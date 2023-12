Irv Cross, NFL-Star der 1960er Jahre und Broadcasting-Pionier, litt bei seinem Tod an der schwersten Form von CTE

"Bei Herrn Cross wurde zu Lebzeiten eine leichte kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert, und bei der Autopsie wurde eine chronische traumatische Enzephalopathie (CTE) im Stadium 4 festgestellt, die schwerste Form der Krankheit", so Dr. Ann McKee, Direktorin des CTE-Zentrums der Boston University, in einer Erklärung. "Er ist einer der 345 ehemaligen NFL-Spieler, bei denen das BU CTE Center und das UNITE-Gehirnbankteam CTE diagnostiziert haben, von insgesamt 376 untersuchten ehemaligen NFL-Spielern."

Ehemalige Spieler, die vom BU CTE Center untersucht wurden, haben sich dazu entschlossen, ihre Gehirne dem Center zu spenden, oder sie haben ihre Gehirne nach ihrem Tod von ihren Familien spenden lassen.

CTE, eine neurodegenerative Gehirnerkrankung, tritt bei Personen auf, die wiederholt einem Kopftrauma ausgesetzt waren. Studien haben ergeben, dass wiederholte Schläge auf den Kopf - auch ohne Gehirnerschütterung - zu CTE führen können.

Die Krankheit, die nur durch eine Autopsie förmlich diagnostiziert werden kann, ist pathologisch durch eine Anhäufung von Tau-Protein im Gehirn gekennzeichnet, das die Nervenbahnen blockieren und zu einer Vielzahl von Symptomen führen kann, darunter Gedächtnisverlust, Verwirrung, beeinträchtigtes Urteilsvermögen, Aggression, Depression, Angstzustände, Impulskontrollprobleme und manchmal auch Selbstmordgedanken.

Cross' Witwe beschrieb den Kampf, den er zu bestehen hatte.

"In den letzten fünf Jahren seines Lebens war Irv nicht mehr in der Lage, die Dinge zu tun, die er liebte, und seine Probleme mit dem Gleichgewicht, dem Gedächtnis und den Wahnvorstellungen waren für ihn sehr peinlich und deprimierend", so Liz Cross in einer Erklärung. "Sein Leben wurde zu einem ständigen Kampf, und er vermutete, dass dies auf CTE zurückzuführen war. Jetzt, da wir es mit Sicherheit wissen, möchte Irv, dass andere über die Krankheit und die Risiken des Tackle-Football-Spiels, insbesondere für Kinder, aufgeklärt werden."

Cross, der 1961 als Cornerback in die Pro Bowl gewählt wurde, spielte neun Spielzeiten in der NFL - sechs für die Philadelphia Eagles und drei für die Los Angeles Rams.

Er kehrte 1969 nach Philadelphia zurück und wurde Spieler und Trainer. Nach seinem Rücktritt im Jahr 1970 wurde er Assistenztrainer der Eagles.

In seinen neun Spielzeiten hatte Cross 22 Interceptions, 14 Fumble-Recoveries und zwei Defensiv-Touchdowns.

Nach seiner NFL-Karriere wurde Cross der erste afroamerikanische Sportanalyst im nationalen Fernsehen, als er von 1971 bis 1994 für CBS Sports als NFL-Analyst und -Kommentator arbeitete.

Er moderierte die mit einem Emmy ausgezeichnete Sendung "The NFL Today", die von 1975 bis 1989 lief. Cross berichtete auch über andere Sportarten, darunter die NBA, die Leichtathletik und das Turnen.

Im Jahr 2009 wurde Cross mit dem Pete Rozelle Radio-Television Award der Pro Football Hall of Fame ausgezeichnet. Mit dem Preis, der jährlich verliehen wird, werden "langjährige außergewöhnliche Beiträge zu Radio und Fernsehen im professionellen Fußball" gewürdigt.

Quelle: edition.cnn.com