Jay Leno nach Brandverletzungen aus dem Krankenhaus entlassen

Der ehemalige "Tonight Show"-Moderator, 72, wurde am Montag aus dem Grossman Burn Center in Los Angeles entlassen, teilte das Zentrum in einer Erklärung mit und zeigte ein Foto des Komikers mit einigen Mitgliedern seines Pflegeteams.

"Der Komiker Jay Leno wurde heute aus dem Grossman Burn Center entlassen", teilte das Krankenhaus in einer Presseerklärung mit. "Jay wird in der Grossman Ambulanz für Verbrennungen im Gesicht, an der Brust und an den Händen, die er sich bei einem Brand in seiner Garage zugezogen hat, weiterbehandelt."

Leno, ein begeisterter Autosammler, hatte unter einem Fahrzeug gearbeitet, als er verbrannt wurde. Er hat sich zwei chirurgischen Eingriffen unterzogen, um seine Verletzungen zu behandeln, teilte Dr. Peter Grossman, sein Arzt, zuvor mit.

"Ich freue mich über Jays Fortschritte und bin optimistisch, dass er sich vollständig erholen wird", sagte Grossman am Montag.

"Jay möchte alle wissen lassen, wie dankbar er für die Behandlung ist, die er erhalten hat, und er ist sehr dankbar für alle guten Wünsche", fügte das Krankenhaus in seiner Erklärung hinzu. "Er freut sich darauf, Thanksgiving mit seiner Familie und seinen Freunden zu verbringen und wünscht allen einen schönen Feiertag."

Quelle: edition.cnn.com