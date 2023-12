Italiens 1-Euro-Häuser sind pünktlich zu den Feiertagen wieder da

Ja, ein weiterer Monat, ein weiterer Satz idyllischer italienischer Dorfhäuser steht zum Verkauf - und ja, es ist alles Teil des Versuchs, abgelegenen ländlichen Orten, die still und leise vor sich hinsterben, neues Leben einzuhauchen.

Wenn Sie jedoch an das übliche Modell gewöhnt sind - Stadtverwaltungen wollen neue Einwohner anlocken und bieten preisgünstige Häuser oder subventioniertes Wohnen an, um sie anzulocken -, dann ist dies ein wenig anders.

Bei den üblichen Programmen müssen die Käufer in der Regel einen Vorschlag für die Renovierung der Immobilie machen und eine Kaution hinterlegen, die nur dann zurückerstattet wird, wenn sie die Renovierungsarbeiten innerhalb einer bestimmten Frist abschließen. Die Renovierung eines Hauses in Italien ist nicht ganz unproblematisch - vor allem, wenn es darum geht, die großzügigen Steuervergünstigungen zu nutzen, die für die Renovierung von Immobilien in ländlichen Gebieten angeboten werden.

Hier kommen Nicolò Bolla und Alessandro Barba ins Spiel. Die beiden Geschäftspartner aus der Emilia-Romagna bzw. aus Sizilien haben eine neue Website eingerichtet, auf der Häuser aus dem ganzen Land ab 1 Euro (1,20 $) angeboten werden.

Eine zentrale Anlaufstelle

"Das Wichtigste ist, dass wir versuchen, den Prozess zu vereinfachen, nicht nur mit der Technologie, sondern auch mit allen möglichen Steuervergünstigungen und der Einwanderung", sagt Bolla.

"Wir wollen nicht, dass die Leute in einer Situation feststecken, in der sie zwar ein Haus haben, aber keine Papiere, um dorthin zu gelangen. Sie brauchen vielleicht Hilfe bei der Einwanderung oder Unterstützung bei der Gründung eines Unternehmens in Italien - wir wollen eine zentrale Anlaufstelle schaffen."

Zu diesem Zweck bündeln sie ihre jeweiligen Berufe - Bolla ist Buchhalter, Barba Einwanderungs- und Relocation-Experte -, um Käufern beim gesamten Prozess zu helfen, sei es bei der Renovierung ihres Traum-Zweitwohnsitzes oder beim Umzug nach Italien.

Und wie es sich für das Zeitalter von Covid-19 gehört, wollen sie alles online abwickeln (in anderen Städten müssen die Bieter ihr Angebot entweder persönlich abgeben oder einen Vertreter, z. B. einen Anwalt, beauftragen).

"Wenn Covid kommt, können wir Besichtigungen machen und die Immobilie vorher sehen, aber im Moment kann alles online erledigt werden", sagt Bolla, der glaubt, dass "das altmodische Verfahren nicht mehr funktioniert".

Außerdem meint er, dass der neue Dienst die "Reibungen", die bei von der Stadt geleiteten Projekten auftreten können, erheblich verringern wird. "Wir können mit der Bürokratie umgehen", verspricht er.

Nachdem die Website Auctions2Italy im Sommer online gegangen war, wurden nun die ersten Auktionen mit sechs Häusern an drei Standorten durchgeführt: Vetto, in der nördlichen Region Emilia Romagna, sowie Mussomeli und Campofelice di Fitalia in Sizilien. Beide liegen dem Paar sehr am Herzen: Bolla stammt aus Vetto, lebt jetzt aber eine Stunde entfernt in der Stadt Parma, während der Vater von Barba in Mussomeli aufgewachsen ist.

"Ich hänge sehr an Vetto, aber ich musste aus beruflichen Gründen woanders hin", sagt Bolla, dessen Familie früher ein Hotel in der Nähe des Dorfes besaß, das jetzt leer steht (obwohl Bolla davon träumt, es zu einem Langzeitaufenthaltsort für digitale Nomaden zu machen).

"Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, werde ich wieder so, wie ich war. Diese kleinen Städte - mit 2.000 oder weniger Einwohnern - haben einen sehr ausgeprägten Gemeinschaftssinn, an dem ich unbedingt teilhaben möchte. Wir wollen diese Gebiete wieder bevölkern und ihren Gemeinschaftssinn bewahren".

