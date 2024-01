Israel zieht einige Truppen aus dem Gazastreifen ab, erwartet aber, dass die Kämpfe bis 2024 andauern werden

Die Ankündigung der israelischen Streitkräfte stellt den größten bekannten Truppenabzug aus dem Gebiet seit Beginn des Krieges gegen die Hamas dar und erfolgt, nachdem das Militär erklärt hatte, es weite seine Operationen im zentralen und südlichen Gazastreifen aus.

Die 551. und 14. Brigade - bestehend aus Reservisten - werden diese Woche zu ihren Familien und ins zivile Leben zurückkehren, so die IDF in einer Erklärung.

Die 828. Brigade, die Truppenkommandeure ausbildet, die 261. Brigade, die Armeeoffiziere ausbildet, und die 460. Brigade, die das Panzerkorps ausbildet, werden zu ihrem planmäßigen Training zurückkehren, so die IDF.

In der Erklärung heißt es, man erwarte, dass dieser Schritt "die wirtschaftlichen Belastungen deutlich verringert" und die Truppen "Kraft für die anstehenden Aktivitäten im nächsten Jahr sammeln, da die Kämpfe weitergehen und ihre Dienste weiterhin benötigt werden".

In einem Briefing am Sonntag sagte IDF-Sprecher Konteradmiral Daniel Hagari, die Rückkehr der Reservisten ziele darauf ab, "die Planung und Vorbereitung für die Fortsetzung des Jahres 2024 sicherzustellen... in dem Wissen, dass wir für zusätzliche Aufgaben und Kriegsführung während dieses Jahres benötigt werden." Die Ziele des Krieges "erfordern einen verlängerten Kampf",fügte er hinzu.

Der Schwerpunkt der israelischen Bodenoperationen hat sich auf das Zentrum und den Süden des Streifens verlagert, aber die Kämpfe im Norden gehen weiter, wo nach Angaben der UNO schätzungsweise 52% bis 65% der Strukturen beschädigt und 46.000 Wohneinheiten vollständig zerstört wurden.

Die IDF dehnten ihre Operationen in der vergangenen Woche weiter nach Khan Younis im südlichen Gazastreifen aus. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) warnte am Donnerstag, dass mehr als 150.000 Menschen "nirgendwo hingehen können", nachdem die IDF die Bewohner in vielen Teilen des zentralen Gazastreifens gewarnt hatte, dass sie die Stadt dringend verlassen müssten.

Nach den Überraschungsangriffen der militanten Palästinensergruppe am 7. Oktober, bei denen nach Angaben der israelischen Behörden 1.200 Menschen in Israel ums Leben kamen, will Israel die Hamas vernichten und die von ihr entführten Geiseln zurückbringen.

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Samstag, Israels Krieg im Gazastreifen befinde sich auf dem "höchsten Niveau und werde noch monatelang andauern", so der israelische Armeerundfunk.

Hochrangige US-Beamte erklärten Anfang Dezember gegenüber CNN, dass sie davon ausgingen, dass die derzeitige Phase der israelischen Bodenoffensive gegen das südliche Ende des Gazastreifens mehrere Wochen andauern würde, bevor sie - möglicherweise im Januar - zu einer weniger intensiven, stark lokalisierten Strategie überginge, die sich auf bestimmte Hamas-Kämpfer und -Führer konzentriere.

Die Regierung Biden hat Israel gewarnt, dass es die Art der verheerenden Taktik, die es im Norden angewendet hat, nicht wiederholen kann und mehr tun muss, um die Zahl der zivilen Opfer zu begrenzen.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden während der israelischen Offensive mehr als 21.000 Menschen in der Enklave getötet.

