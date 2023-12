Jeremy Renner wäre am letzten Neujahrstag fast gestorben. Seitdem hat er sich ins Leben zurückgelehnt

Am Neujahrstag 2023 verunglückte der "Avengers"-Darsteller in der Nähe seines Hauses in Nevada, als er versuchte, seinen Schneeräumtraktor am Rutschen zu hindern und seinen erwachsenen Neffen zu treffen.

Bei dem Unfall brach sich Renner mehrere Knochen, darunter acht Rippen an 14 Stellen, eine Augenhöhle, ein Knie sowie eine kollabierte Lunge und eine von einem Rippenknochen durchstochene Leber.

Renner war buchstäblich dem Tod nahe, denn sein Arzt sagte damals, dass der Schneepflug nur wenige Millimeter von einem lebenswichtigen Organ oder einem Hauptnerv entfernt war.

Seit dieser traumatischen Zeit scheint Renner das Beste aus seiner zweiten Chance gemacht zu haben.

Vor kurzem bestätigte er, dass er ein neues Album herausbringen wird. Anfang dieses Monats teilte er auf Instagram das Cover eines Albums mit dem Titel "Wait" und bezeichnete es in der Bildunterschrift als "Neues musikalisches Tagebuch - eine Geschichte über Leben, Tod, Genesung und alles, was man auf dem Weg gelernt hat".

Als er das Projekt im Oktober ankündigte, sagte er auf Instagram, dass es "schmerzhaft, zutiefst heilend und letztendlich kathartisch für mich war, es zu erschaffen. Ich hoffe, ich bekomme den Mut, es mit euch allen zu teilen."

Das Album soll am 1. Januar erscheinen, dem einjährigen Jahrestag seines beinahe tödlichen Unfalls.

Das ist nur die jüngste Art und Weise, wie der "Hawkeye"-Star seine Genesung feiert - eine Genesung, die er gerne mit seinen Millionen von Anhängern teilt.

Im November postete er ein Video von seinem Workout und schrieb dazu: "Heute ist der Tag, an dem ich 10 Monate genesen bin."

Der Clip zeigte den Schauspieler, wie er einen Hügel hinunterhüpfte und wieder hinauflief - ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Zeitpunkt, als er Anfang des Jahres das Laufen wieder erlernen musste.

In einem weiteren Post im November schrieb Renner, dass er "seit dem 14. Januar JEDE Art von Therapie ausprobiert hat ... jeden Tag, unzählige Stunden Physiotherapie, Peptidinjektionen, Infusionen und Spritzen, Stammzellen und Exosomen, Rotlicht- / IR-Therapie, Hyperbarkammer 2,0 Atmosphären, Kältetauchen, und die Liste geht weiter und weiter....".

"ABER meine größte Therapie war mein Verstand und der Wille, hier zu sein und zu versuchen, gesund zu werden und besser zu werden.... Außergewöhnlich sein... Ich empfinde es als meine Pflicht, dies zu tun", schrieb er. "Nicht um mein verschontes Leben zu vergeuden, sondern um meiner Familie, meinen Freunden und euch allen, die ihr mich zum Durchhalten ermutigt habt, etwas zurückzugeben. Ich danke euch allen."

Nicht, dass Renner völlig aufgehört hätte zu arbeiten.

Neben der Werbung für seinen Sweet Grass Vodka machte Renner in diesem Jahr auch Werbung für seine Disney+ Serie "Rennervations", die vor seinem Unfall gedreht wurde.

Und am Freitag deutete seine "Mayor of Kingstown"-Kollegin Emma Laird an, dass er möglicherweise wieder an der Serie mitarbeiten wird.

Sie postete ein gemeinsames Foto der beiden auf ihrer Instagram-Story und schrieb: "Es ist soweit. Nächste Woche zurück mit meinem Lieblingsmann."

CNN hat Paramount+, die Firma hinter "Kingstown", um einen Kommentar gebeten.

Als wäre das noch nicht genug, soll Renner am Silvesterabend in New York City dabei sein, um das Jahr 2024 in der CNN-Silvestershow "New Year's Eve Live with Anderson Cooper and Andy Cohen" einzuläuten.

Mit all diesen Projekten und den erstaunlichen Fortschritten, die er im letzten Jahr gemacht hat, wird der Schauspieler und Musiker den Neujahrstag 2024 sicher dankbar dafür verbringen, wie weit er gekommen ist.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com