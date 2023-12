Eurovision Song Contest - Israel wird konkurrieren

Israel wird nächstes Jahr am Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Organisatoren des Musikwettbewerbs haben dies nun bestätigt, berichtet Sky News. Künstler aus Island und anderen Ländern hatten zuvor zum Boykott des Wettbewerbs im schwedischen Malmö aufgerufen, falls Israel, das nach den Hamas-Anschlägen einen Krieg gegen die Terrorgruppe führt, daran teilnehmen sollte.

„Dies ist ein Wettbewerb zwischen Rundfunkveranstaltern, nicht der Regierung“

Die European Broadcasting Union (EBU), die den Wettbewerb organisiert, teilte Sky News mit, dass Israel teilnehmen werde und dass die Teilnahme des Landes bestätigt sei. „Der Eurovision Song Contest ist ein Wettbewerb für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Europa und im Nahen Osten. Es ist ein Wettbewerb für Rundfunkanstalten, nicht für Regierungen“, heißt es in einer Erklärung des Berichts, an dem israelische Rundfunkanstalten seit 50 Jahren teilnehmen. Nehmen Sie am Wettbewerb teil. Die Erklärung fügte hinzu, dass der israelische Sender alle Wettbewerbsregeln einhalte und am Wettbewerb im nächsten Jahr teilnehmen könne.

Das ESC-Finale 2024 findet im Mai statt

Die EBU und der schwedische öffentlich-rechtliche Fernsehsender SVT gaben im Juli bekannt, dass der kommende Musikwettbewerb in Malmö stattfinden werde. Das Finale des Eurovision Song Contest soll am Samstag, 11. Mai 2024, stattfinden. Die beiden Halbfinals finden in derselben Woche, am 7. und 9. Mai, statt.

Sängerin Loreen (40) gewann 2023 erneut den ESC mit dem Song „Tattoo“ und bringt die Ausgabe im nächsten Jahr zurück nach Schweden. 2012 feierte sie mit dem Song „Euphoria“ einen Erfolg beim ESC Baku.

Deutschland muss noch konkrete Maßnahmen für den ESC im nächsten Jahr festlegen. Dies kann erst in einer Vorentscheidung beim „Eurovision Song Contest – Deutschland-Finale 2024“ festgestellt werden, der am 16. Februar in Berlin stattfinden soll.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de