Klippenspringerin Eleanor Smart will die Strände der Welt säubern und gleichzeitig ihren Sport bis zu den Olympischen Spielen vorantreiben

Die Amerikanerin, die an der neuen Staffel der Klippenspringerserie von Red Bull teilnimmt, hat sich seitdem der Säuberung der Weltmeere verschrieben, einen Strand nach dem anderen.

Zusammen mit ihrem Partner und Taucherkollegen Owen Weymouth gründete Smart das "Clean Cliffs Project " - eine Initiative, die sich gegen Plastikverschmutzung einsetzt und den Menschen beibringt, wie man unsere natürliche Umgebung erhalten kann.

Während sie nun mit ihrem Sport die Welt bereist, findet sie Zeit, den atemberaubenden Orten, an denen sie tauchen darf, etwas zurückzugeben.

Es war einfach einer dieser "Was?"-Momente", erzählt sie CNN Sport und erinnert sich an die Zeit in Griechenland, als ihr klar wurde, dass etwas getan werden muss.

"Ich kam nach oben und das hat mich wirklich schwer getroffen, denn ich denke, dass man vieles nicht unbedingt sehen kann.

"Wenn man es nicht selbst sieht, kann es sehr schwer sein, sich zu engagieren oder sich zu kümmern, aber ich glaube, das Problem ist wirklich überall.

"Es ist nicht so, dass die Länder sich nicht darum kümmern oder nicht versuchen, etwas zu ändern, aber es ist ein Prozess, bei dem jeder Einzelne ein wenig von sich selbst einbringen muss, um das Problem zu lösen."

Die Initiative begann mit einer einfachen Strandreinigungsaktion, doch aufgrund der positiven Resonanz wollte Smart das Konzept weiterentwickeln.

Das Projekt hat jetzt globale Botschafter, die bei Expeditionen helfen, die Strände zu reinigen, an denen sie tauchen.

Die Initiative verfügt auch über ein Aufklärungsprogramm, das das Bewusstsein für die Plastikverschmutzung auf der ganzen Welt schärfen soll.

"Wenn man nicht über etwas Bescheid weiß, kann man auch nichts dagegen tun", fügt Smart hinzu.

"Wir bekommen oft Rückmeldungen oder Kritik, wie z. B. 'Strandsäuberungen bringen nichts, der Müll kommt einfach wieder zurück', und ja, das stimmt, aber es geht darum, ihn tatsächlich aufzusammeln.

Wenn die Leute mitmachen, werden sie sich bewusst: "Oh, ich kann in meinem täglichen Leben besser sein.

"Und man muss nicht unbedingt ein Umweltschützer sein. Es gibt diese Leute, und es ist ihr Job und ihre Botschaft, aber um etwas zu bewirken, muss man nicht unbedingt 100 % seines Lebensstils ändern.

"Selbst wenn man nur 10 % ändert und dann 12 und dann 15 und dann vielleicht 20, ist das immer noch mehr als nichts zu tun.

Olympische Ambitionen

Smart sagt, sie sei "aufgeregt", dass sie in ihrer fünften Saison der Klippenspringer-Serie, die am 4. Juni in Boston (USA) beginnt, wieder unter den Athleten sein wird.

Die Tour führt zu einigen der schönsten Küsten der Welt, aber es ist ein Sport, der Smart anfangs nicht begeisterte.

Die Amerikanerin begann im Alter von fünf Jahren regelmäßig zu tauchen und nahm an Wettkämpfen ihres Colleges teil, bevor sie für ein Modepraktikum nach Barcelona zog.

Erst als ein Freund sie einlud, von einer Klippe zu springen, erkannte sie den Reiz.

"Das Letzte, was ich tun wollte, war, mich schlammig und schmutzig zu machen, aber aus irgendeinem Grund dachte ich: 'Okay, gut, ich komme mit, hol mich morgen früh wieder ab.

"Ich ging mit ihr und sprang zum ersten Mal in meinem Leben von einer Klippe und ich dachte: 'Oh mein Gott, das ist so cool.'"

Von da an gab es für Smart kein Zurück mehr, und sie half sogar dabei, die erste spezialisierte Trainingseinrichtung für Turmspringen in den USA zu gründen.

Jetzt möchte sie, dass diese Sportart eines Tages bei den Olympischen Spielen vertreten ist, und hofft, dass es genug Unterstützung gibt, um sie in Los Angeles 2028 einzubeziehen.

"Ich denke, das Endziel für uns alle als Athleten ist es, dass es eine olympische Sportart wird, denn wir trainieren dafür genauso wie für jede andere olympische Sportart. Wir trainieren mit Leib und Seele dafür", sagt sie mit einem strahlenden Lächeln und fügt hinzu, dass sie in Kontakt mit den zuständigen Gremien steht.

"Die Entwicklung geht wirklich in diese Richtung, und wir sehen immer mehr Frauen und Männer, die sich an diesem Sport beteiligen, und mehr Länder, die vertreten sind, was der Schlüssel zur Teilnahme an den Olympischen Spielen ist.

Einen positiven Einfluss ausüben

Aber bis dahin geht es ihr darum, ihre Plattform für das Gute zu nutzen - ein wachsender Trend unter Sportlern mit einer Präsenz in den sozialen Medien.

"Ich trainiere auch Tauchen und habe viele jüngere Athleten, und ich möchte, dass sie wissen, dass sich ihre Identität nicht darum dreht, ob sie gewinnen oder verlieren", sagte sie.

"Es ist toll, zu gewinnen, aber ich denke, dass wir als Profisportler wirklich einen Einfluss auf die jüngeren Generationen oder sogar auf unsere eigenen Kollegen haben.

"Zu zeigen, dass es mehr gibt als nur zu gewinnen und dass es auch andere Dinge im Leben gibt, die wirklich wichtig sind, halte ich für extrem wichtig.

"Ich möchte viel lieber dafür in Erinnerung bleiben, dass ich etwas bewirkt habe, als dafür, dass ich gewonnen habe.

Quelle: edition.cnn.com