Japan-Airlines-Flugzeug auf dem Flughafen Tokio-Haneda in Flammen gesehen: NHK

Entlang der japanischen Westküste bot sich am Dienstag ein Bild der Verwüstung, als Rettungskräfte nach einem Beben der Stärke 7,5 und Nachbeben in Zentraljapan, bei denen mindestens 30 Menschen ums Leben kamen, die in den Trümmern eingeschlossenen Bewohner zu retten versuchten.