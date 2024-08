Kai Havertz startet den Torlauf in der Titelverfolgung von Arsenal

Kai Havertz setzt Arsenal auf den Weg zum Premier League-Triumph mit einem Tor: Der deutsche Fußball-Star setzt die Verfolger früh in der neuen Saison in Führung und sichert einen triumphalen Start. Der englische Taktiker Fabian Hürzeler freut sich über seinen ersten Erfolg.

Havertz bescherte Arsenal einen perfekten Start in ihrem 2-0-Sieg gegen Wolves. Er erzielte das Führungstor (25') dank eines gut platzierten Kopfballs aus einer Saka-Flanke, aber fast hätte er seinen Gegnern wenig später einen Ausgleich ermöglicht. Jörgen Strand Larsen hatte eine goldene Chance, aber David Raya (36') rettete Arsenal den Tag.

Saka gab Arsenal schließlich in der zweiten Halbzeit eine komfortable Führung, indem er einen Pass von Havertz im Strafraum clever zum Tor brachte. Letzte Saison führte Arsenal die Premier League lange an, aber Manchester City schnappte ihnen den Titel in einem dramatischen Finish weg. Dieses Jahr will Arsenal einen draufsetzen.

Hürzeler feiert ersten Sieg

Fabian Hürzeler, der neue Trainer bei Brighton & Hove Albion, hatte einen beeindruckenden Start in sein englisches Abenteuer. Er sicherte sich einen überzeugenden 3-0-Sieg gegen Everton in seinem ersten Premier League-Spiel.

Obwohl er erst 31 Jahre alt ist, ist Hürzeler der jüngste Trainer in der englischen Top-Liga und wechselte er von FC St. Pauli zu Brighton, nachdem er sie letzte Saison in die Bundesliga geführt hatte.

Mitoma (25'), Welbeck (56') und Adingra (86') trugen zu Hürzelers erstem Triumph bei, während Ashley Young von Everton wegen einer letzten Mann-Fouls die rote Karte sah. Der neueste Angriffsstar von Brighton, Gruda, der für über €30 Millionen von Mainz kam, fehlte in der Mannschaft.

Nach dem erfolgreichen Debüt zeigte sich Hürzeler unsicher, ob sie diese Form den ganzen Saison halten können, indem er sagte: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Form die ganze Saison über beibehalten können." Als er in einem Interview nach dem Spiel nach dem Fehlen von Gruda gefragt wurde, erklärte Hürzeler: "Ich bin mir nicht sicher, ob sein Ankunft unser Spiel in Kürze signifikant beeinflussen wird, aber ich vertraue auf die Fähigkeiten der Mannschaft."

Lesen Sie auch: