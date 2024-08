- Keine Neuigkeiten über den alten Airbus des Animal Parks nach vier Wochen Schweigen

Die anhaltende Uneinigkeit über die verbotene Verlegung eines außer Dienst gestellten Flugzeugs in den Serengeti Park im Süden des Heidekreises hat bisher keine Fortschritte gemacht. In Reaktion auf ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover erhielt der Parkbesitzer Fabrizio Sepe aus Hodenhagen mehr Zeit, da es noch viele offene Fragen gibt. Die Situation scheint festgefahren - "Ich habe seit vier Wochen nichts gehört." Dennoch bleibt Sepe optimistisch und verweist auf die Verlegung eines 350-Tonnen-U-Boots von Kiel zum Technik Museum Sinsheim in Baden-Württemberg, die durch Naturschutzgebiete führte.

Neue gastronomische Einrichtung in Planung

Der Serengeti Park hat den Airbus "Kurt Schumacher" der deutschen Militärs erworben, um ihn in ein Restaurant zu verwandeln. Zuvor transportierte er afghanische Militärangehörige und ihre Familien nach Hannover. Der ursprüngliche Plan sah vor, das Flugzeugheck im Sommer 2022 auf einer 50-km-Route vom Flughafen nach Hodenhagen zu transportieren. Die getrennten Tragflächen und das Höhenruder wurden bereits in den Park gebracht.

Die Region Hannover hat den Antrag des Parks auf eine Ausnahmegenehmigung für den Transport des Fahrzeugs Mitte November 2023 abgelehnt. Dies führte zum Verbot des Transports des A310 Airbus-Hecks vom Flughafen Langenhagen durch ein geschütztes Gebiet in den Park. Die geplante Route ist etwa 1,8 km lang und verläuft durch dieses geschützte Gebiet.

Anfrage für ein neues Gespräch mit der Region Hannover

Sepe hat ein neues Gespräch mit der Region Hannover angefragt und wartet derzeit auf deren Antwort. Ohne das erwartete dritte Restaurant stehe der Park vor großen Herausforderungen, betont er.

Laut früheren Aussagen der Region muss der Park nachweisen, dass der Transport keinen Schaden anrichtet - oder die Region muss eine Ausnahme von der Schadensverhütungsregel erteilen. Ein Transport dieser Größenordnung ist mit den bestehenden Regelungen nicht vereinbar.

Das Airbus-Flugzeug "Kurt Schumacher" gehörte ursprünglich der deutschen Luftwaffe und wird nun vom Serengeti Park in ein Restaurant umgewandelt.

Obwohl der Park bei der Verlegung anderer Exponate aufgrund von Naturschutzproblemen auf Herausforderungen gestoßen ist, wurde das ehemalige U-Boot der deutschen Marine erfolgreich zum Technik Museum Sinsheim transportiert.

