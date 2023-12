Jared Leto wird Karl Lagerfeld in der Biopic über den verstorbenen Modeschöpfer spielen

Der Oscar-Preisträger ist der Meinung, dass der verstorbene Modedesigner und ehemalige künstlerische Leiter von Chanel stolz wäre.

"Ich habe das Gefühl, dass sich hier ein Kreis schließt und Karl stolz auf das wäre, was wir tun", sagte Leto der Publikation. "Karl war ein Künstler. Punkt. Er war ein Modedesigner, er war ein Fotograf, er war ein Künstler. Es gab keine Definition für ihn. Er war ein kreatives Kraftpaket."

Ein Regisseur für den Film ist noch nicht an Bord.

Die Publikation berichtet, dass das Projekt "vom Modehaus Karl Lagerfeld unterstützt wird" und Lagerfelds Leben und seine Beziehungen detailliert beleuchtet werden sollen.

"Es gibt eine Vielzahl von Beziehungen zu erforschen", sagte Leto. "Karl hatte eine Karriere, die sich über mehr als 50 Jahre erstreckte, also war er sowohl persönlich als auch beruflich mit einer Reihe von Menschen eng verbunden. Ich kann sagen, dass wir uns auf die wichtigsten Beziehungen konzentrieren werden, die verschiedene Teile seines Lebens darstellen.

Leto fügte hinzu: "Meine Rolle ist es, ihn auf der Leinwand so ehrlich wie möglich darzustellen."

"Karl war ein menschliches Wesen. Wir alle haben Schönheit in uns und wir alle haben Fehler. Wir haben Masken und dann gibt es Momente, in denen wir die Maske enthüllen. Ich bin immer daran interessiert zu sehen, was hinter der Maske steckt", sagte er.

Quelle: edition.cnn.com