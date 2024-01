Keine Kopfkissen, keine warmen Mahlzeiten: Fluggesellschaften ergreifen Präventivmaßnahmen gegen das Coronavirus

Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific hat angekündigt, dass sie Passagieren auf Flügen der Cathay Pacific und der Tochtergesellschaft Cathay Dragon von und nach dem chinesischen Festland keine warmen Handtücher, Kissen, Decken und Zeitschriften mehr anbieten wird.

Der Trolley-Service und der Verkauf während des Fluges werden ebenfalls eingestellt.

Passagiere in der Premium Economy und Economy Class erhalten heiße Snacks in einer Einwegtüte statt der üblichen warmen Mahlzeiten auf dem Tablett.

Statt jedes Gericht einzeln serviert zu bekommen, erhalten Passagiere in der Business und First Class mehrgängige Mahlzeiten auf einem Tablett.

"Diese Änderungen ermöglichen es uns, unsere Kunden und unsere Besatzung besser zu schützen und gleichzeitig den Passagieren weiterhin ein zufriedenstellendes Borderlebnis zu bieten", heißt es in der offiziellen Erklärung von Cathay Pacific.

Nach den Flugdaten des Flughafens Hongkong führte Cathay Pacific/Cathay Dragon am 30. Januar 55 Linienflüge nach Festlandchina durch.

Andere Fluggesellschaften ergreifen ähnliche Maßnahmen, um den Kontakt zwischen ihren Besatzungsmitgliedern und den Reisenden zu reduzieren.

Hongkong Airlines bietet auf Flügen nach und von Festlandchina keine Decken und Kissen mehr für alle Klassen an.

Auch gemischte Nüsse, Brot oder heiße Getränke werden den Passagieren auf den Flügen nicht mehr angeboten. Die Unterhaltung an Bord beschränkt sich auf Zeitungen und Lesematerial in der Sitztasche.

Das Kabinenpersonal trägt Masken und Handschuhe

Thailand hat 14 Fälle der Krankheit gemeldet - die höchste Zahl außerhalb Chinas.

Thai Airways und die Tochtergesellschaft THAI Smile gaben am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt, dass das Kabinenpersonal bei Flügen in Risikogebiete Masken und Handschuhe tragen wird.

Alle Flugzeuge, einschließlich des Cockpits, werden nach der Rückkehr vom chinesischen Festland einer 45-minütigen Desinfektion unterzogen. Einige Teile der Flugzeuge, darunter die Passagiersitze, Taschen und Bordunterhaltungssysteme, werden einer Tiefenreinigung unterzogen.

Zu den weiteren Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus gehört die Untersuchung der Passagiere auf Symptome sowohl am Boden als auch während des Fluges.

Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways, die größte Fluggesellschaft des Landes, hat ihre Passagiere auf ihrer Website darüber informiert, dass das Personal auf Flügen in chinesische Städte wie Peking und Shanghai Masken tragen wird.

"Angesichts der großen Zahl von Menschen, die Masken tragen, haben die Flugbegleiter an Bord Masken getragen, um die Passagiere zu beruhigen, die unsere Dienste in Anspruch nehmen", heißt es in der Mitteilung.

Flüge gestrichen, reduziert

Obwohl alle Fluggesellschaften Flüge von und nach Wuhan, das abgeriegelt ist, gestrichen haben, sind einige Fluggesellschaften noch einen Schritt weiter gegangen und haben Flüge in andere Großstädte Chinas gestrichen oder reduziert.

Die US-amerikanische Fluggesellschaft United Airlines gab am Dienstag bekannt, dass sie vom 1. bis 8. Februar Flüge zwischen den US-Drehkreuzen und Peking, Hongkong und Shanghai gestrichen hat.

British Airways setzte ab Mittwoch alle Direktflüge zwischen Großbritannien und China aus.

Zu den anderen Fluggesellschaften, die ihre Flüge nach China vorübergehend eingestellt haben, gehören Lufthansa, Air France, Turkish Airlines, Lion Air, EgyptAir und Air Canada.

In der Zwischenzeit haben Fluggesellschaften wie AirAsia, Singapore Airlines, Finnair, China Airlines, EVA Airways und Silk Air angekündigt, dass sie ihre Kapazitäten auf ausgewählten Strecken nach China reduzieren werden.

Viele Fluggesellschaften haben den Verzicht auf Umbuchungsgebühren oder die Möglichkeit angeboten, gegen Gutschrift eines zukünftigen Fluges zu stornieren.

Reisende mit bevorstehenden Flügen sollten sich bei ihren Fluggesellschaften erkundigen und auf die Hinweise auf den Websites der Fluggesellschaften achten.

Marnie Hunter und Kocha Olarn von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com