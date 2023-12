Kentucky-Derby-Sieger Rich Strike wird nicht an den Preakness Stakes teilnehmen

"Unser ursprünglicher Plan für Rich Strike hing vom KY Derby ab. Sollten wir nicht im Derby antreten, würden wir auf das Preakness hinarbeiten. Sollten wir im Derby antreten, würden wir ihm, abhängig vom Ausgang des Rennens und dem Zustand unseres Pferdes, mehr Erholungszeit und Ruhe gönnen und im Belmont oder einem anderen Rennen antreten und auf dem Kurs bleiben, mit 5 oder 6 Wochen Pause zwischen den Rennen zu laufen", heißt es in der Erklärung.

Dawson sagte, es sei "sehr, sehr verlockend", nach dem Derby-Sieg im Preakness zu starten, und fügte hinzu, es wäre "eine große Ehre".

"Nach vielen Diskussionen und Überlegungen mit meinem Trainer, Eric Reed und einigen anderen, werden wir jedoch bei unserem Plan bleiben, was das Beste für Ritchie ist, ist auch das Beste für unsere Gruppe, und auf das Preakness verzichten und uns auf das Belmont in etwa 5 Wochen konzentrieren", so die Erklärung.

Die 147. Preakness Stakes werden am 21. Mai auf dem Pimlico Race Course in Baltimore, Maryland, ausgetragen.

Wenn Dawsons Strategie aufgeht, wird Rich Strike am 11. Juni zum 154. Rennen der Belmont Stakes im Belmont Park in Elmont, New York, auf die Rennbahn zurückkehren.

Quelle: edition.cnn.com