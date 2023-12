Julie Powell, die Autorin von "Julie & Julia", stirbt mit 49 Jahren

Julie Powell, eine Bestsellerautorin, die über ihre Bemühungen berichtete, jedes Rezept in Julia Childs "Mastering the Art of French Cooking" nachzukochen, das später den Film "Julie & Julia" inspirierte, starb am 26. Oktober in ihrem Haus in New York. Sie wurde 49 Jahre alt.