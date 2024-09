Ist das ein surreelles Szenario oder eine Illusion: Das Video zeigt einen Gefangenaustausch?

16:03 Ukraine: Russischer Vorstoß in Kursk steckenbleibt

Die "Kyiv Post" war bei dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine am 14. September dabei und hat die ersten Gespräche zwischen frisch freigelassenen ukrainischen Soldaten und ihren Familien mitbekommen. Im Rahmen des Austauschs wurden 103 Soldaten in ihre Heimatländer zurückgebracht. Die russischen Soldaten waren während der ukrainischen Offensive in Kursk gefangen genommen worden.

16:03 Ukraine: Russischer Vorstoß in Kursk steckenbleibt

Ukrainische Quellen melden einen Stillstand des russischen Vorstoßes in Kursk, ihrer Region. Ein Sprecher der ukrainischen Regionalkommandantur teilte AFP mit, dass die Russen einen Angriff von den Flanken versucht hätten, dies jedoch letzten Endes vereitelt wurde. Die Lage sei jetzt stabil und "unter Kontrolle", so der Sprecher, Oleksiji Dmitratschkiwsky. Russland habe zwar einige kleinere Siege errungen, doch diese hätten sich nun in eine fast vollständige Einkreisung verwandelt, sagte der Militärsprecher. Laut seinen Berichten befinden sich noch Tausende russische Zivilisten in dem von ukrainischen Kräften besetzten Gebiet in Kursk.

15:42 Deutschland plant zusätzliche medizinische Unterstützung für die Ukraine

Die deutsche Regierung stellt weitere 50 Millionen Euro für die medizinische Versorgung von verwundeten ukrainischen Soldaten bereit. Bundesfinanzminister Christian Lindner kommentierte: "Wir stehen weiter an der Seite der Ukraine." Mit diesem Plan soll die Sicherheit notwendiger Behandlungen in Deutschland gewährleistet werden. Deutsche Krankenhäuser haben bereits 1.173 schwer verletzte und verletzte ukrainische Soldaten und Zivilisten behandelt, wie das Innenministerium mitteilt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte, dass dies eine humanitäre Angelegenheit sei, die fortgesetzt werde. Die Kosten für die Behandlung von Kriegsverletzten werden später auf einfache Weise von der Bundesverwaltung beglichen.

15:07 Schusswechsel bei der Hauptstelle des russischen Online-Verkäufers Wildberries

Mindestens drei Personen wurden bei einem Versuch, die Moskauer Hauptstelle des russischen Online-Verkäufers Wildberries zu stürmen, verletzt. Ein Mensch kam ums Leben, wie russische Medien berichten. Die Geschäftsführerin Tatjana Bakaltschuk teilte auf Telegram mit, dass ihr Ex-Mann Vladislav Bakaltschuk und zwei ehemalige Wildberries-Manager versucht hätten, die Moskauer Büros von Wildberries zu übernehmen.

14:43 Indien will russischen Öl weiter kaufen, solange keine Sanktionen verhängt werden

Indien hat erklärt, dass es russischen Öl weiterhin kaufen wird, solange das Land nicht unter Sanktionen steht. Das ukrainische Online-Medium "Ukrajinska Prawda" berichtete dies unter Berufung auf Reuters. Indiens Öl- und Gasminister Hardeep Singh Puri sagte: "Wenn Unternehmen nicht von Sanktionen betroffen sind, werde ich selbstverständlich vom günstigsten Anbieter kaufen." Er fügte hinzu, dass auch andere europäische Länder und japanische Unternehmen russisches Öl kaufen. Indien bezieht demnach 88 Prozent seiner Ölimports und ist der drittgrößte Ölverbraucher und -importeur der Welt. Der Handel zwischen Indien und Russland habe sich seit 2022 angeblich verdoppelt.

14:05 Munz: Keine Sorgen im Kreml wegen F-16 in der Ukraine

Die ersten westlichen F-16-Kampfjets sind nun in der Ukraine einsatzbereit, doch aufgrund der mangelnden Autorisierung, Raketen tief in Russland zu starten, ist der Kreml nicht allzu besorgt, erklärt ntv-Korrespondent Rainer Munz aus Moskau.

13:45 Kreml kritisiert Bemerkungen von Stoltenberg zu Langstreckenwaffen als gefährlich

Russland hat die Bemerkungen des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg als "gefährlich" kritisiert. In einem Interview mit "The Times" hatte er angedeutet, dass es für Russland kein rotes Tuch wäre, wenn die Ukraine mit westlichen Waffen größerer Reichweite Ziele tiefer im russischen Territorium angreifen dürfte. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte: "Dieser provozierende Missachtung der Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist ein unkluger und unprofessioneller Akt." Der russische Präsident Putin hatte gewarnt, dass Länder, die den Einsatz von Langstreckenraketen erlauben, direkt in den Konflikt verwickelt würden.

