Jose Mourinho ist nur noch ein Spiel davon entfernt, die 13-jährige Trophäenpause von Tottenham Hotspur zu beenden

Ein Fan der Spurs zu sein, war in den vergangenen Jahren selten einfach, aber dies ist mit Abstand die längste Trophäenpause, die der Verein seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Für einen Verein von Tottenhams Größe und beträchtlicher Finanzkraft sind 13 Jahre Wartezeit auf eine Trophäe viel zu lang.

Trotz der enormen Verbesserung des Spielerkaders und der Verbesserung der Ergebnisse, die Mauricio Pochettino dem Klub bescherte, konnte der argentinische Trainer Tottenham nie über die Klippe bringen.

Nachdem Pochettino nach monatelangen schlechten Leistungen und der schmerzhaften Niederlage im Champions-League-Finale gegen Liverpool im Juni 2019 entlassen worden war, wurde Jose Mourinho mit dem einzigen Ziel eingestellt, Tottenham zum ersten Pokalgewinn seit dem Ligapokal 2008 zu führen.

Der portugiesische Trainer ist nun ein Spiel davon entfernt, dieses Ziel zu erreichen, nachdem die Spurs am Dienstag im Halbfinale des Ligapokals durch Tore von Moussa Sissoko und Son Heung-Min einen 2:0-Sieg gegen den Meisterschaftsverein Brentford errungen haben.

Viele Vereine, Manager und Fans rümpfen die Nase über den Ligapokal in seinen verschiedenen Formen - der derzeit aufgrund des Sponsorings Carabao Cup heißt -, aber Mourinho hat diesen Wettbewerb immer ernst genommen.

Kein Trainer hat diese Trophäe öfter gewonnen, und mit einem Sieg gegen Manchester City oder Manchester United würde Mourinho den Rekord von vier Ligapokalsiegen übertreffen, den er derzeit gemeinsam mit Sir Alex Ferguson und Brian Clough hält.

"Ich bin 2004 nach England gekommen und ich erinnere mich, dass ich in dieser Zeit die Bedeutung der Pokale hier lernen musste und sie ernst genommen habe", sagte Mourinho nach dem Spiel zu Reportern.

"Ich denke, wenn es ein Geheimnis gibt, dann ist es, ihn ernst zu nehmen. Man muss respektieren, was der englische Fußball ist, was englische Vereine sind, was englische untere Ligen sind, und versuchen, sich in keinem der Spiele von Mannschaften mit geringerer Qualität überraschen zu lassen, und wenn man ein großes Spiel hat, wie wir es mit Chelsea [in der vierten Runde] hatten, muss man ernsthaft und ehrgeizig vorgehen. Abgesehen davon gibt es kein weiteres Geheimnis".

"Was ich in der Mannschaft spüre, ist der Wille. Ich spreche nicht von Siegermentalität, ich sage nicht, dass wir dieses oder jenes sind, ich sage nur, dass wir ehrliche Leute sind. Die Jungs haben es seit dem ersten Spiel gegen Chelsea und dem zweiten Spiel gegen Stoke ernst genommen, und ich hoffe, dass wir das am Sonntag in Crosby gegen Marine [im FA Cup] wieder tun werden."

Da das Finale des Ligapokals in der Regel im Februar stattfindet, hat Mourinho bereits erwähnt, welchen Auftrieb ein früher Pokalsieg für den Rest der Saison haben kann - obwohl die Behörden das Finale in diesem Jahr auf April verschoben haben, in der Hoffnung, dass die Fans nach der aktuellen zweiten Welle von Covid-19-Fällen in England in der Lage sein werden, das Finale zu besuchen.

Das Hochgefühl, ein großes Finale erreicht zu haben, wird jedoch zweifellos noch in der Mannschaft zu spüren sein, und Mourinho betonte, dass der Gewinn dieser Trophäe sehr erstrebenswert sei.

"Wenn man sich die Sieger ansieht, erkennt man, dass die großen Klubs ihn gewinnen wollen", sagte er. "Wer war der letzte Gewinner, abgesehen von den normalen Top Sechs? Swansea [im Jahr 2013]? Ich weiß es nicht, weil ich mich nicht so gut mit Statistiken auskenne, aber ich erinnere mich, dass Man City oft gewonnen hat, ich erinnere mich, dass Chelsea oft gewonnen hat, ich erinnere mich, dass United ein paar Mal gewonnen hat."

"Ich erinnere mich an Liverpool im Finale, ich weiß nicht, ob sie es kürzlich gewonnen haben, Arsenal. Die großen Vereine interessieren sich also dafür, kein Zweifel, und das Finale sagt viel aus: Tottenham gegen Manchester United oder Tottenham gegen Manchester City."

Ein Sieg gegen einen dieser beiden Klubs im Finale im April würde zwar zweifellos bedeuten, dass Tottenham endlich die Kurve gekriegt hat, aber es wäre keineswegs das Ausmaß von Mourinhos Ambitionen in Nordlondon.

