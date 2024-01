Katie Couric berichtet über den aktuellen Stand ihrer Brustkrebsbehandlung

Die ehemalige "Today"-Moderatorin, bei der die Diagnose im Juni gestellt wurde, wurde im Juli operiert und begann am 7. September mit der Bestrahlung. Sie hat 15 Tage Bestrahlung hinter sich, sagte sie bei einem Auftritt auf NBC am Montag.

"Ich fühle mich großartig. Ich bin gerade dabei, eine Erkältung zu überwinden ... aber ich fühle mich einfach gut. Ich habe die Bestrahlung letzte Woche beendet", sagte sie. "Sie sagten, dass man davon müde wird, aber eigentlich war ich nicht zu müde davon. Ich hatte im Juli eine Lumpektomie."

Sie fügte hinzu: "Ich habe einfach großes Glück, dass es zum richtigen Zeitpunkt diagnostiziert wurde. Dass ich mich untersuchen ließ, obwohl ich zu spät dran war, dass ich mich untersuchen ließ, als ich es tat."

Couric ging im Sommer zu einer Brustuntersuchung und erfuhr, dass sie eine Biopsie benötige.

"Ich dachte: 'Oh, oh, was bedeutet das?' Und sie sagte: 'Ich glaube, wir müssen wirklich etwas biopsieren, und ich möchte es heute machen.' Da dachte ich: 'Oh, mein Gott! Du willst mich wohl verarschen.'"

Sie sei von der Nachricht überwältigt gewesen, sagte sie.

"Ich erfuhr es am nächsten Tag, sie rief mich an, ich war ziemlich fassungslos. Ich glaube, die Worte 'Es ist krebsartig oder Sie haben Krebs' lassen einen innehalten", sagte sie.

"Aber sie sagte mir, es sei behandelbar, wir müssten einen Plan haben. Ich war erst schockiert, dann nicht mehr so schockiert, wenn man die Geschichte meiner Familie bedenkt, und schließlich erleichtert, weil ich mit Jay [ihrem verstorbenen Ehemann] und Emily [ihrer verstorbenen Schwester] und meiner Schwiegermutter mit Krebs konfrontiert war ... sie waren alle im fortgeschrittenen Stadium, und die Prognose war wirklich hart, also war ich ehrlich gesagt sehr dankbar", sagte sie.

Couric verlor ihren ersten Mann, Jay Monahan, 1998 im Alter von 42 Jahren an Darmkrebs. Sie wartete ein paar Tage, um ihre eigene Diagnose zu verarbeiten, bevor sie es ihren Töchtern Carrie und Ellie mitteilte.

"Ich habe ein paar Tage gewartet, damit ich es verarbeiten und wirklich verstehen konnte, womit wir es zu tun haben. Und ich habe jeder von ihnen per FaceTime geschrieben", sagte sie. "Ich war sehr beruhigend, aber ich sah es in ihren Gesichtern. Es ist einfach schwer, diese Nachricht zu überbringen, egal wie man es macht.

Sie ermutigte die Frauen, einen Termin für eine Mammographie zu vereinbaren.

