Kanadische Schwimmerin Mary-Sophie Harvey sagt, sie sei bei den Weltmeisterschaften im Wassersport unter Drogen gesetzt worden

Die Schwimmerin, die mit der 4x200-m-Freistilstaffel der Frauen die Bronzemedaille gewann, sagte, sie erinnere sich daran, "meinen Wettkampf zu feiern", aber dann kam ein "vier- bis sechsstündiges Zeitfenster, in dem ich mich an nichts mehr erinnern kann".

Als sie am nächsten Morgen aufwachte, waren ihr Teammanager und ihr Arzt bei ihr im Bett.

"Ich habe mich noch nie so geschämt", schrieb sie am Mittwoch auf Instagram und fügte hinzu, dass sie nach dem Vorfall "verurteilt" wurde.

Die Olympionikin sagte, sie habe eine Rippenverstauchung und eine Gehirnerschütterung erlitten und "ein Dutzend blaue Flecken" an ihrem Körper gefunden, von denen sie sagte, ihre Freunde hätten ihr gesagt, sie kämen wahrscheinlich davon, dass sie sie tragen mussten, als sie bewusstlos war.

Sie postete Bilder von den blauen Flecken auf Instagram.

"Ich kam schließlich ins Krankenhaus, wo ich von Ärzten und Psychologen empfangen wurde. Sie testeten und behandelten mich so gut sie konnten", sagte sie.

"Sie sagten mir, dass so etwas öfter vorkommt [als wir denken] und dass ich in gewisser Weise Glück hatte, mit einer Rippenverstauchung und einer kleinen Gehirnerschütterung davonzukommen.

"Es hat mir geholfen, einige meiner Ängste zu überwinden, aber leider nicht alle", sagte sie.

Die Schwimmerin warnte vor einer "gefährlichen Häufung" ähnlicher Fälle und teilte mehrere Screenshots von Nachrichtenberichten über das Trinken von Spikes.

"An alle, die dies lesen: Bitte seid vorsichtig", schrieb sie.

CNN hat Harvey um einen weiteren Kommentar gebeten. Es ist unklar, ob sie den Vorfall der Polizei gemeldet hat. Sie äußert sich auch nicht dazu, wie es zu dem Vorfall gekommen sein könnte.

CNN hat sich an Swimming Canada gewandt und um eine Stellungnahme gebeten. Ein Sprecher gab laut CBC eine Erklärung gegenüber der kanadischen Presse ab.

"Wir sind uns bewusst, dass es in der Nacht vor dem Abflug aus Budapest einen Zwischenfall gab", sagte Nathan White, Sprecher von Swimming Canada, in einer E-Mail an die Canadian Press. "Sobald die Mitarbeiter des Teams davon erfuhren, wurde Mary von unserem Mannschaftsarzt vor Ort medizinisch hervorragend versorgt und konnte die Heimreise antreten.

"Die Mitarbeiter sind seit ihrer Rückkehr in Kontakt mit Mary und wir bieten ihr unsere Unterstützung an. Wir sammeln weiterhin Informationen über die Situation, und die Akte wurde an unseren unabhängigen Safe-Sport-Beauftragten weitergeleitet.

Der Weltschwimmverband FINA erklärte, er habe von den "zutiefst beunruhigenden Medienberichten" Kenntnis genommen und sei "zutiefst besorgt" über Harveys Wohlbefinden.

"Wir stehen in Kontakt mit Swimming Canada und dem lokalen Organisationskomitee. Im Jahr 2021 hat die FINA weitreichende Maßnahmen zum Schutz der Athleten ergriffen, und ein unabhängiger Ermittlungsbeamter wird beauftragt, die Angelegenheit weiter zu untersuchen", so die FINA in einer Erklärung.

Quelle: edition.cnn.com