Kann Roger Federer Rafael Nadal bei den French Open besiegen?

"Jedes Match muss gespielt werden, bevor es entschieden wird, und genau das glaubt jeder, der gegen Rafa antritt", sagte Federer, der 20-fache Grand-Slam-Sieger, gegenüber Reportern. "Sie wissen, dass es schwierig wird, aber man kann nie wissen.

"Er könnte ein Problem haben. Vielleicht ist er krank. Vielleicht spielst du aus irgendeinem Grund großartig und er hat Probleme. Vielleicht gibt es unglaublichen Wind, Regen, 10 Regenverzögerungen.

"Man weiß es einfach nicht."

Was wir wissen, ist, dass FedererNadal - der einen Rekord von 11 French-Open-Titeln und 17 Majors besitzt - in ihren fünf Roland-Garros-Wettbewerben noch nie besiegt hat. Insgesamt liegt er auf Sand mit 13:2 gegen seinen erst 33-jährigen Freund zurück. Nadal hat in dieser Rivalität, die über das Tennis hinausgeht, einen Vorsprung von 23:15.

Größte Rivalität

Aber es muss am Freitag nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches passieren, damit Federer den spanischen Linkshänder zehn Jahre nach seinem einzigen Roland-Garros-Titel besiegen kann.

Es wäre zweifelsohne einer der größten Siege seiner Karriere, zumal er erst 37 Jahre alt ist.

Federer ist natürlich zum ersten Mal seit 2015 wieder in Paris. Er zog es vor, das Sandplatzturnier auszulassen, um seinen Körper zu schonen und sich auf Wimbledon zu konzentrieren, wo er einen Rekord von acht Titeln gewonnen hat.

Wenn Federer jedoch Breakbälle kreiert und seine Aufschlagquote erhöht, könnte er den Linkshänder überraschen und zum ersten Mal seit der knappen Vier-Satz-Niederlage gegen Nadal im Jahr 2011 ins Finale der French Open einziehen.

Trotz der makellosen Bilanz in Paris gegen Federer war nur einer von Nadals Siegen eine klare Angelegenheit.

Das war 2008, als Federer beim 6:1, 6:3, 6:0 nur magere vier Spiele gewann. Das Match dauerte eine Stunde und 48 Minuten - genau drei Stunden weniger als ihr dramatisches Wimbledon-Duell einen Monat später, das Nadal ebenfalls gewann und das oft als eines der größten Tennismatches aller Zeiten angesehen wird.

Breakbälle als Schlüssel

In den vier anderen Matches in Paris hatte Federer mit 54 insgesamt mehr Breakbälle, verwandelte aber nur 15 oder 28 % davon. Nadal hingegen erspielte sich 50 Breakbälle, verwandelte sie aber 24 Mal oder 48 %.

Obwohl Federer am Dienstag im Viertelfinale gegen seinen Schweizer Landsmann Stan Wawrinka eine auffällige 2:18-Breakquote aufwies, steigerte er sich in den beiden Tiebreaks, die den Ausgang des Spiels entscheidend beeinflussten.

Federer geht mit einer noch nie dagewesenen Siegesserie von fünf Partien in das Match gegen Nadal. Zudem hat er seit dem letzten Duell auf Sand in Rom im Jahr 2013 keine einzige Niederlage mehr hinnehmen müssen.

"Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, damit die Siege, die ich auf diesem Belag gegen ihn errungen habe, etwas wert sind", sagte Nadal. "Und er wird sein Bestes tun, um sicherzustellen, dass seine letzten Siege gegen mich Gewicht haben. Wir werden also sehen."

Zwei Tage zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale - ihre Hälfte der Auslosung begann zuerst, ein Bonus angesichts des schlechten Wetters, das der anderen Hälfte zu schaffen machte - geben Federer nicht nur Zeit, sich von dem dreieinhalbstündigen Einsatz gegen Wawrinka zu erholen, sondern auch mehr Zeit, gegen einen Linkshänder zu trainieren.

Nadal wird der erste Linkshänder sein, gegen den er in diesem Turnier antritt, und der erste seit Fernando Verdasco im Februar in Dubai.

"Für mich ist das eine komplette Umstellung", sagte Federer. "Allein die Art und Weise, wie der Ball aus den Saiten kommt, mit den verschiedenen Spins, das ist einfach anders.

"Daran muss man sich schnell gewöhnen. Ich habe nicht viel Zeit zu verlieren."

Ansätze am Netz

Federer sammelte gegen Wawrinka über 60 Punkte am Netz, und die Taktik zahlte sich meistens aus. Gegen Wawrinka hatte er vor allem im entscheidenden dritten Satz Freude am Aufschlag und am Volley bei zweiten Aufschlägen.

Wahrscheinlich wird er auch weiterhin nach vorne gehen und den einen oder anderen Drop Shot anbieten, anstatt an der Grundlinie zu bleiben und sich mit Nadal zu messen, der wie Federer in diesen zwei Wochen bisher nur einen einzigen Satz abgegeben hat. Nadal ist jedoch ein besserer Verteidiger als Wawrinka.

"Das Niveau des Tennisspiels, das man gegen Federer an den Tag legen muss, ist immer am höchsten", sagte Nadal. "Und ich spiele gut, aber ich muss gegen ihn sehr gut spielen. Ich hoffe, dass ich bereit bin, das zu schaffen."

Als Wawrinka nach einer Vorhersage gefragt wurde, ging er auf Nummer sicher: "Ich kann nicht in die Zukunft sehen."

Er ist mit Federer befreundet und hat auch vor Nadal eine gesunde Portion Respekt, ganz abgesehen davon, dass er dessen Bilanz in Roland Garros kennt. Nadal hat ihn im Finale 2017 vernichtend geschlagen.

Aber er sagte, er werde am Freitag zuschauen, wie Hunderttausende, wenn nicht mehr, auf der ganzen Welt.

Quelle: edition.cnn.com