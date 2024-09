In einem online verbreiteten Bild liegt eine Person auf einer mit Trümmern übersäten Straße, mit einem mittelalterlich aussehenden Schwert in der Brust. Um einen ihrer verletzten Arme ist Klebeband gewickelt, das mit Blut verschmiert ist.

Die Inschrift "für Kursk" in Kyrillisch auf dem Schwert soll auf den Einmarsch der Ukraine in die Region Kursk hinweisen, was die erste ausländische Invasion auf russischem Gebiet seit dem Zweiten Weltkrieg wäre.

Ukrainiens Generalstaatsanwalt Andriy Kostin bezeichnete das Bild am Dienstag als "einen weiteren Akt der Barbarei" durch Russland. Sein Amt leitete später eine Untersuchung wegen des mutmaßlichen Mordfalls ein.

Kostin sagte, dass die sozialen Medien "Ausschnitte von einer angeblichen Schwert-Exekution eines unbewaffneten ukrainischen Soldaten mit gefesselten Händen" verbreiten. Er twitterte und beschuldigte Russland, alles Ukrainische aggressiv zu entfernen, während es seine globale Brutalität demonstriert und ethische Normen missachtet.

Laut Kostin soll das Ereignis in Novohrodivka stattgefunden haben, einer Stadt in der östlichen Donetsk-Region der Ukraine.

Benjamin Strick, Direktor der Investigationsabteilung des Centre for Information Resilience, bestätigte später den Standort des Bildes durch eine Geolokalisierung. CNN bestätigte diese Feststellung unabhängig.

Der ukrainische Menschenrechtskommissar Dmytro Lubinets sagte, dass diese angebliche Exekution eine Verletzung der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen darstelle. Laut dieser Konvention sollten Kriegsgefangene nicht gefoltert werden und vor Gewalt geschützt werden.

Kostin enthüllte im Juni, dass Kiew seit Beginn der vollständigen Invasion im Februar 2022 etwa 130.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen untersucht, die Russland begangen haben soll.

Gespräche mit ukrainischen Beamten ergaben, dass angebliche Exekutionen in diesem Jahr häufiger geworden sind. CNN erhielt exklusives Video, das im späten August während der Kämpfe in der Nähe der Stadt Pokrovsk im östlichen Ukraine aufgenommen wurde und die angebliche Exekution von drei sich ergebenden Ukrainern durch russische Truppen zeigt, nachdem ihre Gräben durchbrochen wurden.

Das Bild wurde veröffentlicht, während Russland versuchte, ukrainische Truppen aus Kursk zu vertreiben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bestätigte die russische Gegenoffensive in der Region und prophezeite, dass Moskau bis zu 70.000 Soldaten einsetzen würde, sagte jedoch letzte Woche, dass die russischen Truppen "noch keinen Significanten Erfolg erzielt" hätten.

Gleichzeitig rückt Russland in Richtung Pokrovsk vor, das nordwestlich von Novohrodivka liegt, wo die angebliche Schwert-Exekution stattgefunden haben soll.

Die ukrainische Armee berichtete am Donnerstag, dass sie in den letzten 24 Stunden 40 russische Angriffe in der Nähe von Pokrovsk abgewehrt hatte, wobei die Angriffe am intensivsten in der Nähe von Hrodivka und Novohrodivka waren.

Bislang hat das Kreml keine Stellungnahme zum angeblichen Mordfall abgegeben.

Das Ereignis mit der Schwert-stocherten Person soll in der conflict-geplagten östlichen Donetsk-Region der Ukraine, genauer gesagt in Novohrodivka, stattgefunden haben. Wenn sich dies als wahr herausstellt, würde dies eine Verletzung der Genfer Konvention darstellen, da es angeblich die Exekution von Kriegsgefangenen beinhaltet.

Obwohl die Ukraine weiterhin gegen die russischen Truppen in der Region Kursk kämpft, schaut die Welt zu, wie Russlands Handlungen in Europa, wie die angebliche Schwert-Exekution in Novohrodivka, Fragen aufwerfen über seine Einhaltung internationaler ethischer Normen und die Behandlung von Kriegsgefangenen.

