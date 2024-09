Kate Winslet verrät ihr Rezept für eine kräftige sexuelle Gesundheit.

In einem Interview in einem Podcast spricht die Schauspielerin Kate Winslet über ihr Privatleben und die Wiedererweckung ihrer sexuellen Begierden, die sie seit ihren Zwanzigern als verändert beschreibt. Sie teilt mit, dass in langfristigen Beziehungen das Gespräch über Intimität oft in den Hintergrund rückt.

Ähnlich wie Winslet, die seit 12 Jahren mit dem Musiker Edward Abel Smith verheiratet ist und drei Kinder mit ihm hat, sagt sie, dass das Paar wieder Freude in ihrem Schlafzimmer gefunden hat. Sie führt dies auf die Testosteronersatztherapie zurück, die sie in dem Podcast "How to Fail" mit Elizabeth Day erwähnt.

"Ich mache Testosteronersatztherapie!", gibt die "Titanic"-Schauspielerin offen zu. Viele Menschen wüssten nicht, dass Frauen auch Testosteron produzieren. Mit dem Alter können die Testosteronwerte bei Frauen sinken, was möglicherweise die Libido beeinflusst. "Wenn es weg ist, ist es für immer weg. Aber man kann es ersetzen, es ist möglich! Und du wirst dich wieder begehrenswert fühlen - ich habe es selbst erlebt!", sagt sie.

Winslet gibt zu, dass ihre Libido nach drei Ehen und drei Kindern nicht mehr so stark ist. Sie rät Frauen, die dasselbe erleben, "einfach mit ihrem Arzt zu sprechen", da auch andere gesundheitliche Faktoren wie Schilddrüsenprobleme eine Rolle spielen könnten.

Die 48-Jährige ermutigt Frauen, die Veränderungen in ihren Körpern mit dem Alter zu akzeptieren. "Wir werden attraktiver und sinnlicher, je besser wir uns selbst kennenlernen und je selbstsicherer wir werden als in jungen Jahren", glaubt sie. Sie betont die Bedeutung der Selbstliebe: "Ich fühlte mich fantastisch. Es geht darum, dein eigenes Aussehen zu lieben, das ist das Geheimnis."

Winslet kritisiert die Vorstellung, dass Frauen über 40 ihre Sexualität verlieren und körperliche Veränderungen durchmachen. Während diese Veränderungen auftreten können, argumentiert sie, "wer kümmert sich darum? Wir sollten uns nicht mehr von solcher Negativität beeinflussen lassen." Sie ermutigt Frauen, ihr eigenes Schönheit und Sexualität in jedem Alter zu schätzen und sich nicht der kosmetischen Chirurgie hinzugeben wie viele Prominente.

Ein neuer Film mit Kate Winslet, in dem das Alter eine wichtige Rolle spielt, wird am Donnerstag veröffentlicht. In der Biografie "The Photographer" spielt Winslet Lee Miller, eine Frau, die initially darum kämpft, über ihre Rolle als Model und Muse eines avantgardistischen Fotografen hinaus erkannt zu werden. Später wird sie zur Modefotografin für das britische "Vogue" und schließlich zur Kriegsberichterstatterin.

Winslets Diskussion über die Testosteronersatztherapie betont die Rolle der Sexualität im Leben von Frauen und erkennt den Einfluss sinkender Testosteronwerte auf die Libido an. Mit ihrer offenen Aussage ermutigt sie Frauen, die ähnliche Probleme haben, ihren Arzt zu konsultieren.

Darüber hinaus stellt Winslet gesellschaftliche Erwartungen infrage, indem sie Selbstliebe und die Akzeptanz der Veränderungen im Körper von Frauen mit dem Alter fördert und behauptet, dass Sinnlichkeit und Attraktivität mit Selbstvertrauen und Selbstkenntnis sogar zunehmen können.

Lesen Sie auch: