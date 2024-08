- Jugendliche verletzen sich schwer bei einem Autounfall

Ein 13-jähriges Kind hatte einen unglücklichen Vorfall, als es von einem Fahrzeug in Burtenbach, Bayern (ein Teil des Landkreises Günzburg) angefahren wurde. Dies geschah am Samstagabend, wie die Behörden mitteilten. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad einen steilen Hang hinuntergefahren und wollte eine Kreuzung geradeaus überqueren. Es wird vermutet, dass es frontal mit dem Auto kollidierte, das das Vorrecht hatte. Der 77-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei fügte hinzu, dass der Radfahrer keinen Helm trug. Die Ermittlungen dauern an.

