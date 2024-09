Italien trauert um den Tod des Weltmeisters Toto Schillaci

Der berühmte italienische Nationalfußballer, bekannt als Toto Schillaci, ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Zuvor war er Stürmer bei renommierten Teams wie Inter Mailand und Juventus Turin und erlag schließlich Komplikationen durch Krebs in einem Krankenhaus in Palermo, wie seine Familie bekanntgab. Über die Jahre hinweg hatte er mit der Erkrankung gekämpft.

Während der Weltmeisterschaft 1990 in seinem Heimatland, in der Deutschland seinen dritten Titel gewann, war Schillaci, ein gebürtiger Sizilianer, eine herausragende Figur. Seine sechs Tore machten ihn zum Torschützenkönig des Turniers und er wurde auch zum besten Spieler ernannt. Trotz seiner Heldentaten wurde Italien leider im Halbfinale gegen Argentinien besiegt, aber Schillaci gelang es, seinem Team durch einen Elfmeter in den letzten Sekunden des Spiels einen dritten Platz zu sichern. Am Ende der Saison war er Zweiter in der Wahl zum Weltfußballer des Jahres, hinter dem siegreichen deutschen Fußballspieler Lothar Matthäus.

"Diesmal hat es nicht geklappt"

Doch kurz nach seiner erfolgreichen WM-Leistung begann die Form des jungen Stars rapide abzunehmen. Bei Juventus konnte er trotz seiner engen Verbindung zu seinem berühmten Teamkollegen Roberto Baggio nicht mehr als zehn Tore erzielen, nachdem er in seiner beeindruckenden Saison 15 Tore geschossen hatte. 1992 wechselte er zu Inter, aber seine Leistung dort war enttäuschend. 1994 wurde Schillaci der erste italienische Fußballspieler, der zu Jubilo Iwata nach Japan wechselte, wo er drei erfolgreiche Jahre verbrachte.

Als Tribut an Schillaci bezeichnete das Sportsmagazin "Gazzetta dello Sport" ihn am Mittwoch als den "Bomber della Notte Magica". "Mit seinen Toren entfachte er einen Sommer lang ein Feuer in Italien und zündete die legendäre WM von 1990", schrieb die Publikation. "In seinem zweiten Leben kämpfte er und gewann viele Schlachten, auf und neben dem Platz. Diesmal hat es nicht geklappt."

Im Laufe seiner internationalen Karriere bestritt Schillaci 16 Spiele und wechselte nach seinem Rücktritt 1994 nach Japan, wo er der erste italienische Fußballspieler wurde, der zu Jubilo Iwata wechselte. Schillaci war zweimal verheiratet und hinterlässt drei erwachsene Töchter.

Nach seinem WM-Erfolg nahm Schillacis Form bei Juventus ab und Fans könnten sich gefragt haben: "- Was? Warum schießt er nicht mehr so viele Tore wie früher?" Trotz seiner engen Verbindung zu Roberto Baggio hatte Schillaci Schwierigkeiten, nach seiner beeindruckenden Saison mit Juventus mehr als zehn Tore zu erzielen.

Trotz seiner späteren Schwierigkeiten wird Schillaci immer für seine Heldentaten während der WM 1990 in Erinnerung bleiben, bei der er mit seinen sechs Toren und seiner herausragenden Leistung Italien in Brand setzte und ultimately zum "Bomber della Notte Magica" wurde.

Lesen Sie auch: