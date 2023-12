Komoren schlagen Ghana bei AFCON-Debüt in historischer Manier k.o.

Das viertkleinste Land Afrikas, das erst 2005 in die FIFA aufgenommen wurde und auf Platz 132 der Weltrangliste steht, konnte bei seinem Turnierdebüt eine ghanaische Mannschaft, die mit Stars aus der Premier League gespickt war, überrumpeln und den ersten AFCON-Sieg überhaupt erringen.

Ahmed Mognis Treffer aus kurzer Distanz fünf Minuten vor Schluss entschied ein pulsierendes Spiel, löste euphorische Szenen in der Umkleidekabine aus und eröffnete den Komoren die Chance, sich als eine der vier bestplatzierten drittplatzierten Mannschaften für die K.o.-Runde zu qualifizieren, sollten die Ergebnisse in den verbleibenden unentschiedenen Gruppen zu ihren Gunsten ausfallen.

Der Jubel auf den Komoren steht im krassen Gegensatz zur Schmach der ghanaischen Niederlage. Die Black Stars, bei denen unter anderem Daniel Amartey (Leicester), Thomas Partey (Arsenal) und Jordan Ayew (Crystal Palace) in der Startelf standen, hatten es seit 16 Jahren nicht mehr geschafft, die Gruppenphase zu überstehen.

Das demütigende Ausscheiden setzt Trainer Milovan Rajevac unter Druck, der Ghana 2010 bis auf wenige Minuten an das WM-Halbfinale herangeführt hatte und im September letzten Jahres wiedergewählt wurde.

Der Serbe muss seine Mannschaft nun vor der entscheidenden dritten Runde der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar im März zusammenrufen, in der Ghana in Topf zwei der Auslosung der Confederation of African Football (CAF) steht.

Fassungslos

Die Komoren hatten bereits nach vier Minuten Geschichte geschrieben, als Stürmer El Fardou Ben Nabouhane mit einem Flachschuss den ghanaischen Torhüter Jojo Wollacott überwand und damit das erste AFCON-Tor für das Land erzielte.

Der Albtraumstart des viermaligen Weltmeisters wurde noch verschlimmert, als André Ayew nach einem Foulspiel an Komoren-Torhüter Salim Ben Boina einen umstrittenen Platzverweis erhielt.

Der Stürmer von Al Sadd prallte mit dem Torhüter zusammen, nachdem er versucht hatte, einen Ball von Ben Boina zu fangen, der daraufhin verletzt vom Platz musste und durch Ali Ahamada ersetzt wurde, der zwischen den Pfosten stand.

Die Komoren gingen nach der Halbzeit doppelt in Führung, als Mogni, der Partey glänzend in Szene gesetzt hatte, mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze aus Wollacott überwand, was einen ausgelassenen Jubel der Mannschaft und der Ersatzspieler auslöste.

Ghana antwortete fast postwendend, als Richmond Boakye nach einem Eckball einnickte, und erzielte zehn Minuten vor Schluss nach einem weiteren Eckball den Ausgleich, als Alexander Djiku den Kopfball von Partey einköpfte.

Doch das Märchen war noch nicht zu Ende: Mogni verwertete eine flache Flanke von Bendjaloud Youssouf zu seinem Doppelpack und einem historischen Sieg für die Inselnation.

Mehr Geschichte

Ein weiteres Stück AFCON-Geschichte wurde am Dienstag geschrieben, als die ruandische Schiedsrichterin Salima Mukansanga beim 2:1-Sieg Simbabwes gegen Guinea in Gruppe B eine reine Frauenmannschaft anführte.

Die 35-jährige Mukansanga war damit die erste Frau, die ein Spiel bei diesem Turnier leitete. Ihr assistierten die Kamerunerin Carine Atemzabong und die Marokkanerin Fatiha Jermoumi. Die Aufgabe des Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) wurde von Jermoumis Landsfrau Bouchra Karboubi übernommen.

Am 10. Januar hatte Mukansanga Geschichte geschrieben, als sie als vierte Offizielle in Guineas früherem Gruppenspiel gegen Malawi als erste Frau eine AFCON-Partie leitete.

Der Leiter der CAF-Schiedsrichterabteilung, Eddy Maillet, sagte: "Wir sind sehr stolz auf Salima, weil sie außergewöhnlich hart arbeiten musste, um dort zu sein, wo sie heute ist.

"Wir wissen, dass sie als Frau große Hindernisse überwinden musste, um dieses Niveau zu erreichen, und dafür gebührt ihr große Anerkennung.

"Dieser Moment ist nicht nur für Salima, sondern für jedes junge Mädchen in Afrika, das sich für den Fußball begeistert und sich vorstellen kann, in Zukunft Schiedsrichterin zu werden. "

Quelle: edition.cnn.com