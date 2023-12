Jacy Nittolo erinnert sich an "tiefe Liebe" zu ihrem Verlobten Ray Liotta

"Mein Leben in den letzten Jahren war einfach nur magisch", schrieb Nittolo in einem am Samstag veröffentlichten Instagram-Post . "Ray und ich teilen eine tiefe Liebe, die ich in meinem Herzen für immer in Ehren halten werde."

"Wir haben täglich gelacht und waren unzertrennlich. Die Chemie war auf die beste Art und Weise wild", sagte sie. "Er war alles auf der Welt für mich und wir konnten nicht genug voneinander bekommen. Die Art von echter Liebe, von der man träumt".

"Er war innerlich und äußerlich der schönste Mensch, den ich je kennengelernt habe... und selbst das ist noch untertrieben."

Nittolo postete auch mehrere Fotos von sich mit dem "Goodfellas"-Star.

Liotta gab die Verlobung des Paares im Dezember 2020 auf Instagram bekannt und schrieb: "Ich habe die Liebe meines Lebens gefragt, ob sie mich heiraten will, und Gott sei Dank hat sie Ja gesagt!"

Liotta starb am Donnerstag im Alter von 67 Jahren im Schlaf, während er an einem Film namens "Dangerous Waters" arbeitete, wie sein Pressesprecher mitteilte.

Neben Nittolo hinterlässt er eine Tochter, Karsen, aus seiner siebenjährigen Ehe mit der Schauspielerin Michelle Grace.

Quelle: edition.cnn.com