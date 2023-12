Irre" Turbulenzen lassen 11 Passagiere auf dem Rückweg von einer Weihnachtskreuzfahrt im Krankenhaus landen

Doch der idyllische Urlaub wurde für die 225 britischen Passagiere der Karibik-Kreuzfahrt von P&O Cruises zu einem Albtraum, als ihr gecharterter Rückflug in "verrückte" Turbulenzen geriet, so dass einige Passagiere im Krankenhaus landeten und sich die Heimreise für alle bis nach Weihnachten verzögerte.

Die Passagiere hatten eine ein- oder zweiwöchige Kreuzfahrt auf dem luxuriösen Schiff Arvia gebucht. Mit nicht weniger als vier Pools und 30 Bars und Restaurants an Bord sollte es eine traumhafte Reise zu den beliebtesten Zielen in der Karibik werden, darunter Antigua, St. Lucia und die Dominikanische Republik.

Und tatsächlich verlief die Kreuzfahrt wie geplant. Aber rechtzeitig zu Weihnachten nach Hause zu kommen, war eine andere Geschichte.

Die Passagiere gingen am 23. Dezember an Bord eines von der Kreuzfahrtgesellschaft organisierten Charterflugzeugs, das sie von Barbados nach Manchester bringen sollte, doch kurz nach dem Start geriet die Maschine in den Albtraum eines jeden Fliegers: deutliche Luftturbulenzen, die nicht vorhersehbar sind. Die Turbulenzen traten zweieinhalb Stunden nach dem Start auf, als der von Maleth Aero betriebene Airbus 300-200 in einer Höhe von 38.000 Fuß unterwegs war.

Das Flugzeug wurde zum Flughafen LF Wade auf den Bermudas umgeleitet, wo 11 Passagiere in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ein Sprecher von P&O Cruises bestätigte, dass alle noch am selben Tag wieder entlassen wurden. Keiner der 13 Besatzungsmitglieder wurde verletzt.

Weihnachten am Strand

Ihre Mission, zu Weihnachten nach Hause zu kommen, wurde dennoch vereitelt, da der Flug erst am 26. Dezember wieder durchgeführt werden konnte. Stattdessen wurden die Passagiere auf Kosten der Kreuzfahrtgesellschaft in Hotels auf den Bermudas untergebracht.

Der Rückflug sollte am Dienstagnachmittag starten und am Mittwochmorgen, dem 27. Dezember, wieder im Vereinigten Königreich ankommen.

Ein Sprecher der Regierung der Bermudas sagte in einer Erklärung, die dem lokalen Fernsehsender Bernews übermittelt wurde, dass alle Verletzungen leicht seien.

Sie fügte hinzu: "Gegen 12:50 Uhr geriet der Maleth Aero Flug 1975 auf dem Weg von Barbados nach Manchester in schwere Turbulenzen, die eine Notlandung auf dem LF Wade International Airport erforderlich machten.

"Das Flugzeug führte eine kontrollierte Landung auf der Insel durch.

"Rettungssanitäter des Bermuda Fire & Rescue Service [BFRS] stiegen in das Flugzeug ein, um eine erste Beurteilung der Passagiere und eine präklinische Versorgung durchzuführen.

"Als Vorsichtsmaßnahme wird das Flugzeug am Boden bleiben, bis eine umfassende Inspektion abgeschlossen ist, um die Sicherheit und Integrität des Flugzeugs zu gewährleisten.

Bermudas amtierender Minister für nationale Sicherheit, Owen Darrell, fügte in einer Erklärung hinzu: "Wir sind sehr dankbar für die schnelle Reaktion aller unserer Rettungsdienste, die die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung gewährleistet haben."

Ein Sprecher von P&O Cruises teilte CNN in einer Erklärung mit: "Nach heftigen (unerwarteten) Turbulenzen wurde ein Flug von Barbados nach Manchester am Sonntagmorgen nach Bermuda umgeleitet.

"Nach Prüfung aller Flugmöglichkeiten und aufgrund der Betriebszeiten des Flughafens wurden die Gäste in Hotels auf den Bermudas untergebracht. Der Rückflug wird nun heute [Dienstag] um 16 Uhr stattfinden.

"Wir bedauern diese Unterbrechung der Reise nach dem Urlaub sehr und haben rund um die Uhr mit der Fluggesellschaft und den Hotels zusammengearbeitet, um die Gäste zu betreuen und sicherzustellen, dass sie so schnell wie möglich nach Hause kommen."

Sie fügten hinzu, dass die Passagiere während ihres dreitägigen Aufenthalts auf den Bermudas sieben SMS und fünf Briefe erhalten haben, um sie auf dem Laufenden zu halten.

