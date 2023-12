Iwan Fedotow: Russischer Eishockeyspieler in Russland inhaftiert, weil er sich Berichten zufolge dem Militärdienst entzogen haben soll

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Fontanka ist die Militärstaatsanwaltschaft der Ansicht, dass es Gründe gibt, "Fedotow als Wehrdienstverweigerer zu betrachten".

Gegenüber den staatlichen russischen Medien RIA Novosti bestritt sein Anwalt Alexey Ponomarev, dass Fedotov sich dem Militärdienst entzogen habe.

Der 25-jährige in Finnland geborene Russe hatte am 7. Mai nach Abschluss der Saison der russisch-chinesischen Eishockeyliga KHL, in der er ZSKA Moskau zum Gewinn des Gagarin-Pokals geführt hatte, einen Einjahresvertrag mit den Philadelphia Flyers unterzeichnet.

Fedotov wurde vor der Kupchino-Eishalle in St. Petersburg festgenommen und zum Büro für Militärregistrierung und -rekrutierung gebracht, wo er krank wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste, berichtete Fontanka.

"Wir sind uns der Berichte bewusst und untersuchen die Situation. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keinen weiteren Kommentar", sagte Chuck Fletcher, Flyers President of Hockey Operations, in einer Erklärung, die an CNN geschickt wurde.

In einem Interview mit dem russischen Nachrichtensender Match.TV sagte Ponomarev am Samstag, dass er und Fedotovs Eltern den Torhüter im Krankenhaus nicht sehen durften.

"Im Moment können wir nicht genau sagen, wie die Dinge stehen. Er war im Krankenhaus, zumindest faktisch, aber aus irgendeinem Grund wurde er nicht wie die anderen Patienten aufgeführt", sagte Ponomarev.

"Vor kurzem betrat die Militärpolizei das Gelände des Krankenhauses. Ich stellte mich ihnen vor, sagte, ich sei Anwalt und fragte, weswegen sie gekommen seien. Sie drehten sich um, stiegen ins Auto und gaben keinen weiteren Kommentar ab, bis sie auf das Krankenhausgelände gelassen wurden.

"Seitdem haben wir nichts mehr gehört. Soweit ich weiß, wollen sie ihn in ernstem Zustand an eine Art militärische Ermittlungsbehörde überstellen. Er argumentiert zwar, so gut er kann, dass dies nicht notwendig sei, aber die Ereignisse entwickeln sich rasant, und jetzt meldet er sich nicht mehr."

In Russland sind alle Männer zwischen 18 und 27 Jahren verpflichtet, ein Jahr Wehrdienst zu leisten, wobei es einige Ausnahmen gibt. Wer sich der Wehrpflicht entzieht, kann mit hohen Geldstrafen und bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden."

"Es ist schwierig, sein Schicksal vorherzusagen", fügte Ponomarev hinzu. "Er befand sich auf dem Gelände des städtischen Amtes für militärische Registrierung und Rekrutierung, ist aber beim Militär in Moskau registriert. Sie haben seine Meldebescheinigung gefunden, aber er lebt in Wsewoloschsk. Das heißt, er hat nichts mit der städtischen Militärregistrierungs- und -rekrutierungsstelle zu tun.

"Auch gestern wurden Informationen über seine Anwesenheit dort auf jede erdenkliche Weise verheimlicht, obwohl er ein Telefon hatte und seine Verwandten über seine Anwesenheit informierte. Die Mitarbeiter des Militärkommissariats wurden darüber informiert, dass eine Beschwerde beim Gericht eingereicht und die Entscheidung ausgesetzt worden war.

"Das Gericht muss diese Frage klären, aber das Einberufungsverfahren wurde verletzt. Es ist im Gesetz genau beschrieben. Es ist klar, dass die Sache nicht so einfach ist. Nach dem letzten Kontakt mit ihm zu urteilen, geht es ihm nicht besonders gut", so Ponomarev abschließend.

CNN hat sich an die NHL, ZSKA Moskau, den russischen Eishockeyverband und Ponomarev gewandt, aber nicht sofort eine Antwort erhalten.

Der Torwart des Russischen Olympischen Komitees, der seiner Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2022 zum Gewinn der Silbermedaille im Eishockey verholfen hat, wurde Berichten zufolge am selben Tag festgenommen, an dem in der Nähe von Moskau der Prozess gegen die zweifache US-amerikanische Basketball-Goldmedaillengewinnerin Brittney Griner wegen Drogenschmuggels begann, der mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

Griners Unterstützer und US-Beamte behaupten, dass sie zu Unrecht inhaftiert ist, und haben ihre Freilassung gefordert, da die Befürchtung besteht, dass sie angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und den USA als politische Schachfigur benutzt wird.

Bei der Verhandlung wurde Griner von einem Staatsanwalt beschuldigt, weniger als ein Gramm Cannabisöl in ihrem Gepäck und ihrem Handgepäck geschmuggelt zu haben. Die zweite Anhörung des Prozesses ist für den 7. Juli angesetzt.

