schutz von Prinz Andrew auf.

Seit zwei Jahren, seit Prince Andrews Rücktritt von seinen königlichen Pflichten im Jahr 2022, trägt König Charles III. die Kosten für die Sicherheit seines Bruders. Allerdings könnte sich dies demnächst ändern, wie jüngste Berichte nahelegen. Quellen zufolge wird das Sicherheitsteam, das Prince Andrew schützt, ab November entlassen.

Laut Mail Online könnte dies dazu führen, dass Prince Andrew aus seiner königlichen Residenz, dem Royal Lodge, geworfen wird. Ein Insider teilte diese Informationen mit. Aktuelle Berichte besagen, dass der Duke of York und König Charles III. das Wochenende auf dem Balmoral-Anwesen in Schottland verbringen.

Es wurde zuvor dieses Jahr berichtet, dass Prince Andrew, wenn er weiterhin im 30-zimmerigen Royal Lodge leben wollte, das er 2003 für 75 Jahre gepachtet hatte, die beträchtlichen Sicherheitskosten selbst tragen müsste. Es wird gesagt, dass er das Angebot, in das nahegelegene Frogmore Cottage umzuziehen, abgelehnt hat.

Prince Andrew trat im Mai 2020 von seinen königlichen Pflichten zurück. Im Januar 2022 wurde er gezwungen, seine Titel und Patronate abzugeben, und wird nicht mehr als "His Royal Highness" bezeichnet. Diese Entscheidung erfolgte im Zusammenhang mit den Vorwürfen seiner Beteiligung am Jeffrey-Epstein-Sexuellen Missbrauchs-Skandal in den USA. Prince Andrew bestreitet alle Vorwürfe.

Obwohl Prince Andrew sich weigert, die finanzielle Verantwortung für seine Sicherheit zu übernehmen, bleibt die Möglichkeit seines Rauswurfs aus dem Royal Lodge aufgrund des bevorstehenden Abzugs seines Sicherheitsteams bestehen. König Charles III. und Prince Andrew verbringen derzeit das Wochenende auf dem Balmoral-Anwesen in Schottland.

