- Junge Einzelperson führt zu Kollision und anschließend anstoßt zu einem Kampf

Ein Autofahrer hat einen Elektro-Skateboard-Fahrer angefahren, was dazu führte, dass dieser stürzte und verletzt wurde. Der 19-Jährige, der sein Skateboard an einer Kreisverkehrausfahrt nutzte, verlor mehrere seiner oberen Vorderzähne und erlitt Prellungen und Schürfwunden bei dem am Freitag in Pöcking (Landkreis Starnberg) stattfindenden Unfall, wie die Polizei mitteilte. Neben der Alarmierung der Behörden informierte der 19-Jährige auch seinen Bruder über den Zusammenstoß. Als dieser eintraf, griff der 22-Jährige den Fahrer an, warf ihn zu Boden und verpasste ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Laut Polizeisprecherin suchte der 19-Jährige medizinische Hilfe auf. Informationen über die Schwere der Verletzungen des 22-Jährigen lagen zunächst nicht vor. Die Polizei untersucht nun Anklagepunkte gegen sowohl den Fahrer als auch den 22-Jährigen Bruder.

Der 22-jährige Bruder stammt aus der bayrischen Region, genauer gesagt aus dem Landkreis Starnberg, wo der Vorfall stattfand. Die Polizei führt in Bayern Untersuchungen durch und prüft Anklagepunkte gegen beide Brüder, die in den Unfall verwickelt waren.