13:17 Experten finden Sprengstoffe und Militärgerät im AKW Saporischschja

Im AKW Saporischschja, das zu Beginn des Kriegs von russischen Soldaten besetzt wurde, befinden sich bewaffnete Truppen und Militärgerät. Zudem wurden Antipersonenminen um den Innen- und Außenzaun des AKW verlegt, wie die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) berichtet. IAEO-Experten durften während der gesamten Berichtsperiode bestimmte Teile der Turbinenhallen nicht inspizieren, und das AKW ist seit seiner Besetzung eine Quelle der Sorge. Vor gerade einmal vier Wochen brannte auch ein Kühlturm.

12:41 Kreml warnt vor verschärften Spannungen im Nahen Osten nach Pager-Explosionen

Nach der Massenexplosion von Hunderten von Pager-Geräten in Libanon hat das Kreml in Moskau eine Warnung vor möglichen Eskalationen in einer "explosiven" Region ausgesprochen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte: "Was auch immer passiert ist, es wird sicherlich zu einer weiteren Eskalation der Spannungen führen." Libanon befindet sich in einer hochgradig volatilen Region, und jedes Ereignis wie dieses hat das Potenzial, weitere Konflikte auszulösen. Das russische Außenministerium beschreibt den Vorfall als einen weiteren Fall von "Hybridkrieg" gegen Libanon.

12:24 Ukraine erhöht Haushalt um über 10 Milliarden Euro für Soldaten

Die ukrainische Regierung hat einen zusätzlichen Haushalt von über 10 Milliarden Euro genehmigt, hauptsächlich für militärische Ausgaben. Diese Aufstockung des Haushalts erhöht das Gesamtbudget auf rund 81 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent entspricht. Der Hauptgrund für diese Haushaltsanpassung ist die Auszahlung von September-Bonussen an Soldaten und Truppen an der Front.

11:36 Sharma: F-16 Jets Könnten Keinen Bedeutenden Wandel BringenDer ukrainische Präsident Selenskyj hat um 128 F-16-Kampfjets gebeten, um die Luftüberlegenheit zu erlangen. Allerdings wurden bisher nur etwa 60 Flugzeuge von ausländischen Nationen zugesagt, was weniger als die Hälfte der benötigten Anzahl ist. Kavita Sharma, eine Korrespondentin von ntv, sieht dies als vielversprechenden Schritt mit der Lieferung von Flugzeugen und der Pilotenausbildung. Trotzdem gibt es anfängliche Herausforderungen mit den verwendeten Waffensystemen.

11:16 Ukrainische Spionageabteilung: Ukraine Verursachte Angriff auf Russisches DepotEine Quelle des ukrainischen Geheimdienstes (SBU) bestätigte gegenüber dem Kyiv Independent, dass der Angriff auf ein großes Munitionsdepot in Russisch Toropez, das Raketen und andere Waffen enthielt, von der Ukraine ausgeführt wurde. Die Quelle fügte hinzu, dass das Garage "von der Erdoberfläche verschwand" nach dem Einschlag ukrainischer Drohnen, was zu einer gewaltigen Explosion führte. Der ukrainische SBU arbeitet gemeinsam mit ihren militärischen Gegenparts daran, systematisch die Raketenfähigkeiten des Feindes zu reduzieren, die für den Angriff auf ukrainische Städte verwendet werden. Es werden Pläne entwickelt, ähnliche Operationen gegen andere russische Militärbasen durchzuführen.

10:49 Ukrainische Drohnenhersteller Dürfen bei Ramstein-Ausschreibung MitbietenZum ersten Mal können ukrainische Drohnenhersteller an Ausschreibungen teilnehmen, die von der Drohnenkoalition im Rahmen des Ramstein-Formats organisiert werden. Dies bietet ukrainischen Herstellern die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Kategorien zu bieten: First-Person-View (FPV)-Drohnen und Abfangdrohnen. Ukrainische Beamte sehen dies als einen significanten Boost für die lokale Produktion, wobei alle Angebote von der Drohnenkoalition evaluiert werden. Gewinner erhalten Verträge für weitere Tests. Wenn erfolgreich, planen die Ramstein-Staaten die Kommissionierung der Wettbewerbssieger für die Großserienproduktion.

