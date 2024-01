Jean-Eric Vergne beendet mit seinem Sieg beim Sanya ePrix eine punktlose Serie

Titelverteidiger Jean-Eric Vergne holte nicht nur seinen ersten Saisonsieg, sondern beendete auch seine drei Rennen andauernde Pleitenserie.

Die rein elektrisch betriebene Rennserie gastierte zum ersten Mal in der südchinesischen Stadt und es gab keinen Mangel an Dramatik, da Sam Bird und Stoffel Vandoorne in der Anfangsphase des Rennens aufgeben mussten.

Rookie Oliver Rowland hatte sich von der Pole-Position aus qualifiziert. Wie Vergne wollte auch der Nissan e.dams-Pilot seine Pechsträhne beenden, nachdem er zuletzt beim Saisonauftakt in Saudi-Arabien in die Punkte gefahren war.

Die beiden Männer kämpften während des gesamten Rennens an der Spitze, wobei der erfahrene Vergne den Widerstand von Rowland schließlich in Runde 19 von 36 brach.

Nach einem Crash zwischen Lucas di Grassi und Robin Frijns wurde das Rennen unter gelber Flagge beendet, so dass Vergne seinen ersten Sieg seit dem letzten Rennen in New York im vergangenen Jahr feiern konnte.

Die Formel-E-Saison 2018/19

"Hier in China als Teil eines chinesischen Teams zu gewinnen, ist unglaublich, vor allem weil die letzten drei Rennen schwierig waren, als wir keine Punkte hatten", sagte der DS Techeetah-Pilot.

"Es ist immer gut, wieder an die Spitze zu kommen. Das stärkt das Selbstvertrauen von mir und dem Team und bringt uns auch in der Meisterschaft wieder in eine gute Position.

"Ich denke, das war der Wendepunkt der Saison, wir müssen in der europäischen Saison weiterhin gute Arbeit leisten und gute Rennen fahren."

Das Rennen in Sanya war eine Stop-and-Start-Affäre, als die rote Flagge geschwenkt und eine 12-minütige Unterbrechung angeordnet wurde, nachdem Alex Sims von BMW i nach einer Kollision mit der Mauer auf der Strecke liegen geblieben war.

Zuvor war Frijns in der Schlussphase des Rennens beim Überholen von Sebastian Buemi ins Heck von di Grassi gekracht, woraufhin der Brasilianer wütend wurde und das Rennen aufgeben musste.

"Ihr seid zusammen gecrasht und habt mich aus dem Rennen genommen - ich hoffe, ihr bekommt eine Strafe", sagte ein aufgebrachter di Grassi. "Das nächste Mal werde ich von Robin wegkommen. Es gab nichts, was ich tun konnte, um das zu vermeiden."

Mit diesem Ergebnis verdoppelte Vergne fast seine Punkteausbeute in der Gesamtwertung und schob sich auf den dritten Platz hinter Jerome d'Ambrosio und Antonio Felix da Costa, der mit seinem dritten Platz in Sanya an die Spitze der Meisterschaft rückte.

Der Sieg in China war auch Techeetahs erster in der Saison 2018-19, in der das neue Gen2-Rennauto zum Einsatz kommt. Vergne gab nach seinem Sieg zu, dass er nicht gut geschlafen hatte, nachdem er in Hongkong das dritte Rennwochenende in Folge ohne Punkte geblieben war.

Nun kann er sich aber beruhigt zurücklehnen, denn er hat die Gewissheit, dass er wieder auf der Jagd nach der Meisterschaft ist, wenn er versucht, der erste Mann zu werden, der einen Formel-E-Titel erfolgreich verteidigt.

Das nächste Rennen findet am 13. April in Rom statt.

Quelle: edition.cnn.com