Jemand spendete anonym ein Paar seltener Air Jordans an ein Obdachlosenheim. Die Schuhe hatten einen Wert von Tausenden

Alles begann im April, als ein Paar goldene Schuhe anonym in eine Spendenrutsche in der Burnside-Unterkunft der Portland Rescue Mission geworfen wurden, so Erin Holcomb, die Leiterin der Mitarbeiterbetreuung der Organisation, gegenüber CNN.

James Free, ein ehemals obdachloser Mann, der am Langzeitunterkunftsprogramm der Organisation teilnimmt, fand die Schuhe. Die einzigartig aussehenden Treter wurden beiseite gelegt, da sie in perfektem Zustand zu sein schienen, so Holcomb.

Eine schnelle Google-Suche ergab, dass die Schuhe genauso aussahen wie ein Paar goldene Air Jordans, die der Regisseur Spike Lee bei der Oscar-Verleihung 2019 trug, als er seinen ersten Oscar gewann, so Holcomb.

"Also dachten wir: 'Wow, was für tolle Repliken'", sagte Holcomb. "In meinem Kopf dachte ich: 'Vielleicht können wir sie bei eBay für 100 Dollar als Replikate verkaufen.'"

Holcomb beschloss, sie zu einem örtlichen Schuhgeschäft zu bringen, wo sie herausfand, dass die Schuhe zu einer Handvoll Paare gehörten, die in Zusammenarbeit mit Lee für den Regisseur und seinen engsten Kreis hergestellt wurden. Sie wurden nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, bestätigte Sotheby's gegenüber CNN.

"Ich war absolut schockiert, denn ich hätte mir nicht in einer Million Jahren vorstellen können, dass diese Schuhe in unserer Spendentonne landen würden. Aber natürlich war ich begeistert und erstaunt", sagte Holcomb.

Der Ladenbesitzer bot an, die Turnschuhe sofort zu kaufen, aber Holcomb sagte, sie würde es sich noch einmal überlegen.

Bald stellte sie fest, dass mindestens ein Paar der anderen speziell angefertigten Schuhe zuvor von Sotheby's versteigert worden war. Daraufhin wandte sie sich an das weltweit tätige Auktionshaus, das ihr mitteilte, dass die Schuhe perfekt für eine Sneaker-Auktion am Ende des Jahres geeignet seien.

"Sie boten an, auf die Verkäufergebühr zu verzichten", sagte Holcomb, so dass der gesamte Gewinn der Organisation zugute kommen würde.

Sie setzte sich mit dem Designer Tinker Hatfield in Verbindung, der sich bereit erklärte, ein unveröffentlichtes Designkonzept zu spenden, das er in seiner Zusammenarbeit mit Lee verwendet hatte, sowie eine Ersatzverpackung für die Schuhe. Hatfield, der aus Portland stammt, kam sogar in die Mission, um die Erinnerungsstücke zu signieren, einen Tag bevor Holcomb nach Manhattan flog, um die Schuhe persönlich abzugeben.

Ein Auktionstermin wurde festgelegt, und Sotheby's schätzte, dass die Schuhe zwischen 15.000 und 20.000 Dollar einbringen würden .

In einer Erklärung gegenüber CNN erklärte Sotheby's, was das Paar Schuhe so besonders machte, obwohl es nicht von Lee getragen wurde.

"Aufgrund der begrenzten Produktion und des einzigartigen Designs, gepaart mit Tinkers Unterschrift auf der Verpackung und dem Designnachweis, sind diese Sneaker ein echtes Sammlerstück", so Eric LiBassi, Spezialist in der Abteilung Streetwear und moderne Sammlerstücke bei Sotheby's in New York, in der Erklärung.

"Dieses Paar ist eines von sehr wenigen hergestellten Paaren. Berichten zufolge war es für Spike und ein paar andere aus seinem Team reserviert", so LiBassi. "Spike und Tinker arbeiteten daran, eine Farbvariante zu produzieren, um seine Oscar-Nominierung für den Film BlacKkKlansman zu würdigen." Ein Colorway ist der Begriff eines Designers für eine Farbkombination.

Am 18. Dezember, mehr als einen Monat nachdem Holcomb die Schuhe abgegeben hatte, ging die Auktion live und die Rescue Mission veranstaltete eine Watch Party.

Die Schuhe wurden für 50.800 Dollar verkauft.

"Es wurde viel geklatscht, gejubelt und umarmt. Die Leute waren wirklich begeistert und gaben sich die Hand, es war einfach ein lustiger Moment, zu sehen, wie diese erstaunliche Geschichte zu einem wirklich schönen Ende kam", sagte Holcomb.

"Es ist bemerkenswert, wie diese ganze Sache zustande gekommen ist. Ich bin einfach glücklich, ein Teil davon zu sein", sagte Free in einem Video, das nach Abschluss der Auktion auf der Facebook-Seite der Mission veröffentlicht wurde. "Das wird so vielen Menschen auf so unterschiedliche Weise helfen, also vielen Dank für diese Gelegenheit."

Woher die Schuhe kamen und wer sie gekauft hat, bleibt ein Geheimnis - eines, für das die Mitarbeiter der Portland Rescue Mission sehr dankbar sind.

"Wer auch immer sie gekauft hat, ich denke, er hat einer wunderbaren Geschichte ein schönes Ende gesetzt, und wir sind der Person, die sie uns geschenkt hat, sehr dankbar, wer auch immer das war. Sie waren bereit, das Risiko einzugehen, uns diese Schuhe anzuvertrauen", sagte Holcomb.

Der Erlös der Auktion geht zurück an die Unterkunft in Burnside, wo die Schuhe gefunden wurden, so Holcomb.

"Damit erweitern wir unsere Möglichkeiten für Mahlzeiten, Übernachtungsmöglichkeiten und die wichtigen Dienstleistungen, die wir dort anbieten. Mit dieser Spende können wir viele Mahlzeiten ausgeben, was sehr wichtig ist", sagte Holcomb. "Jetzt ist die geschäftigste Zeit des Jahres, und die Nachfrage nach unseren Diensten ist sehr hoch.

Die Organisation bekommt jedes Jahr mehr als 130.000 Pfund Kleidung gespendet, die alle an Bedürftige gehen - die goldenen Air-Jordan-Schuhe sind eine seltene Ausnahme, so Holcomb.

"Wir könnten unsere Türen nicht offen halten, wenn es nicht so viele Menschen gäbe, die mit kleinen, aber wichtigen Spenden dazu beitragen, dass wir den Menschen hier weiterhin helfen können", sagte sie. "Diese Schuhe tragen dazu bei, aber die größere Geschichte ist meiner Meinung nach wirklich die Großzügigkeit unserer Gemeinschaft".

Quelle: edition.cnn.com