10:27 Video von Angriff auf Russisches Depot EmergiertObwohl das Kreml bisher nicht offiziell anerkannt hat, hat der Gouverneur der Tver-Region auf Telegram angekündigt, dass ukrainische Drohnenangriffe ein großes Feuer auf einem Waffendepot verursacht haben. Bewohner wurden evakuiert und online-Videos des Brandes kursieren.

09:39 Opfer in Charkiw und SaporischschjaDie zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkiw, wurde am Vortag erneut schwer von russischen Luftangriffen getroffen. Gezielte Bomben detonierten in mehreren Bezirken und verletzten 9 Personen. Dies ist erneut ein Fall in einer Reihe jüngster Zivilangriffe. Eine Frau wurde getötet und 43 andere, darunter 4 Kinder, durch eine Präzisionsbombe in Saporischschja am Sonntag verletzt. Russischen Luftangriffe auf nahegelegene Siedlungen in der Saporischschja-Region wurden gemeldet, bei denen zwei weitere Personen starben.

08:46 Energieanlagen in Sumy erneut angegriffenLokale Behörden in Sumy, einer nordöstlichen ukrainischen Stadt, berichten, dass russische Drohnen erneut Energieinfrastruktur angegriffen haben. Obwohl keine Opfer gemeldet wurden, haben die wiederholten Angriffe den Energieversorgungssystem unter großen Druck gesetzt. Am Dienstag griffen russische Drohnen und Raketen die Energieinfrastruktur in der Stadt und der Region Sumy an und ließen über 280.000 Haushalte für eine gewisse Zeit ohne Strom, wie das Energieministerium mitteilte.

08:27 Ukrainisches Generalstab gibt 1.130 russische Opfer in 24 Stunden anLaut dem ukrainischen Generalstab wurden in den letzten 24 Stunden 1.130 russische Soldaten getötet oder verwundet. Seit Beginn der vollumfänglichen russischen Aggression im Februar 2022 hat die Ukraine 637.010 feindliche Verluste dokumentiert. Ukrainische Truppen haben eigenen Angaben zufolge 25 Artillerie-Systeme, 45 Transport- und Kraftstofffahrzeuge und 6 Panzer zerstört.

07:55 Ukrainische Luftstreitkräfte Fertigen F-16-Einsatzpläne abDer ukrainische Präsident Selenskyj hat bekanntgegeben, dass die Einsatzpläne für westliche F-16-Kampfflugzeuge von der ukrainischen Luftstreitkräfte und dem Verteidigungsministerium finalisiert wurden. Es wurden auch Diskussionen mit Luftkommandeuren über die Möglichkeit der Erweiterung der Luftflotte und der Pilotenausbildung geführt. Angesichts der wiederkehrenden Verluste fordern einige Stimmen in Kiew eine umfassendere anfängliche Pilotenausbildung, die derzeit 40 Tage dauert. Die Ukraine erwartet etwa 60 F-16-Jets, da bisher nur wenige geliefert wurden.

07:19 Russische Militär Abwehrt Ukrainische Drohnenangriffe auf mehrere RegionenDas russische Verteidigungsministerium berichtet von mehreren ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere Regionen. Die Luftabwehr hat in den letzten 24 Stunden 54 ukrainische Drohnen über fünf russischen Regionen abgewehrt, wie TASS meldet. Die Hälfte der Drohnen wurde über die Grenzregion Kursk abgeschossen, der Rest wurde über Bryansk, Belgorod, Smolensk und Oryol eliminiert. Der TASS-Bericht erwähnt nicht die Tver-Region, in der Berichte über einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein großes Munitionsdepot aufgetaucht sind, der ein Feuer in der Stadt Toropets auslöste und zur Evakuierung von Bewohnern führte.

06:57 Militär-Blogger: Intensives Feuer Verwüstet Russisches MunitionsdepotLaut Militär-Bloggern hat der ukrainische Angriff auf die russische Stadt Toropets in der Tver-Region ein großes Munitionsdepot in Brand gesetzt. Dieses Depot, wie von Bloggern berichtet, wurde kürzlich erweitert und beherbergt nun 42 befestigte Bunker und 23 Lagerhäuser und Werkstätten. Laut dem ehemaligen russischen Geheimdienstoffizier Igor Girkin befindet sich die Situation in der Region unter Kontrolle, wie er auf Telegram mitteilte. Basierend auf ihrer Datenanalyse glauben ukrainische Militär-Blogger, dass erheblicher Schaden angerichtet wurde, insbesondere an neueren Bunkern.

