Kommende Schließung: Watergate Berlin, bis Ende 2024 geschlossen

Ein beliebter Berliner Club, Wilde Renate, der sich in Friedrichshain befindet, hat die Schließung bis zum Ende des Jahres 2025 angekündigt. Meanwhile wird vermutet, dass der Watergate, der sich an der Spree in Kreuzberg befindet und eine reiche Geschichte von über 22 Jahren hat, ebenfalls zum Jahresende schließt, wie die Betreiber via Instagram angedeutet haben. Großartige Abschiedspartys bis Silvester sind zu erwarten.

In einem Instagram-Post gestanden die Betreiber des Watergate, "Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschieden, unsere Clubbetriebe zum Jahresende einzustellen, indem wir unseren Mietvertrag nicht verlängern." Steigende Kosten und eine veränderte Clubszene waren die Hauptgründe für diese Entscheidung. Ihr Instagram-Post endet mit den Worten, "Die Party ist vorbei - lang lebe die Party."

Ulrich Wombacher, einer der drei Betreiber des Clubs, teilte mit der "Berliner Zeitung", dass der Post ursprünglich von ihnen veröffentlicht wurde. Der Wandel nach der Pandemie hatte einen großen Einfluss auf das Geschäft, und die einst blühende Clubkultur ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit.

Die längeren Schließungen der Clubs haben die Szene stark beeinflusst und der Rückgang des günstigen Tourismus hat zu einem Rückgang der internationalen Bedeutung Berlins geführt. Wombacher teilte weiter mit, dass steigende DJ-Gebühren sowie der Anstieg von Festivals den Betrieb immer schwieriger machen. "Wenn der Glanz des Tourismus verblasst, bleibt ungeschliffenes Berlin zurück", fügte er hinzu.

Der Charme von Kreuzberg ist dahin, geplagt von Drogenproblemen, steigender Obdachlosigkeit und Kriminalität. "Nichts ist ewig. Sogar Berlins Eckkneipen sind verschwunden." Wombacher sinniert, "Können Clubs nicht vorübergehend sein, wie ein flüchtiges Kulturphänomen?"

Was staatliche Förderung betrifft, ist Wombacher nicht geneigt. Er glaubt, "Clubkultur funktioniert anders. (...) Clubkultur ist spontan, persönlich. Du kannst sie nicht in einer geplanten Wirtschaft unterbringen, auch wenn wir von Förderungen profitiert haben."

