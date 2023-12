Jaroslaw Amosow: MMA-Champion holt Weltmeistergürtel aus Irpins Haus zurück

Bellator, die MMA-Promotionsfirma, bei der Amosov unter Vertrag steht, gab letzten Monat bekannt, dass der 28-Jährige seinen Titelkampf gegen Michael Page am 13. Mai zurückgezogen hat, da er "sein Heimatland aktiv verteidigt".

In dem Video klettert Amosov eine Leiter in einem Haus hinauf und trägt eine Plastiktüte, die er öffnet, um den Gürtel zum Vorschein zu bringen.

"Ein Gürtel mit einer großen Geschichte", schrieb er in der Bildunterschrift. "Jetzt werde ich ihn definitiv nicht mehr hergeben. Meine Mutter hat ihn gut versteckt und er hat die Bombardierung überlebt."

In dem Video sagt Amosov, dass er "den Gürtel zum zweiten Mal holt", während er lacht. "Er ist in einem Stück und er ist gerettet", fügt er hinzu.

In einem separaten Post auf seinem Instagram-Profil ist Amosov mit dem Gürtel in der Hand abgebildet, während er von einer Gruppe in Militäruniform umgeben ist.

Mit einer Bilanz von 26:0 hält Amosov laut Bellator derzeit die längste aktive Ungeschlagenheit in der gesamten MMA-Szene und war auf der Jagd nach Khabib Nurmagomedovs Rekord von 29:0.

"Wie der Rest der Welt sind auch wir von den tragischen Ereignissen in der Ukraine schockiert und die Gedanken aller bei Bellator MMA sind in dieser Zeit bei Yaroslav und dem gesamten ukrainischen Volk", sagte Bellator MMA-Präsident Scott Coker in einer Erklärung.

"Wir wünschen ihm und seiner Familie das Beste und freuen uns darauf, ihn sicher in glücklichere Zeiten zurückkehren zu sehen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bellator-Käfigs."

In einem Video, das letzten Monat auf seinem Instagram-Account gepostet wurde, sagte Amosov, dass er "gerne über diese 'spezielle Operation' sprechen würde", eine Anspielung auf die euphemistische Beschreibung, die von russischen Beamten verwendet wird, um die Invasion des Landes in der Ukraine zu beschreiben.

"Ihr [Russland] rettet uns nicht, wir verteidigen uns vor euch", fügte Amosov hinzu. "Russische Truppen sind in unser Gebiet eingedrungen und sagen, dass sie uns 'retten'. Ich frage mich, wen sie in diesem speziellen Haus gerettet haben?

"Und das ist nur ein kleiner Teil davon. Auch Waisenhäuser und Zivilisten werden getroffen", fährt er fort, während im Hintergrund eine Explosion zu hören ist.

Nach Angaben der örtlichen Behörden sind rund 50 % der kritischen Infrastruktur von Irpin zerstört worden.

Irpin steht jetzt vollständig unter ukrainischer Kontrolle, aber einige russische Agenten halten sich noch in dem Gebiet auf. Die örtlichen Behörden organisieren Suchtrupps für die verbliebenen russischen Soldaten.

Julia Presniakova hat zu diesem Bericht beigetragen.

Quelle: edition.cnn.com