Keine so besondere Beziehung: Die wechselvolle Geschichte der US-Besitzer bei Investitionen im englischen Fußball

Die Fans sind der Meinung, dass die US-Eigentümer wenig oder gar kein Verständnis dafür haben, warum die englischen Fußballfans so leidenschaftlich an ihren Vereinen hängen.

Ein ehemaliger Geschäftsführer von Manchester United - Peter Kenyon - stimmt dieser Charakterisierung der Eigentümer seines ehemaligen Vereins zu.

"Ich glaube nicht, dass die Glazers wirklich wissen, worum es im Fußball geht", sagte Kenyon im letzten Monat gegenüber dem Podcast Business of Sport von The Athletic und bezog sich dabei auf die Eigentümer von Manchester United.

"Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die jetzt in diesem Klub sind, wissen, worum es in diesem Klub geht".

Die Verschiebung des Spiels zwischen Manchester United und Liverpool am Sonntag aufgrund von Fanprotesten, die zeitweise hässlich wurden, hat die Unzufriedenheit vieler Fans über die Art und Weise, wie die Familie Glazer den erfolgreichsten Verein der Premier League führt, deutlich gemacht.

Die Polizei schätzt, dass vor dem Spiel gegen Liverpool über 1.000 Demonstranten das Spielfeld im Old Trafford Stadion von United gestürmt haben.

Etwa 200 Menschen versammelten sich auch vor dem Lowry Hotel in Salford, wo die Spieler von Manchester United vor dem Spiel übernachteten, um gegen die amerikanischen Eigentümer des Vereins zu protestieren.

Als Reaktion auf die Proteste gab Manchester United eine Erklärung ab, in der es heißt: "Der Verein möchte nicht, dass friedliche Demonstranten bestraft werden, wird aber mit der Polizei zusammenarbeiten, um diejenigen zu identifizieren, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, und wird auch seine eigenen Sanktionen gegen alle Dauerkarteninhaber oder Mitglieder verhängen, die identifiziert werden ... Wir sind weiterhin zum Dialog und zum Engagement mit unseren Fans über das Fan-Forum und andere geeignete Kanäle verpflichtet."

Die Unzufriedenheit der United-Fans mit den Glazers hat sich verschärft, nachdem sechs englische Spitzenklubs im vergangenen Monat der European Super League (ESL) beigetreten sind, einem milliardenschweren Wettbewerb, der zwölf der größten Mannschaften im europäischen Fußball umfasst. Manchester United war einer der 12 Vereine.

Obwohl das Projekt weniger als 48 Stunden nach seiner Ankündigung gescheitert ist, hat die fehlende Konsultation der Fans viele Anhänger - nicht nur bei United - aufgerüttelt, die sich ein Stück weit die Kontrolle zurückholen wollen, für die sie gutes Geld bezahlen.

Die sechs Gründungsmitglieder der Premier League zogen sich schließlich aus der ESL zurück, allen voran Chelsea und Manchester City, nachdem sie von Fans, Medien, Politikern und sogar Königshäusern heftig kritisiert worden waren.

Die Beteiligung von Arsenal und Liverpool an dem gescheiterten Super-League-Projekt hat bei den Fans auch Unmut über die jeweiligen Eigentümer Kroenke und Henry sowie den Vorsitzenden von Liverpool, Tom Werner, ausgelöst.

Arsenal zum Beispiel verlangt von seinen Fans bis zu 132 Dollar für den Besuch eines Spiels.

Am Montag gab die Premier League eine Erklärung zu den Protesten in Old Trafford ab, in der sie "die Stärke der Gefühle und das Recht der Fans, zu wissen, was vor sich geht" anerkannte.

"Wir verpflichten uns, einen engen Dialog mit den Fans und ihren Vertretern aufrechtzuerhalten, während wir mit der FA und der Regierung zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, bitten aber darum, dass alle Proteste friedlich verlaufen", heißt es in der Erklärung weiter.

CNN hat die Familie Glazer, Kroenke und Henry um eine Stellungnahme gebeten.

Verschuldung

Seit der Übernahme von Manchester United im Jahr 2005 hat die Familie Glazer, der auch die Tampa Bay Buccaneers in der NFL gehören, die Fans nie wirklich für sich gewinnen können.

"Nach sechzehn Jahren hat kein einziges Mitglied der Glazer-Familie auch nur ein einziges Gespräch mit uns geführt", erklärte der Manchester United Supporters Trust (MUST), eine Gruppe von mehr als 200 000 Anhängern des Vereins, am Montag in einer Erklärung.

Als die Glazer-Familie den Verein übernahm, befürchteten die Fans, die mit CNN sprachen, dass der Verein verschuldet sein würde und dass die Familie nur an der Marke, die nur von Real Madrid übertroffen wird, und den Einnahmen interessiert sei. Manchester United war ein schuldenfreier Verein, bevor die Glazers das Team kauften.

Laut dem letzten Jahresabschluss des Vereins, der am 4. März 2021 veröffentlicht wurde, beträgt die Nettoverschuldung des Vereins 630,7 Millionen Dollar (455,5 Millionen Pfund). Im Dezember 2019, vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, hatte die Nettoverschuldung des Clubs 283,16 Millionen Dollar (203,6 Millionen Pfund) erreicht.

Für die Glazers hat der Erfolg auf dem Spielfeld Priorität, und die Familie kann auf Nettoinvestitionen in Höhe von 240,3 Mio. $ (200 Mio. €) in Spielereinkäufe in den letzten zwei Jahren verweisen, was mehr ist als bei jedem anderen großen europäischen Verein. Seit 2013 wurden insgesamt über 1,081 Milliarden Dollar (900 Millionen Euro) investiert.