06:20 Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen: AfD und BSW verbreiten russische NarrativeDer stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, schlägt eine Parlamentsdebatte über russische Einflussoperationen in Deutschland vor. "Die internen Dokumente der russischen Propaganda-Fabrik SDA zeigen klar die heimtückischen Methoden, mit denen russische Entitäten unsere Demokratie, öffentliche Diskurse und Wahlen beeinflussen", sagt der Innensenator. "Mit der AfD, BSW und anderen Kollaborateuren, die russische Narrative in der Öffentlichkeit und im Parlament verbreiten, entstehen schädliche Allianzen, um gemeinsam deutsche Interessen zu untergraben. Unterstützer der Ukraine werden ins Visier genommen, ausspioniert und öffentlich diffamiert."

05:42 Russische Trolle verteilen gefälschte Videos über Kamala HarrisLaut einer von Microsoft durchgeführten Untersuchung haben russische Akteure ihre Desinformationskampagne gegen die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verstärkt. Eine mit dem Kreml verbundene Gruppe namens Storm-1516 hat seit Ende August zwei gefälschte Videos veröffentlicht, um Harris und ihren Running Mate Tim Walz zu diskreditieren. Ein Video zeigt angeblich eine Gruppe von Harris-Unterstützern, die einen Teilnehmer auf einer vermeintlichen Trump-Veranstaltung angreifen. Das andere Video zeigt einen Schauspieler, der die falsche Behauptung Spreads, dass Harris für einen 2011-Unfall verantwortlich war, bei dem ein Mädchen verletzt wurde und behindert blieb, und die Szene verlassen habe. Beide Videos sollen Millionen von Aufrufen erhalten haben.

05:19 Explosionen und Feuer in russischer TverLaut russischen Berichten hat ein ukrainischer Drohnenangriff ein Feuer in der russischen Region Tver ausgelöst. Trümmer eines zerstörten ukrainischen Drohnen haben in der westlichen Region in der Stadt Toropez ein Feuer entfacht, was zu einer teilweisen Evakuierung der Bewohner führte, wie der Gouverneur Igor Rudenya via der Telegram-Nachrichtenplattform mitteilte. Feuerwehrleute arbeiten derzeit daran, das Feuer zu bekämpfen. Die Ursache des Feuers ist zunächst unklar. Russische Luftabwehr-Einheiten sollen angeblich noch immer feindliche Drohnen abwehren, um einen "massiven Drohnenangriff" auf die Stadt abzuwehren. Die Stadt mit einer Bevölkerung von etwas über 11.000 hat angeblich ein russisches Arsenal für die Lagerung von Raketen, Munition und Sprengstoff, wie ein Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur RIA aus dem Jahr 2018 besagt.

03:57 Russische Gouverneure melden DrohnenangriffeUkraine greift angeblich mehrere Regionen im westlichen Russland mit Drohnen an, wie lokale Gouverneure behaupten. Sieben ukrainische Drohnen seien in der Region Smolensk nahe der Grenze zu Belarus abgeschossen worden, wie Gouverneur Vasily Anochin via der Telegram-Nachrichtenapp mitteilte. Russische Luftabwehr hat angeblich eine Drohne über der Region Orjol abgeschossen, wie Gouverneur Andrei Klychkov auf Telegram mitteilte. Mindestens 14 ukrainische Angriffsdrohnen seien über der Region Bryansk nahe der Grenze zu Ukraine abgeschossen worden, wie Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram mitteilte. Die Regierung in Kiew behauptet, dass die Angriffe militärische, Energie- und Transportinfrastruktur Ziele, die für Moskaus Kriegsbemühungen entscheidend sind.

02:56 Dreiecksverkehr: USA untersucht mögliche Umgehung des Uranverbots durch ChinaDie US-Regierung untersucht einen möglichen Umgehungsversuch des Verbots russischer Uranimporte in die USA durch China. Es gibt Bedenken, dass China angereichertes Uran aus Russland importiert und seine eigene Produktion in die USA exportiert, wie Reuters von Regierungsquellen berichtet. "Wir machen uns Sorgen, dass das Verbot russischer Uranimporte umgangen werden könnte", sagte Jon Indall der US-Uranium-Produzenten-Vereinigung. "Wir wollen nicht, dass der russische Hahn zugedreht wird und plötzlich alles Material aus China kommt. Wir haben das Handelsministerium gebeten, dies zu untersuchen." Das US-Handelsministerium hat zunächst keine Antwort auf eine Anfrage gegeben.

