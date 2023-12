Ja Morant führt Grizzlies zum Sieg über Warriors mit "einem guten Auge", während Kerr "schmutziges" Spiel anprangert

Das Spiel stand zu Beginn des vierten Viertels mit 77:77 unentschieden, als Morant das Kommando übernahm. Der 22-Jährige erzielte die letzten 15 Punkte von Memphis und trug dazu bei, das Spiel in der Schlussphase zu kontrollieren und dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Allerdings beendete er das Spiel mit einer Sehstörung, nachdem er im dritten Viertel einen Schlag auf das Auge erhalten hatte. In der TV-Übertragung war Morant zu sehen, wie er sagte: "Ich kann nichts sehen".

Nach dem Spiel erklärte er, dass er immer noch mit seiner Sehkraft zu kämpfen habe. "Ich kann immer noch nicht [sehen]", sagte Morant den Medien. "Ich kann in der Mitte sehen. Auf der Außenseite kann ich nicht sehen. Ich wurde beim Versuch, den Abpraller zu bekommen, geschlagen."

Morant fügte hinzu: "Ich habe hier drüben noch ein gutes Auge - 20-20 Sicht genau hier. Ich danke Gott für mein rechtes Auge."

Steph Curry kam auf 27 Punkte, neun Rebounds und acht Assists, während Jordan Poole 20 Punkte erzielte, aber das reichte Golden State nicht, um Memphis' jungen Superstar zu bezwingen.

Während Morants Leistung die Welt in Staunen versetzte, konzentrierte sich Warriors-Trainer Steve Kerr auf einen Zwischenfall zu Beginn von Spiel 2.

Kerr bestand darauf, dass Grizzlies-Forward Dillon Brooks "den Kodex gebrochen" habe, nachdem er Gary Payton II von hinten am Kopf getroffen hatte, als Payton II knapp drei Minuten nach Spielbeginn zu einem Lay-up ansetzte. Der Warriors-Guard erlitt bei diesem Vorfall einen Ellbogenbruch.

Brooks wurde daraufhin des Feldes verwiesen, nachdem er ein flagrantes Foul (2) gegen Payton II erhalten hatte, das im NBA-Regelwerk für "unnötigen und übermäßigen" Kontakt steht.

Kerr bezeichnete das Spiel in einem Interview in der Halbzeitpause als "schmutzig", als er auf den physischen Charakter des Spiels angesprochen wurde.

"Nein, das war nicht körperlich, das war schmutzig", sagte Kerr.

"Ich weiß nicht, ob es absichtlich war, aber es war schmutzig", sagte Kerr später. "Playoff-Basketball sollte körperlich sein. Jeder wird kämpfen, jeder wird um alles kämpfen. Aber es gibt einen Kodex in dieser Liga.

"Es gibt einen Kodex, an den sich die Spieler halten, der besagt, dass man niemals die Karriere eines Spielers gefährdet, indem man jemanden in der Luft ausschaltet und ihm auf den Kopf schlägt und ihm schließlich den Ellbogen bricht", fügte er hinzu.

Der Rauswurf von Brooks folgt auf den von Warriors-Stürmer Draymond Green in Spiel 1 der Serie, der ebenfalls wegen eines flagranten Fouls (2) ausgeschlossen wurde.

Die beiden Teams treffen am Samstag in Spiel 3 in Kalifornien aufeinander, die Best-of-seven-Serie steht nun bei 1:1.

Celtics kämpfen sich in Spiel 2 zurück und gleichen die Serie gegen die Bucks aus

In der Eastern Conference besiegten die Boston Celtics die Milwaukee Bucks in Spiel 2 mit 109:86 und sorgten damit für den Ausgleich in der Serie.

Jaylen Brown erzielte 30 Punkte - 25 davon in der ersten Halbzeit -, dazu fünf Rebounds und sechs Assists.

"Wir wussten, dass wir spielen mussten, als stünde unsere Saison auf dem Spiel, und das haben wir getan", sagte Brown nach dem Spiel.

"Das sind die Playoffs. Der Stärkste überlebt. Jedes Spiel zählt."

Jayson Tatum setzte sein großartiges Spiel in den Playoffs mit 29 Punkten und acht Assists fort, während Grant Williams von der Bank kam und 21 Punkte und fünf Rebounds für Boston beisteuerte.

Der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo hatte in der ersten Halbzeit Probleme - er beendete das Spiel mit einer Trefferquote von 11:27 aus dem Feld -, da es den Bucks nicht gelang, die brandgefährlichen Celtics in Schach zu halten, obwohl der griechische Freak" am Ende 28 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists verbuchte.

"Es sind die Playoffs", sagte Antetokounmpo hinterher über die harte Verteidigung der Celtics, mit der er es zu tun hatte. "Sie werden physischer sein. Es wird nicht viele Fouls geben, sie werden aktiver sein, disziplinierter, aber am Ende des Tages ist es die gleiche Mentalität ... Egal, was sie tun, meine Mentalität und die Mentalität des Teams können sich nicht ändern.

Spiel 3 der beiden Teams findet am Samstag in Milwaukee statt.

Quelle: edition.cnn.com