Ein weiterer Aspekt sind natürlich die Kosten, wenn man in Italien ein Haus kaufen möchte. In einer Großstadt oder in beliebten ländlichen Gegenden wie der Toskana werden Sie nie ein Haus für 1 € kaufen können. Italiens kleine Bergstädte in weniger beliebten ländlichen Gegenden haben sich jedoch nie von der Abwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg erholt. Viele von ihnen haben eine schrumpfende Bevölkerung, die zumeist im Ruhestand lebt. Die Behörden sind bestrebt, neuen Nachwuchs anzuziehen, um das Aussterben der Städte zu verhindern.

Absichtlich niedrige Preise

Natürlich wird das Haus, egal für welches Konzept man sich entscheidet, am Ende weit mehr als einen Euro kosten - je nach den erforderlichen Arbeiten können die Renovierungsarbeiten bis zu Zehntausenden von Dollar betragen.

Auf der Website von Bolla und Barba soll der Prozess transparent sein. Von den sechs Häusern, mit denen sie beginnen (es ist geplant, den Service zu erweitern), haben die beiden Häuser in Mussomeli keinen Mindestpreis - Sie könnten sie also wirklich für 1 € ergattern. Die anderen haben einen Mindestpreis zwischen 3.000 und 5.000 € (3.700 - 6.100 $) - die Entscheidung liegt beim Verkäufer. Die Obergrenze für alle Auktionen liegt jedoch bei 10.000 € (12.250 $), so dass Sie nie mehr als diesen Betrag zahlen werden, egal wie viele Leute gegen Sie bieten.

"Unsere Idee ist, dass die Leute nicht um den Marktpreis kämpfen sollten", sagt Bolla. "Es macht keinen Sinn, wenn die Leute in einer Auktion mehr ausgeben, als sie auf dem freien Markt kaufen könnten.

"Wir wollen, dass die Preise niedrig bleiben - sonst könnten wir genauso gut Villen verkaufen. Das wollen wir nicht - die Idee ist, den Gemeinden zu helfen, sich wieder zu beleben.

"Wir wollen nicht, dass Häuser für 50.000 € verkauft werden. Wenn man weniger zahlt, hat man mehr Anreize zum Renovieren und mehr Budget, um seine Projekte in Italien zu entwickeln.

"Ich habe gesehen, dass viele Leute Vetto verlassen haben, und der beste Weg, ihnen zu helfen, ist, neue Leute heranzuziehen. Wenn die Hauspreise zu hoch sind, werden sie nicht kommen. Dies ist also eine Art Einladung, zu kommen."

Kostenlose" Renovierungen

Andere Städte haben bereits Websites eingerichtet, darunter Mussomeli, das sein eigenes Programm über die Website Case1Euro gestartet hat. Die Website von Bolla und Barba unterscheidet sich jedoch ein wenig von den von den Gemeinden betriebenen Websites.

Die Website fungiert als Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer, ohne einen Anteil am Verkaufspreis zu nehmen. Es fallen keine Gebühren für die Anmeldung oder die Abgabe eines Gebots an. Bolla und Barba verdienen nur, wenn der Käufer sie für zusätzliche Dienstleistungen wie Einwanderungs- oder Steuerberatung in Anspruch nimmt.

Italien bietet großzügige steuerliche Anreize für die Renovierung von Immobilien: Derzeit können Sie 110 % der für die Renovierung gezahlten Beträge zurückerstattet bekommen, um ein Haus energieeffizienter zu machen, 90 % für die Instandsetzung der Fassade eines Gebäudes und bis zu 60 % der Ausgaben für reguläre Renovierungen.

Normalerweise werden diese "Erstattungen" in Form von Steuergutschriften gewährt, die über fünf Jahre verteilt werden. Bolla sagt jedoch, dass Nicht-Steuerbürger die Gutschriften möglicherweise "tauschen" können, entweder mit einer Baufirma, die die Arbeit praktisch umsonst erledigt, oder mit Finanzinstituten, bei denen sie die Gutschrift gegen Bargeld eintauschen und dabei etwas Geld sparen können.

Und wenn Sie nach Italien umziehen möchten, kann Ihnen Barba nicht nur beim Einwanderungsverfahren helfen, sondern Bolla kann Sie auch durch die notorisch komplizierten Steuerverfahren des Landes navigieren.

