Intime Porträts aus einem Jahrzehnt von Hollywoods heißester After-Party

"In gewisser Weise habe ich mein ganzes Leben und meine ganze Karriere darauf trainiert, so etwas durchziehen zu können", sagte Seliger in einem Telefongespräch mit CNN vor der Veröffentlichung von "Vanity Fair: Oscar Night Sessions", seinem neuen Fotobuch. "Es ist definitiv die herausforderndste Erfahrung... im Grunde genommen habe ich alle Fähigkeiten eingesetzt, die ich nicht nur als Fotograf, sondern auch als Regisseur gelernt habe", fügte der Fotograf hinzu.

In Zusammenarbeit mit seinem Bühnenbildner Thomas Thurnauer und nach Gesprächen mit der "Vanity Fair"-Redakteurin Radhika Jones sind Seligers Studioräume in der Regel mit subtilen Anspielungen auf Oscar-prämierte Filme versehen, die nicht zu sehr abgeleitet sind", so Seliger.

Diese cineastische Vision - und sein ruhiges, gelassenes Auftreten - hat zu vielen ikonischen Aufnahmen geführt: Lady Gaga, die sich in ihrem Oscar-Triumph von 2019 sonnt, ein Timothée Chalamet im weißen Smoking, der einen Moment mit dem Regisseur Luca Guadagnino teilt, und die mit Diamanten geschmückte Michelle Yeoh (Bild oben), die mühelos königlich aussieht, als sie ihren bahnbrechenden Sieg als beste Schauspielerin im vergangenen März betrachtet, sind nur drei der rund 200 Porträts, die in dem Bildband zu sehen sind.

Ikonische Fotos aus dem Pop-up-Studio bei der Oscar-Afterparty von Vanity Fair

Der Band beginnt mit einem Foto der Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o aus dem Jahr 2014, die mit einem Lächeln auf ihre goldene Statue blickt, die sie zaghaft in beiden Händen hält. "Ich musste nicht einmal etwas sagen", erinnert sich Seliger. "Ich glaube, sie war einfach in einem absoluten Schockmoment und hatte diese innere Freude... Man konnte gar nicht anders, als mit ihr feiern zu wollen."

Der in New York City lebende Fotograf sagt, dass er sich auf seine Intuition verlässt, um diese magischen Momente einzufangen, und erklärt, dass die Stimmungen seiner Motive verständlicherweise sehr unterschiedlich sind, von "verträumt und aufbrausend" bis hin zu absolut erstaunt. "Ich bin immer sehr präsent", erklärt Seliger, "denn wir haben sie nur für vielleicht 10 bis 20 Aufnahmen. Es ist wirklich eine sehr spontane Erfahrung, die man in dem Moment macht.

(Sein Team vor Ort sorgt unterdessen dafür, dass Beistelltische bereitstehen, um die Trophäen schnell in Szene zu setzen. "Manche Leute können die Oscars besser halten als andere", so der Fotograf).

Szenen entwerfen und vom Drehbuch abweichen

Seliger beobachtet ständig die Eigenheiten seiner Protagonisten, um eine Geschichte zu erzählen und ihnen eine ausdrucksstarke Pose zu entlocken: Nehmen Sie sein Porträt von Jeff Goldblum aus dem Jahr 2022, mit der Brille in der einen Hand und dem Zeigefinger in der anderen, als wolle er den Fotografen zurechtweisen.

"Ich sagte: 'Jeff, du bist ein erstaunlicher italienischer Regisseur der 1970er Jahre, und du führst ein sehr, sehr offenes Gespräch mit deiner Hauptdarstellerin, weil sie wirklich nicht ins Schwarze trifft'", so Seliger, der zuvor schon mit Goldblum und vielen anderen seiner Oscar-Nacht-Sujets gearbeitet hatte, dank seiner langen, geschichtsträchtigen Karriere, in der er Werbekampagnen und redaktionelle Fotoshootings machte (wie das Foto von Jennifer Aniston aus dem Jahr 1995, das eine Milliarde Haarschnitte auslöste, um nur ein Beispiel zu nennen). "Er machte all diese Gesten und spricht ein wenig Italienisch. Wir haben buchstäblich 30 Sekunden lang fotografiert und es ist uns gelungen", so Seliger über das endgültige Foto.

Während des ganzen Abends kümmert sich Seligers Team um die Gäste und schleust sie so effizient wie möglich durch. (Neben dem Studio gibt es einen Warteraum, der auch als Don Julio-Speakeasy dient.)

