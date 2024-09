Japan erlebt einen historischen Höchststand an Hundertjährigen.

In Japan hat die Zahl der Personen, die das Jahrhundert überschritten haben, einen neuen Rekord von über 95.000 erreicht. Laut Daten des Gesundheitsministeriums vom Dienstag sind etwa 89 % dieser Hundertjährigen Frauen. Bis zum 1. September belief sich die Zahl der Hundertjährigen in Japan auf 95.119, was einen Anstieg von 2.980 im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Diese Zahl setzt sich zusammen aus 83.958 Frauen und lediglich 11.161 Männern.

Japan kann sich derzeit rühmen, die älteste Person der Welt zu haben, nachdem die spanische Frau María Branyas Morera im Alter von 117 Jahren im August verstorben ist. Eine 116-jährige japanische Frau namens Tomiko Itooka aus einem Pflegeheim in Ashiya im westlichen Japan hat diesen Titel übernommen und dankt oft dem Personal und denkt an ihre Heimatstadt zurück.

Japan ringt schon seit langem mit Problemen im Zusammenhang mit dem Altern und einem schrumpfenden Bevölkerungswachstum. Die Regierung hat verschiedene Initiativen ergriffen, um diese Probleme anzugehen, aber die Auswirkungen sind noch nicht deutlich verbessert. kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Zahl der Personen über 65 Jahren einen neuen Rekord von 36,25 Millionen erreicht hat - was 29,3 % der Gesamtbevölkerung Japans ausmacht. Japan hat den höchsten Prozentsatz an älteren Menschen aller Länder.