"Die Steuerregelungen begünstigen Neuankömmlinge", sagt er. "Wenn Sie von Italien aus im Ausland arbeiten, können Sie in den ersten fünf Jahren einen Steuerrabatt von 70 % erhalten. Wenn Sie in den Süden ziehen, beträgt die Steuerbefreiung 90 %. Oder wenn Sie als Rentner in den Süden ziehen, zahlen Sie in den ersten 10 Jahren nur 7 % auf Ihr ausländisches Einkommen.

"Der bürokratische Aufwand ist groß, aber wir können auf jeden Fall helfen".

Warum die Häuser so billig sind

Im Gegensatz zu vielen behördlichen Programmen, bei denen man eine Kaution hinterlegen muss, die zurückgezahlt wird, wenn man die Renovierungsarbeiten innerhalb einer bestimmten Frist abschließt, gibt es hier keine Strafe. Allerdings müssen Sie, wenn es sich um eine Zweitwohnung handelt, Grundsteuer zahlen. Und wenn Sie sich jemals gefragt haben, wo der Haken ist - warum jemand sein Haus für den Preis einer Tasse Kaffee verkauft -, dann deshalb, weil er keine Lust hat, die Steuern für ein Haus zu zahlen, das er nie renovieren wird, sagt Bolla.

"Der Vorteil für die Verkäufer ist einfach. Die Häuser stehen schon eine Weile da, die Eigentümer zahlen Grundsteuer, niemand will sie kaufen, also müssen sie über einen Makler gehen.

"Es ist unwahrscheinlich, dass der Makler für das Haus wirbt - wie hoch wäre seine Provision bei einem Verkauf von 20.000 Dollar?

"Häuser sind oft im Besitz von fünf Personen, die es von ihren Großeltern geerbt haben. Vielleicht wohnen sie weit weg, vielleicht haben sie bereits zwei Häuser, was in ländlichen Gegenden üblich ist. Sie sind nicht bereit, zu renovieren."

In solchen Situationen ist das Angebot eines Neuankömmlings, der einem den Ärger abnimmt, sehr attraktiv.

"So viele Häuser verfallen [in ländlichen Dörfern] - wäre es da nicht besser, wenn jemand käme und sich um sie kümmerte", fragt er.

Freundlich für digitale Nomaden

Auctions2Italy hat mit Vetto und Mussomeli begonnen, weil die beiden Gründer persönlich mit den Orten verbunden sind. Vor allem die Behörden in Vetto haben erklärt, dass sie sehr daran interessiert sind, neues Blut anzuziehen, und sagen, dass sie sich bemühen werden, den Papierkram schnell zu erledigen.

Bolla hofft jedoch, dass sich, wenn es gut läuft, auch andere Gemeinden und private Eigentümer beteiligen werden.

"Wir wollen nicht die Zwänge, die einige der anderen Projekte hatten", sagt er. "Wir wollen einen freieren Prozess - einen, der den Städten sagt: Hey, ihr habt neue Einwohner, neue Geschäfte, das ist gut".

Eine Sache ist noch erwähnenswert: Um digitale Nomaden anzulocken, arbeiten sie nur mit Städten zusammen, die über superschnelles WLAN verfügen. Obwohl Sie sich also auf dem Land befinden, werden Sie nicht völlig abgeschnitten sein.

Der schnellste Finger zuerst

Was ist denn nun zu holen? Die ersten sechs Immobilien stehen jetzt zur Versteigerung an, die ersten Auktionen enden am 20. Dezember.

Es handelt sich um zwei Häuser in Vetto, einer kleinen Stadt mit 2.000 Einwohnern in den grünen Ausläufern des Apennin, weniger als eine Stunde von der Kunststadt Parma, Reggio Emilia (an der italienischen Hochgeschwindigkeitsstrecke) und etwa 80 Autominuten von Modena entfernt, das für seine romanische Kathedrale berühmt ist.

Bologna ist zwei Stunden entfernt, und Mailand liegt zweieinhalb Stunden nordwestlich.

Mussomeli, das über zwei weitere Häuser verfügt, ist eine größere Stadt mit etwa 11 000 Einwohnern in Zentralsizilien, die auch im Winter von der Sonne verwöhnt wird.

Schließlich gibt es noch zwei Häuser in Campofelice di Fitalia, einem Dorf in Zentralsizilien unweit des bekannteren Corleone.

