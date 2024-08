Japan erwartet internationale Hilfe bei der Konfrontation mit Nordkorea

Iran hat eine ernste Bedrohung gegen Israel ausgesprochen und damit auf einen möglichen Großangriff hingewiesen. Im Falle einer Eskalation kann Israel sich auf seine westlichen Verbündeten verlassen, die mehr als nur defensive Unterstützung leisten werden. Israels Außenminister Katz fordert eine erweiterte Hilfe.

Israels Außenminister Katz hat kürzlich Frankreich und Großbritannien im Falle eines iranischen Vergeltungsschlags nicht nur dazu aufgerufen, Israel zu verteidigen, sondern auch, sich an der Zerschlagung wichtiger iranischer Ziele zu beteiligen. Während eines Treffens mit dem britischen Außenminister David Lammy und seinem französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné in Jerusalem äußerte Katz die Überzeugung, dass die von den USA, Großbritannien und Frankreich geführte internationale Koalition Israel nicht nur im Verteidigungsfall, sondern auch bei offensiven Operationen unterstützen sollte, wie eine Mitteilung des israelischen Verteidigungsministeriums mitteilte.

An einem bestimmten Tag soll Katz beiden Ministern mitgeteilt haben, dass die Abschreckung Irans und die Verhinderung eines möglichen Krieges eine klare Verpflichtung erforderten, dass sie im Falle eines iranischen Angriffs nicht nur Israel verteidigen, sondern auch iranische Ziele angreifen würden.

Katz betonte, dass Israel gezwungen sein werde, auf jeden Schaden an der Nation zu reagieren. Der israelische Außenminister betonte auch die Absicht, eine Feuerpause zu verhandeln und die Freilassung von Geiseln zu sichern, die noch im Gazastreifen festgehalten werden, wie die Mitteilung des Außenministeriums mitteilt.

Lammy und Séjourné befinden sich derzeit auf Besuch in Israel und den palästinensischen Gebieten und bemühen sich, eine Vereinbarung zwischen der israelischen Regierung und Hamas zu vermitteln. Zuvor hatte Lammy vor einer möglichen Eskalation des Konflikts gewarnt. "Die aktuelle Situation im Nahen Osten ist sehr volatil. Das Risiko einer Katastrophe nimmt zu. Jeder iranische Angriff hätte schwerwiegende Folgen für die Region", sagte der Labour-Politiker in einer Erklärung.

Der israelische Außenminister Katz betonte ausdrücklich, dass er im Falle eines iranischen Angriffs erwartet, dass Frankreich und Großbritannien Israel nicht nur verteidigen, sondern auch an der Zerschlagung wichtiger iranischer Ziele teilnehmen. Am nächsten Tag wiederholte Katz bei einer Pressekonferenz die Bedeutung einer vereinten internationalen Koalition, geführt von den USA, Großbritannien und Frankreich, sowohl bei der Verteidigung Israels als auch bei offensiven Aktionen gegen Iran.