Hier spielt Jeff Goldblum vor der Kamera, ein Porträt des Schauspielers Rami Malek, das das Warten wert war.

Aber manchmal stehen die Sterne einfach nicht günstig, und das in mehr als einer Hinsicht. Im Jahr 2022 gehörten Zendaya und Zoë Kravitz, die Seliger kennt, seit er Mitte der 90er Jahre Papa Lenny fotografierte, zu denjenigen, die geduldig in der Schlange warteten, während der Oscar-Preisträger von 2019, Rami Malek, für seinen Termin saß, erinnert sich Seliger.

"Rami war auf dieses Bild fixiert ... und war wirklich begeistert. Er hatte diesen perfekten Oscar-Rausch und wollte etwas Kreatives machen", sagte Seliger, der Zendaya und Kravitz als nächstes erwartete. "Ich dachte, sie würden es schaffen (zu warten), aber sie haben sich beide getrennt. Aber wir haben das Bild von Rami bekommen, was schön war." Dieses Foto von einem glühenden Malek hat es ins Buch geschafft, ebenso wie ein früherer Schnappschuss von Kravitz, die ihm einen verspielten Seitenblick zuwirft.

Jede Ankunft, sei es ein Gast oder mehrere, bietet eine neue Gelegenheit. Im Jahr 2018 entstand aus einer spontan erweiterten Versammlung ein ikonisches Porträt von 17 schwarzen Hollywood- und Kulturgrößen, darunter Ava DuVernay, Angela Bassett, Donald Glover, Rashida Jones und Shonda Rhimes. Sie hielten sich an den Händen oder ruhten auf den Schultern der anderen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die Tasche "Nevertheless She Persisted" von Gabrielle Union - eine Anspielung auf die Versuche der Republikaner, Senatorin Elizabeth Warren zum Schweigen zu bringen, als sie sich 2017 gegen die Ernennung von Jeff Sessions zum Justizminister stellte - wurde genau im Vordergrund des Gruppenfotos positioniert.

"Ich gebe jedem ein Stichwort und weise ihn darauf hin... Ich arbeite die Details einfach Schritt für Schritt aus", erklärte Seliger. "Man bekommt vielleicht nur ein oder zwei Bilder, aber das ist wirklich alles, was wir zu erreichen versuchen. Dieses Maß an Perfektion entsteht dann eher zufällig."

Im Gegensatz dazu brauchte Seliger für die Aufnahme von 2022, die drei "Euphoria"-Darsteller mitten im Gespräch zeigt - Maude Apatow, die aufgeregt gestikuliert, und der verstorbene Angus Cloud, der zu einer schelmischen Barbie Ferreira hochstrahlt - nicht viel Regie. "Als sie sich zusammensetzten, gab es diese natürliche Qualität. Offensichtlich haben sie ein sehr starkes Band und eine Freundschaft aufgebaut. Ich habe sie einfach weiter machen lassen und Fotos gemacht, ohne dass sie groß darüber nachgedacht haben", sagte Seliger, bevor er seine Erinnerungen an Cloud teilte. "Er war ein wunderbarer Kerl. Ich hatte mit ihm an einigen Projekten gearbeitet, und (sein Tod) war mit Sicherheit ein harter Schlag."

Seligers Porträts vermitteln auch die Intensität, die oft zwischen Hollywood-Power-Paaren herrscht - von John Legend und Chrissy Teigen bis hin zu Sarah Paulson und Holland Taylor. "Ich versuche, einen Moment zu finden, in dem es mehr um ihre Beziehung geht", sagt Seliger. "Ich destilliere es entweder auf einen spontanen Moment, einen Moment zwischen ihnen oder einen Moment, in dem einer von ihnen engagiert ist und der andere eher innerlich", erklärt er.

(Für ein Shooting mit Melissa McCarthy und Ben Falcone, die beide wütend in die Kamera starren, ließ sich Seliger von ihren passenden Adidas-Trainingsanzügen und Whiskybechern inspirieren. "Kommt einfach auf mich zu, als ob ihr bereit wärt, euer Getränk nach mir zu werfen, weil ich nur ein nerviger Fotograf auf einer Party bin", erinnert sich Seliger lachend.)

"Die einzige Person, die mir ein hartes 'Nein' dazu gab, war Anthony Hopkins", sagte Seliger, der sagte, dass er gerne die Anweisungen des zweifachen Oscar-Preisträgers befolgte. "Er sagte: 'Ich möchte nur so fotografiert werden.' Ich sagte: 'Serenity, of course. Ich freue mich einfach, Sie hier zu haben.'"

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com