- Klopp kehrt ins BVB-Stadion zurück

Jürgen Klopp kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte nach Dortmund zurück. Wie der Bundesligaclub bekanntgab, wird der ehemalige BVB-Trainer das Allstar-Team von Jakub Blaszczykowski bei seinem Abschiedsspiel am 7. September coachen. Die beiden ehemaligen polnischen Nationalspieler werden sich in ihrem Abschiedsspiel gegen ihre ehemaligen Dortmunder Teamkollegen messen. "Ich bin total begeistert - klar habe ich Zeit", sagte der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer Klopp (57), der von Piszczek und Blaszczykowski über das Internet während seines Urlaubs auf Mallorca zu dem Spiel eingeladen wurde.