Es war nicht das erste Mal, dass United-Fans am Sonntag protestierten. Im Jahr 2010 organisierte MUST einen Protest, bei dem die Fans grüne und goldene Schals zu den Spielen trugen, die ursprünglichen Farben des Vereins, und die ironische rot-weiße Halsbekleidung ablegten.

Während die Glazers auf einen kometenhaften Anstieg der kommerziellen Einnahmen des Klubs verweisen, fordert MUST nach den Protesten vom Sonntag ein stärker an den Fans orientiertes Eigentümermodell.

In seiner Erklärung vom Montag skizzierte MUST einen Vier-Punkte-Plan, um "die derzeitige Eigentümerstruktur zugunsten der Fans neu auszutarieren", und forderte von den Glazers bis Freitag eine Antwort.

Ein Teil dieses Plans sieht ein "Aktienprogramm" vor, das den Fans ähnliche Stimmrechte wie der Familie Glazer einräumen würde.

Einer der Punkte sieht vor, dass den Fans von Manchester United die Möglichkeit geboten wird, Anteile der Familie Glazer am Verein zu kaufen, bis diese "auf eine Minderheit reduziert oder sogar ganz aufgekauft wird."

Diese Art von Modell ist eine Anspielung auf die im deutschen Fußball weit verbreitete 50+1-Beteiligungsregel, bei der externe Investoren und kommerzielle Partner - wie Audi oder Adidas - keine Kontrolle erlangen dürfen und stattdessen sicherstellen, dass die Mitglieder, oft auch Fans, die Mehrheit an den Vereinen behalten.

Der Geist ist aus der Flasche

Während Manchester United und die Glazers derzeit im Rampenlicht stehen, haben die Fans in den letzten Wochen ihren Zorn auf andere in den USA ansässige Eigentümer aufgrund ihrer Beteiligung an der ESL gerichtet.

Bei Arsenal kam es vor einigen Wochenenden zu Protesten vor dem Emirates-Stadion in London, bei denen Kroenke aufgefordert wurde, seine Anteile am Verein zu verkaufen.

Obwohl Arsenal-Fan und Spotify-Gründer Daniel Ek ankündigte, ein Angebot für den Verein abgeben zu wollen, hat Kroenke darauf bestanden, dass er nicht verkaufen will.

In Liverpool, das sich der engen Verbindung zu seinen Fans rühmt - symbolisiert durch den Slogan "This Means More" -, wurde die Nachricht, dass der Klub sich der ESL angeschlossen hat, nicht gut aufgenommen.

In einem Video, das in den sozialen Medien von Liverpool gepostet wurde, gab sich Klubbesitzer Henry, der als einer der Hauptverantwortlichen für die Super League gilt, zerknirscht.

"In den letzten 48 Stunden habt ihr sehr deutlich gemacht, dass ihr das nicht akzeptieren werdet. Wir haben Sie gehört. Ich habe Sie gehört. Und ich möchte mich bei Jürgen [Klopp, Manager], Billy [Hogan, CEO], den Spielern und allen, die in Liverpool so hart arbeiten, um unsere Fans stolz zu machen, entschuldigen", sagte Henry, Besitzer des MLB-Riesen Boston Red Sox. "Sie haben absolut keine Verantwortung für diese Störung.

"Sie wurden am meisten gestört, und zwar zu Unrecht. Das ist es, was am meisten weh tut. Sie lieben ihren Verein und arbeiten jeden Tag daran, Sie stolz zu machen. Ich weiß, dass das gesamte Liverpooler Team über das nötige Fachwissen, die Führungsqualitäten und die Leidenschaft verfügt, um das Vertrauen wiederherzustellen und uns zu helfen, voranzukommen."

Joseph DaGrosa, ein US-amerikanischer Investor und Vorsitzender der Kapital Football Group, der in der Vergangenheit Gespräche mit Premier-League-Klubs geführt hat, sagt, dass die derzeitigen Eigentümer in Schwierigkeiten geraten sind, weil sie "den Klubbesitz wie jedes andere Unternehmen betrachten, d.h. mit einem Profitmotiv als oberstem Ziel".

"Wir haben nie daran geglaubt, dass sich die Super League weiterentwickeln würde, weil wir wussten, dass sie von den Fans nicht unterstützt werden würde", so DaGrosa gegenüber CNN Sport.

"Während wir von der tatsächlichen Reaktion der Fans überhaupt nicht überrascht waren, waren wir überrascht, wie schnell die Situation eskaliert ist und welche Proteste es gegeben hat."

Die konkreten Forderungen der protestierenden Fans sind unterschiedlich.

Einige wünschen sich andere Eigentümer in ihren Vereinen, während andere das in Deutschland angewandte 50+1-Eigentümermodell im Vereinigten Königreich einführen möchten, aber die Botschaft ist klar: Schluss mit der vermeintlichen Ausplünderung von Vereinen oder mit Eigentümern, die sich nur auf die Erzielung von Einnahmen konzentrieren.

Ob die britische Regierung eingreifen wird, um die Eigentumsverhältnisse im Fußball gesetzlich zu ändern, bleibt unklar.

Was die letzten Wochen jedoch gezeigt haben, ist, dass der Geist aus der Flasche ist - die Fans wollen, dass die englischen Vereine ihnen wirklich zuhören.

