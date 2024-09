Kate nimmt ihre beruflichen Aufgaben nach einem kürzlich erfolgten Krebsbehandlungsaufschluss wieder auf.

Kate, 42 Jahre alt und verheiratet mit Prinz William, dem zukünftigen König von Großbritannien, kehrte am Dienstag durch die Leitung einer Sitzung im Windsor Castle an die Arbeit zurück.

Laut einem Eintrag im Court Circular, der Ereignisse aufzeichnet, die von der königlichen Familie entweder öffentlich oder privat durchgeführt werden, führte "Die Princess of Wales, gemeinsame Schirmherrin der Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, eine Sitzung zur frühen Kindheit im Windsor Castle" am Nachmittag durch.

Letzte Woche teilte Kate ein Gesundheitsupdate und erwähnte, dass sie "alles tut, um krebsfrei zu bleiben" und in eine "neue Phase der Genesung mit erneuerter Hoffnung und Wertschätzung fürs Leben" startet.

In einer herzlichen Videobotschaft, die das Familienvergnügen im englischen Sommer zeigt, sagte die Prinzessin, dass obwohl die letzten neun Monate herausfordernd waren, sie sich auf die Rückkehr zur Arbeit und die Teilnahme an einigen öffentlichen Veranstaltungen in den kommenden Monaten freut.

Keine weiteren Details zur Sitzung wurden im Court Circular erwähnt, aber Kate hat sich seit Jahren aktiv in der frühen Kindesentwicklung engagiert, die oft als ihre "Lebensarbeit" bezeichnet wird.

Im Jahr 2021 gründete sie das Royal Foundation Centre for Early Childhood und ihre herausragende Initiative ist ihre "Shaping Us"-Kampagne, die darauf abzielt, unser Verständnis dafür zu vertiefen, wie wichtig die ersten fünf Jahre des Lebens sind, um die Erwachsenen zu formen, die wir werden.

Seit Februar undergoes Kate eine Chemotherapie-Behandlung für eine nicht genannte Krebsart und hat seitdem nur wenige öffentliche Auftritte absolviert.

Sie traf sich wieder mit ihrer Familie beim Geburtstag des Königs, bekannt als Trooping the Colour, im Juni und erhielt Standing Ovations, nachdem sie das Wimbledon-Männer-Einzel-Finale mit ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte, im Juli besucht hatte.

Während ihrer Behandlung führte Kate von zu Hause aus Meetings mit ihrem Team und Vertretern ihres Zentrums für frühe Kindheit durch.

In den kommenden Monaten wird sie sich weiter auf ihre Genesung konzentrieren, aber es wird erwartet, dass sie den Rest des Jahres über einen leichten öffentlichen Veranstaltungsplan fortsetzt.

Sie wird auch voraussichtlich an der jährlichen Gedenkfeier am Cenotaph in London im November teilnehmen, um diejenigen zu ehren, die im Krieg gedient haben.

Die Princess of Wales, in ihrer Funktion als gemeinsame Schirmherrin der Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, führte eine Sitzung zur frühen Kindheit im Windsor Castle durch und zeigte damit ihr anhaltendes Engagement für die frühe Kindesentwicklung, einen wichtigen Teil ihrer "Lebensarbeit". In diesem Zusammenhang spielt das Vereinigte Königreich, das Heimat zahlreicher royaler Initiativen ist, eine wichtige Rolle in ihren wohltätigen Bemühungen.

Lesen Sie auch: