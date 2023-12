Höhepunkte der Geschichte

Jason Day ist wieder ein Gewinner, nachdem er zugegeben hat, dass er "ausgebrannt" war

Jason Day gewinnt den Wells Fargo-Titel auf der PGA Tour

Es ist der zweite Titel für den Australier im Jahr 2018

Day gibt zu, dass die Weltrangliste Nr. 1 ihn "ausbrennen" ließ

Es schien einfacher zu sein, die Nummer 1 der Weltrangliste zu erreichen, als dort zu bleiben, und der Australier rutschte von einer scheinbar uneinnehmbaren Position in der Rangliste ab.

Doch mit neuem Elan holte sich der Australier am Sonntag den Wells Fargo Titel der PGA Tour und damit seinen zweiten Sieg im Jahr 2018.

Ein zweiter Gipfelversuch ist im Gange.

Day kletterte mit seinem hart erkämpften Zwei-Schuss-Sieg in Quail Hollow zurück auf Platz 7 der Weltrangliste und gab hinterher zu, dass ihm sein Abstieg einen "guten Tritt in den Hintern" gegeben habe.

"Ich war es leid, die Nummer 1 zu sein", sagte der 30-Jährige nach seinem 12. Sieg auf der PGA Tour.

"Es ist leicht, in einer Position, in der man im Rampenlicht steht, ausgebrannt zu sein. Es kann manchmal sehr anstrengend sein. Man muss seinen Mitmenschen Zeit schenken, und manchmal hat man nicht viel Zeit für sich selbst."

Day stieg im September 2015 nach fünf Siegen in diesem Jahr, darunter sein erster Major-Sieg bei der US PGA, an die Spitze des Golfsports auf.

Bis zum darauffolgenden März pendelte er mit Jordan Spieth an der Spitze der Weltrangliste hin und her, bis er sich mit drei Titeln fest an die Spitze der Weltrangliste setzte, was in einem Doppelsieg bei der Players Championship in Sawgrass gipfelte - dem Austragungsort des PGA-Tour-Events in dieser Woche.

Days Sieg in Sawgrass - mit vier Schlägen Vorsprung - war sein siebter Sieg bei 17 Starts, eine Leistung, die an Tiger Woods in seinen Glanzzeiten erinnert.

"Wenn man herumläuft - und es gibt so viele Golfer auf der Welt und man ist besser als sie alle - ist das ein großartiges Gefühl", sagte er den Reportern.

Aber danach hat der Druck, an der Spitze zu bleiben, gepaart mit der Krebsdiagnose von Mutter Dening Anfang 2017, der Fehlgeburt seiner Frau Ellie und Rückenproblemen, den Niedergang von Day beschleunigt.

"Letztes Jahr war ein guter Tritt in den Hintern, weil ich nicht gut gespielt habe und dann gesehen habe, wie viele andere Jungs erfolgreich waren", sagte Day.

Nervt mich

Der Sieg bei den Players war sein letzter, bevor er im Januar in Torrey Pines den Farmers Insurance-Titel gewann, der ihn wieder aufleben ließ.

"Es gab keine Eifersucht oder Neid", fügte er hinzu. "Ich weiß, was es bedeutet und wie es sich anfühlt, zu gewinnen und in dieser Position zu sein, und es war eher ein enttäuschendes Gefühl, das mich letztes Jahr überkam, als ich sagte, dass ich das Gefühl habe, dass ich all dieses Talent habe.

"Dass ich nicht so hart gearbeitet habe, wie ich es hätte tun sollen, und dass ich egoistisch war und dachte: 'Nun, ich bin ausgebrannt, es ist okay, ein schlechtes Jahr zu haben'. Das hat mich wirklich geärgert."

Day ging als Führender in die letzte Runde in Quail Hollow und erhielt am Samstagabend eine SMS von seinem engen Freund Woods, in der er ihn aufforderte, den Sieg zu erringen.

Der Star aus Columbus, Ohio, gab jedoch auf den letzten Neun einen Vorsprung von drei Schlägen ab, bevor er sich mit zwei Birdies an der 16 und 17 - letzteres fast ein Hole-in-One - erholte und die Amerikaner Aaron Wise und Nick Watney schlug.

Day reist diese Woche mit zwei Siegen im Gepäck nach Sawgrass in Florida, so wie er es 2016 getan hat.

Woods schaffte den Cut, wurde aber bei seinem ersten Auftritt seit einem 32. Platz beim Masters nur 55., während Rory McIlroy, der am Freitag seinen 29.

