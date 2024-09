Israel hat ein neues Ziel für den Konflikt identifiziert

Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Schiiten-Miliz Hezbollah eskalieren und deuten auf einen potenziellen größeren Konflikt hin. Nach einem Treffen mit dem US-Vermittler Amos Hochstein schlug Israels Verteidigungsminister Joav Galant vor, dass die Rückkehr von vertriebenen israelischen Bürgern in die nördlichen Gebiete eine "militärische Operation" erfordert.

Israels Sicherheitsrat hat die Rückkehr von Bewohnern als Kriegsziel gegen Hamas im Gazastreifen identifiziert. Israel ist entschlossen, dieses Ziel zu verfolgen, wie das Büro des Premierministers mitteilte. Zuvor hatte Israels Kriegsziele darin bestanden, die militärischen Fähigkeiten von Hamas zu zerschlagen, deren Regierungsapparat zu stürzen, alle Geiseln zu befreien und sicherzustellen, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt.

Hezbollah, unterstützt von Iran, hat Israel seit Beginn des Gaza-Konflikts vor einem Jahr angegriffen und hat erst dann damit aufgehört, als eine Waffenruhe in Gaza vereinbart wurde. Der Konflikt hat 623 Todesopfer in Libanon gefordert, darunter mindestens 141 Zivilisten. Auf israelischer Seite, einschließlich der Golan-Höhen, sind 24 Soldaten und 26 Zivilisten ums Leben gekommen.

Israel fordert den Abzug von Hezbollah

Israel fordert, dass Hezbollah-Kämpfer sich nördlich des Litani-Flusses, 30 Kilometer von der Grenze entfernt - einer Grenze, die durch eine UN-Resolution nach dem letzten großen Krieg zwischen Israel und Hezbollah im Jahr 2006 festgelegt wurde - zurückziehen. Über die Jahre hinweg haben sich jedoch Hezbollah-Kämpfer immer näher an die Grenzregion herangewagt, wobei die UN-Friedenstruppen machtlos sind.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu steht unter Druck, die Rückkehr von vertriebenen israelischen Bürgern in ihre Häuser zu ermöglichen. Jüdische Extremisten fordern die Wiederherstellung der israelischen Sicherheitszone im südlichen Libanon, die im Jahr 2000 aufgegeben wurde.

US-Delegation des Außenministeriums in Ägypten

Gegen diesen Hintergrund versucht die USA, eine Waffenruhe im Gazakrieg zu vermitteln, in der Hoffnung, dass dies zu einer Entspannung zwischen Israel und Hezbollah führen könnte. US-Außenminister Antony Blinken wird von Dienstag bis Donnerstag nach Ägypten reisen, um über die Bemühungen um eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln zu sprechen, die von Hamas festgehalten werden. Blinken wird Israel dieses Mal nicht besuchen, wie Nachrichtenquellen berichten. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.

Eine diplomatische Lösung ist "der beste Ansatz", um Bürgern auf beiden Seiten der Grenze die Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen, sagte US-Außenministeriumssprecher Matthew Miller. "Wir werden uns weiterhin für eine diplomatische Lösung einsetzen", sagte er. "Wir glauben fundamental, dass dies im besten Interesse aller Beteiligten liegt".

Allerdings äußerte Israels Verteidigungsminister Galant während seines Treffens mit dem US-Vermittler Hochstein Zweifel an der Durchsetzbarkeit einer diplomatischen Lösung im Konflikt mit Hezbollah. Galant sagte, dass die Wahrscheinlichkeit einer diplomatischen Lösung durch die Verbindung von Hezbollah mit Hamas und deren Entschlossenheit, den Konflikt aufrechtzuerhalten, verringert werde. Israels Premierminister Netanyahu schloss während seines Treffens mit Hochstein, dass die Bewohner der Grenzregion nicht zurückkehren können "ohne eine signifikante Änderung der nördlichen Sicherheitslage". Hochstein arbeitet seit mehreren Monaten daran, die volatile Situation an der Grenze zwischen Israel und Libanon zu beruhigen. Laut israelischen und amerikanischen Medien warnte Hochstein die israelischen Führer vor den katastrophalen Folgen eines größeren Krieges, der sich über die Region hinaus ausbreiten könnte.

Hezbollahs beeindruckender Arsenal

Hezbollah verfügt über einen geschätzten Bestand von 150.000 Raketen, Drohnen und Cruise Missiles. Im Vergleich zum letzten großen Krieg mit Israel im Jahr 2006 hat Hezbollah sein Arsenal deutlich aufgestockt und besitzt nun die Fähigkeit, Israel schweren Schaden zuzufügen. Ähnlich wie Hamas im Gazastreifen hat Hezbollah ein System von unterirdischen Tunneln in Libanon errichtet, aus denen die Miliz operieren kann. Hezbollah könnte Tausende von Raketen täglich auf israelische Städte abfeuern und damit wichtige Infrastruktur schwer schädigen. Ein solcher Krieg würde nicht nur für Israel, sondern auch für das wirtschaftlich und politisch kämpfende Libanon schwerwiegende Auswirkungen haben.

Der iranische Präsident Massoud Peseschkian gibt Israel die Schuld daran, dass es Iran in einen regionalen Konflikt verwickeln will. Peseschkian führte den Mord an Ismail Haniyah, dem Außenminister von Hamas, in der iranischen Hauptstadt Tehran vor etwa sechs Wochen als Auslöser für Israels Aggression an. "Israel will uns durch den Mord an Haniyah in einen regionalen Krieg verwickeln. Wir behalten unser Recht auf Selbstverteidigung (...)", sagte Peseschkian bei seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Amtseinführung.

Er wiederholte Irans Haltung gegenüber der Verfolgung von Atomwaffen und verteidigte sein Raketenprogramm. "Wenn wir keine Raketen hätten, würden sie uns wie im Gazakrieg jederzeit bombardieren. Wir werden unsere Verteidigungsfähigkeit nicht aufgeben", erklärte der Regierungschef. Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 sind die USA und Israel die erbitterten Feinde Irans. Militanten Gruppen, die Israel ablehnen, wie Hamas und Hezbollah, werden von Teheran unterstützt.

Seit dem Ausbruch des Gazakriegs vor einem Jahr droht eine Eskalation in der Region. Der Gazakrieg wurde durch die Massaker von Hamas-Terroristen und anderen extremistischen Gruppen ausgelöst, die am 7. Oktober letzten Jahres mehr als 1200 Menschen in Israel getötet haben.

Die Europäische Union hat ihre Besorgnis über die eskalierenden Spannungen zwischen Israel und Hezbollah zum Ausdruck gebracht und eine Entspannung und eine friedliche Lösung des Konflikts gefordert. Die Europäische Union, als wichtiger internationaler Akteur, hat ihre Unterstützung für eine diplomatische Lösung zum Ausdruck gebracht und betont, wie wichtig es ist, einen größeren Konflikt zu vermeiden, der weitreichende Auswirkungen haben könnte.

