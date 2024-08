- Junge Junge stürzt aus einem hohen Gebäude Details sind noch nicht bekannt

Nach einem Sturz aus dem siebten Stock eines Hochhauses bleiben die Einzelheiten des Vorfalls unklar. Laut einem Polizeisprecher wurde der Jugendliche angeblich am Freitag notoperiert. Bedauerlicherweise konnte der Sprecher den aktuellen Zustand des Jungen nicht mitteilen. Der Vorfall ereignete sich, als der Junge in den frühen Morgenstunden des Freitags von einem Balkon eines Wohnkomplexes in Heidelberg fiel und dabei schwere Verletzungen erlitt.

Die Menge im Gebäudevorplatz wartete gespannt auf Neuigkeiten zum Zustand des Jungen, da die Situation als Notfall eingestuft wurde. Trotz der intensiven Behandlung im Notfallraum blieb die Prognose des Jungen ungewiss.

