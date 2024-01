Italien uneins über neue Ananas-Pizza

Aber 2024 könnte das Jahr sein, in dem die Ananas-Pizza Italien erobert. Dafür sorgt Gino Sorbillo, der bekannte Pizzaiolo (Pizzameister) aus Neapel, der die gefürchtete "Ananas" auf seine Speisekarte in der Via dei Tribunali, der bekanntesten Pizzastraße der Welthauptstadt der Pizza, gesetzt hat.

Sorbillos Kreation mit dem Namen "Margherita con Ananas" kostet 7 Euro (7,70 $). Aber es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Hawaii-Pizza: Es ist eine Pizza bianca, die von ihrem Tomatenbelag befreit und mit nicht weniger als drei Käsesorten belegt ist, wobei die Ananas zweimal gekocht wird, um sie zu karamellisieren.

Sorbillo, ein Pizzaiolo in dritter Generation, erklärte gegenüber CNN, er habe sie kreiert, um "Vorurteile gegenüber Lebensmitteln zu bekämpfen".

"Leider folgen die Menschen der Masse und richten sich nach den Ansichten anderer Leute oder dem, was sie hören", sagte er.

"In den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass viele Menschen Zutaten oder Zubereitungsarten verurteilen, nur weil sie sie früher nicht kannten, also wollte ich diese umstrittenen Zutaten - die wie Gift behandelt werden - auf eine neapolitanische Pizza bringen und sie schmackhaft machen.

Dass er dies in seinem Hauptquartier im historischen Zentrum von Neapel mit seiner 3.000 Jahre alten Geschichte tat - Sorbillo hat 21 Filialen auf der ganzen Welt, darunter in Miami, Tokio und Ibiza -, war auch ein wichtiger Punkt, sagte er.

Die Ananas wird im Ofen vorgebacken und dann abgekühlt. Dann fügt er geräucherten Provola (ein lokaler Kuhmilchkäse aus Kampanien), natives Olivenöl extra und frisches Basilikum hinzu, bevor er die Pizza in seinen Holzofen schiebt.

Wenn sie aus dem Ofen kommt, streut er "Mikrospäne" von zwei Sorten geräuchertem Cacioricotta-Käse über die Kruste: einer stammt von sardischen Ziegen, der andere von Büffeln aus dem nahe gelegenen Cilento-Gebiet.

"Das macht es wirklich lecker", sagt er.

Der Aufruhr beginnt

Ob lecker oder nicht, Ananas auf Pizza ist den meisten Italienern ein Gräuel, und seine Pizza, die er diese Woche in den sozialen Medien vorgestellt hat, kam bei vielen nicht gut an. Sorbillo sagte, sie habe einen "Aufruhr" ausgelöst, mit Beleidigungen in den sozialen Medien, und seine Pizza wurde sogar im nationalen Fernsehen diskutiert.

Aber er sagt, dass diejenigen, die neugierig genug waren, um sie zu probieren, sie positiv aufgenommen haben.

"Bevor ich sie in den sozialen Medien vorstellte, habe ich sie ein paar Wochen lang auf die Speisekarte gesetzt, ohne etwas zu sagen, und viele Leute haben sie bestellt, sogar Neapolitaner", sagte er.

"Aber Italien ist darüber in zwei Hälften gespalten. Und nicht nur Italien. Es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die darüber aufgetaucht sind. Ich glaube, die Menschen sind im Allgemeinen nicht neugierig. Sie sind gegenüber allem, was anders ist, misstrauisch.

Barbara Politi, eine Lebensmitteljournalistin, die sofort nach Neapel geeilt ist, um es zu probieren, äußerte sich positiv.

"Es ist gut, frisch, ich bin dafür", sagte sie. "Wussten Sie, dass die Ananas Teil der europäischen Esskultur ist, seit Christoph Kolumbus sie 1493 in Guadalupe probierte und mitbrachte?

"Als Sorbillo das Produkt auf den Markt brachte, war ich neugierig und habe nachgeforscht, wie lange die Ananas in Europa schon verwendet wird, und ich fand heraus, dass sie seit langem Teil der europäischen [Ess-]Kultur ist. In Wirklichkeit handelt es sich also um eine Frage der Mentalität und der Geschmacksgewohnheiten.

"Ich mochte es, es ist ein bisschen wie bei Sushi - am Anfang mag man es vielleicht nicht, aber dann wird es zu einer fixen Idee.

Für Sorbillo unterscheidet sich die Ananas auf der Pizza nicht von den abenteuerlicheren Belägen, mit denen die Pizzaioli in den letzten Jahren gearbeitet haben.

"In den letzten Jahren haben die Leute Zutaten verwendet, die vor fünf, sechs Jahren noch nie benutzt wurden. Jetzt verwenden wir Speck aus Südtirol, Mortadella, die vor 10 Jahren noch nicht verwendet wurde, gehackte Pistazien, pulverisierte Oliven, Mozzarella-Schaum und sogar Marmelade. Warum sollten wir nicht die Ananas wiederentdecken? Die Pizza hat in den letzten fünf oder sechs Jahren ein neues Leben angenommen.

Er sagte, dass er dachte, seine Pizzaiolo-Vorfahren wären "verwirrt" über sein Ananas-Angebot, aber er fügte hinzu: "Man sollte die Dinge zuerst probieren und dann seine Meinung dazu äußern. Früher kamen nicht einmal Schinken oder Rucola auf die Pizza, heute ist das normal".

Eine Sache, bei der er jedoch eine Grenze zieht, ist der Einsatz von Tomaten als Basis.

"Das ist eine andere Frucht - mit zwei Früchten, die beide säurehaltig sind, wäre das kein gutes Produkt", sagt er. "Stattdessen gebe ich drei geräucherte Käsesorten darauf, und das verändert die Pizza und gibt ihr einen anderen Geschmack."

Er sagte, dass die Geschichte der hawaiianischen Pizza mit Tomaten bedeutet, dass "die Leute sie verurteilen, ohne zu versuchen, daran zu arbeiten, wie ich es getan habe".

"Natürlich gibt es Polemik von Leuten, die sagen, man sollte sie nicht verwenden. Aber warum sind Sie beleidigt? Niemand zwingt Sie, es zu kaufen.

"Beim Essen sind Kombinationen wichtig. Wenn man Zutaten gut miteinander kombiniert, ist das Ergebnis gut. Leute, die gastronomisch neugierig sind, essen es, was bedeutet, dass wir gut gearbeitet haben.

In der Tat hat Sorbillo die Kritik bereits genutzt, um eine weitere kontroverse Pizza zu kreieren.

"Als die Ananas-Pizza auf den Markt kam, schrieb jemand: 'Jetzt versuchen Sie mal, eine mit Ketchup zu machen, also habe ich das gemacht'", sagt er. "Und eine weitere Reihe begann."

Es war allerdings kein gewöhnlicher Ketchup, sondern eine selbstgemachte Sauce aus roten und gelben italienischen Datterino-Tomaten auf einem weißen Boden mit geräuchertem Provola. Dann filmte er sich selbst dabei, wie er es triumphierend aß, umgeben von Flaschen mit selbstgemachtem Ketchup, und erklärte, dass es "gut" sei.

"Alles, was man ändern muss, ist eine einzige Zutat oder ein einziger Vorbereitungsschritt, und schon hat man etwas ganz Neues", sagte er.

"Ich bin sicher, dass die Ananaspizza bald auf den Speisekarten anderer Pizzerien in Neapel auftauchen wird - und nicht nur in Neapel."

Quelle: edition.cnn.com