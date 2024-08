- Ist Karlas Zuneigung zu Charlie tief genug, um ihm das Leben zu nehmen?

Clown Charlie Kann Nicht Weiter

Charlie der Clown kann seinen Auftritt nicht mehr fortsetzen. Er kann das Publikum nicht mehr zum Lachen bringen, nicht einmal wenn sie dafür bezahlen. Daher denkt er darüber nach, alles zu beenden. Doch das ist nicht die Wendung in der schwarzen Komödie "Karnickelkiller – Die Obsession der Liebe". Die Serienmörderin Carla kann nur jene töten, zu denen sie emotional verbunden ist. Du kannst sehen, wie sich das entwickelt, auf dem zweiten Kanal von Montag bis Dienstag um 0.30 Uhr.

Charlies Letzter Auftritt

Ihre Wege kreuzen sich zu einer Zeit, als Charlies letzter Auftritt nicht auf der Bühne, sondern auf einer Brücke stattfindet. Er springt nicht in das Wasser darunter, sondern hängt kopfüber hilflos - und die Serienmörderin Carla hört ihn genau in dem Moment, als sie ihren aktuellen Lover, ordentlich verpackt, entsorgen will. Sie entführt Charlie, und für einen Moment scheint der sterbende Clown Todesangst zu haben.

Doch Carla lässt ihn frei, fährt mit ihrem Van davon, und er ruft ihr nach: "Warte, ich will sterben!" Nun beginnt Charlie seine Mission, die Mörderin dazu zu bringen, ihm beim Suizid zu helfen: "Ich bin Atheist, du kannst mit meinem Körper machen, was du willst."

Doch Carla hat andere Pläne für ihn. Zufällig ist sie Metzgerin und lehrt ihn, wie man tötet, damit er ihre Verbrechen überzeugend gestehen kann. Aus diesem Netz entfaltet sich eine zärtliche, doch gruselige Romanze - eine, die das Herz des Zuschauers zum Pochen bringt.

Ein Film für zu Hause

Mehr beunruhigend als lustig, mehr tragisch als komisch, ist dieser 80-minütige emotionale Film Teil der "Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten" Reihe im Juli und August auf ZDF. Ein Kontrast zur herannahenden Dunkelheit an einem warmen Sommerabend, "Karnickelkiller – Die Obsession der Liebe" spielt in dunklen Farbwelten und einer Musik- und Soundatmosphäre, die für Volumen sorgt. Wenn möglich, gehört dieser Film in die Heimkinoanlage mit großem Bildschirm und guter Tonqualität, nicht nur auf einem Laptop.

Regisseur und Drehbuchautor Carsten Unger hat für seinen Film einen mutigen Stil gewählt: "Wir folgen dem expressionistischen Film der 20er, suchen, experimentieren, manchmal sogar stolpern, aber immer noch mächtig im Kammerspiel", erklärte er ZDF.

Was ist das für eine Liebe?

Er lobt seine Hauptdarsteller, Ben Becker und Sabine Timoteo: "Ihre Gesichter und die Kraft der Filmmusik bilden den Anker, um den das Kammerspiel hin und her schwingt, bis der filmische Raum aufbricht und alle Genrekonventionen plötzlich zerbrechen, um eine seltsame und ehrliche Geschichte über die Liebe zu erzählen."

Doch das ist noch nicht alles. Der Film über das Leid eines erfolglosen Clowns und die Besessenheit einer Serienmörderin ist eigentlich ein Film über die grundlegende Frage: Was ist die Liebe und was tut sie mit uns?

Die ZDF-Jugendredaction "Das kleine Fernsehspiel" präsentiert die "Shooting Stars" Reihe - zum zwölften Mal in diesem Sommer. Neben "Karnickelkiller – Die Obsession der Liebe" gehören die fünf Komödien "Das schwarze Quadrat", "Süßer Misserfolg", "Die Normalos" und "Jeder will geliebt werden" dazu.