01:54 Insider: USA plant Ölreserven aufzustockenDie US-Regierung plant angeblich, ihre strategischen Ölreserven aufzustocken, wie ein Insider mitteilt. Die USA erwägen den Kauf von bis zu sechs Millionen Barrel Öl, angesichts der aktuellen niedrigen Preise, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte. Wenn der Kauf abgeschlossen wird, wäre es die größte solche Aufstockung seit einer großen Freisetzung im Jahr 2022, die damals die "größte Ölreservefreisetzung in der Geschichte" war. In Reaktion auf die explosionsartig steigenden Benzinpreise nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die US-Regierung im Jahr 2022 umfangreiche Mengen an Öl aus ihren strategischen Reserven verkauft, was damals die "größte Ölreservefreisetzung in der Geschichte" war.

00:45 Zwei Tote und fünf Verletzte bei Angriff in der Region ZaporizhzhiaRussland hat die Region Zaporizhzhia in der Nacht angegriffen, was zum Tod von mindestens zwei Zivilisten und der Verletzung von fünf weiteren führte, wie Gouverneur Ivan Fedorov mitteilte. Er klärte später auf, dass Russland die Gemeinde Komyshuvakha in der Region schwer angegriffen hatte. Mehrere Gebäude und eine Infrastruktur-Einrichtung wurden beschädigt. Die Rettungsdienste arbeiten weiterhin an der Stelle, und das Ausmaß der Schäden wird noch ermittelt, wie "Kyiv Independent" berichtet.

11:38 PM US-Unterhändler: Wir haben Zelenskys Strategie bemerktDie US-Unterhändlerin Linda Thomas-Greenfield erwähnt, dass die US-Seite die frische "Friedensstrategie" des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky bemerkt hat. Laut "European Pravda" stammt diese Information von einer Pressekonferenz bei UN-Hauptquartier. "Wir haben die Friedensstrategie von Präsident Zelensky bemerkt. Wir glauben, dass es eine Taktik sein könnte, die wirksam sein könnte. Wir müssen verstehen, wie wir dazu beitragen können", sagte sie weiter. Die US-Unterhändlerin zeigte sich optimistisch bezüglich der Friedenssituation, ohne weitere Details zu nennen. Thomas-Greenfield bezieht sich wahrscheinlich auf die Strategie, die als "Siegplan" in ukrainischen Kreisen bekannt ist, den Zelensky letzten Monat vorgestellt hat.

22:29 Falscher Alarm in Lettland: Missinterpretierter fliegender Gegenstand war nur eine VogelschwarmFalscher Alarm in Lettland: Ein besorgniserregender Vorfall, der auf einen Einfall in den lettischen Luftraum der NATO durch ein unbekanntes fliegendes Objekt hindeutete, hat sich als harmlos erwiesen. Das Objekt, das von Nachbarland Belarus kommend die Grenze überquerte und in den Osten von Kraslava eindrang, entpuppte sich als Vogelschwarm. Dies berichtete die lettische Nachrichtenagentur Leta unter Berufung auf die Luftstreitkräfte. Zunächst hatte das Verteidigungsministerium in Riga ein unbekanntes fliegendes Objekt gemeldet. Infolgedessen wurden NATO-Abfangflugzeuge, die auf der Basis Lielvarde stationiert sind, eingesetzt, um den Luftraum zu überwachen, konnten jedoch kein verdächtiges Objekt ausmachen.

22:59 Moldau und Deutschland besiegeln Cybersecurity-VereinbarungMoldau und Deutschland verschärfen ihren Kampf gegen "Putins hybride Angriffe" mit einer Cybersecurity-Vereinbarung. Laut der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in Chisinau will der russische Präsident Wladimir Putin seine hybriden Angriffe gegen Europa, insbesondere Moldau, als Instrument zur Destabilisierung weiter nutzen. "Deshalb verstärken wir unsere eigenen Anstrengungen", sagte sie. Durch die Bereitstellung von IT-Ausstattung, Informationsaustausch und Schulungen wollen sie "Cyberangriffe in Moldau vereiteln und Desinformation aufdecken".

Sie können alle vorherigen Updates [hier] einsehen.

Die Europäische Union (EU) hat während des laufenden Konflikts eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Ukraine gespielt, indem sie finanzielle Hilfe, medizinische Unterstützung und andere Formen der Unterstützung bereitgestellt hat.

Im Kontext des Textes hat die deutsche Regierung eine zusätzliche Finanzierung von 50 Millionen Euro für die medizinische Versorgung von verwundeten ukrainischen Soldaten zugesagt, was die fortgesetzte Verpflichtung der EU zeigt, Ukraine in der Krise zu unterstützen.

Lesen Sie auch: